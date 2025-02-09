Thời sự Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và tham dự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trưa 2/9, tại Trụ sở Chính phủ, Bí thư thứ nhất Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel đã hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel hội kiến với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhiệt liệt chào mừng Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam và tham dự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đúng vào dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba, thể hiện tình cảm anh em, đồng chí và sự đoàn kết ủng hộ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba dành cho nhân dân Việt Nam; khẳng định Việt Nam luôn trân trọng và gìn giữ mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba, một biểu tượng mẫu mực trong quan hệ quốc tế, được nhiều thế hệ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự ủng hộ của Cuba đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của Việt Nam ngày nay.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bí thư thứ nhất Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz Canel tham quan trưng bày ảnh về mối quan hệ Việt Nam - Cuba. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ vui mừng và đánh giá cao kết quả tốt đẹp đạt được tại cuộc hội đàm giữa Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba với Tổng Bí thư Tô Lâm và cuộc hội kiến với Chủ tịch nước Lương Cường; nhấn mạnh việc Việt Nam luôn quan tâm theo dõi sát sao tình hình Cuba; chia sẻ những khó khăn, thách thức Cuba đang phải đối mặt; tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Cuba, đất nước Cuba anh em sẽ tiếp tục bảo vệ vững chắc thành quả cách mạng, giành được những thắng lợi mới trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh việc Việt Nam luôn quan tâm theo dõi sát sao tình hình Cuba. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chủ tịch Miguel Diaz Canel bày tỏ vui mừng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba trở lại thăm Việt Nam và gặp lại Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9; chia sẻ những kỷ niệm tốt đẹp về các chuyến thăm Việt Nam trong năm 2013 và 2018 và bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Việt Nam thời gian qua cũng như không khí hào hùng tại Lễ kỷ niệm trọng đại của Việt Nam, cho rằng những kết quả này luôn là nguồn cổ vũ, động viên to lớn cho sự nghiệp cách mạng của nhân dân Cuba.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm hỗ trợ Cuba một cách thiết thực. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Chủ tịch nước Miguel Diaz Canel đánh giá việc hai bên trao đổi thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc ở các cấp thời gian qua đã góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển mạnh mẽ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba; khẳng định mong muốn của Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước, cũng như chia sẻ kinh nghiệm đạt được trong công cuộc Đổi mới của Việt Nam và cập nhật hóa mô hình kinh tế - xã hội của Cuba; cảm ơn sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu của Chính phủ và nhân dân Việt Nam giúp Cuba vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của bao vây cấm vận và bối cảnh quốc tế phức tạp. Chủ tịch Cuba cũng đánh giá cao các hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam tại Cuba cho phát triển kinh tế - xã hội của Cuba và tăng cường quan hệ kinh tế song phương theo hướng thực chất và tận dụng các thế mạnh có tính bổ sung lẫn nhau giữa hai nước.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các biện pháp nhằm hỗ trợ Cuba một cách thiết thực, cụ thể, đặc biệt là các dự án nông nghiệp theo mô hình của doanh nghiệp nhằm hỗ trợ an ninh lương thực tại Cuba, cũng như các lĩnh vực quan trọng khác về năng lượng, công nghệ sinh học.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao việc hai bên đã tích cực triển khai các thỏa thuận cấp cao, đặc biệt là các thỏa thuận đạt được nhân chuyến thăm Cuba của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tháng 9/2024; đề xuất biện pháp tăng cường hợp tác trong thời gian tới trên tinh thần hiểu biết và chia sẻ, đồng hành cùng phát triển.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên phối hợp triển khai các thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm lần này, thúc đẩy nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương như Ủy ban hợp tác liên Chính phủ Việt Nam – Cuba, tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao, đối thoại Quốc phòng, hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Cuba; đề nghị Cuba tiếp tục quan tâm tạo cơ chế và điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư, kinh doanh tại Cuba, thúc đẩy các hình thức liên doanh, liên kết giữa doanh nghiệp hai nước, qua đó đưa quan hệ hợp tác hai nước sang một giai đoạn mới, đáp ứng tiềm năng và mong muốn của cả hai bên.

Chủ tịch nước Miguel Diaz Canel đánh giá việc hai bên trao đổi thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc ở các cấp thời gian qua đã góp phần quan trọng vào việc củng cố và phát triển mạnh mẽ quan hệ đặc biệt Việt Nam - Cuba. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng Chính phủ và Bí thư thứ nhất, Chủ tịch Cuba đã nhất trí tiếp tục thúc đẩy các đoàn cấp Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp để triển khai cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao hai nước; thống nhất triển khai thường xuyên và nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, các hoạt động hợp tác văn hóa và giao lưu nhân dân trong "Năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba 2025" và những năm tiếp theo; tăng cường sự phối hợp, trao đổi lập trường và phối hợp tại các diễn đàn, cơ chế đa phương và các tổ chức quốc tế mà hai nước là thành viên; đẩy mạnh hơn nữa hợp tác giữa các tổ chức chính trị - xã hội và địa phương hai nước; tăng cường thông tin, tuyên truyền, bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống quan hệ đặc biệt, mẫu mực và thủy chung giữa hai dân tộc.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tập trung thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục ủng hộ, ưu tiên tạo điều kiện thuận lợi và khuyến khích mở rộng tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp hai nước vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước; tập trung thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại và đầu tư, đặc biệt trong các lĩnh vực hợp tác chiến lược đã được lãnh đạo cấp cao hai nước thống nhất, cũng như mở rộng ra các lĩnh vực tiềm năng khác.

Kết thúc cuộc gặp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trân trọng chuyển lời thăm hỏi Lãnh tụ Cách mạng Raul Castro, các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba và lời mời Thủ tướng Chính phủ Cuba Manuel Marero Cruz trở lại thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp./.