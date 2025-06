Bí thư Tỉnh ủy: Báo Nghệ An đã khẳng định được vị thế là cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh

Ngân Hạnh - Đình Tuyên - 17/06/2025 12:32

Sáng 17/6, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đã đến thăm, chúc mừng Báo Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025). Tại đây, đồng chí Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, Báo Nghệ An đã khẳng định được vị thế là cơ quan báo chí chủ lực của tỉnh, là tiếng nói của Đảng, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An.