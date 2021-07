Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương bị cách chức tất cả các chức vụ

Trong ngày làm việc thứ hai của Hội nghị Trung ương 3 khóa XIII, ngày 6/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị chủ trì, điều hành chương trình hội nghị.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, kết luận, biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Văn Nam - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bình Dương bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ: 2010 - 2015, 2015 - 2020 và 2020 - 2025.

Ông Trần Văn Nam.

Trước đó, Hội đồng Bầu cử Quốc gia cũng có nghị quyết không công nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV đối với ông Trần Văn Nam vì kết luận bước đầu cho thấy ông Trần Văn Nam vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm cũng như vi phạm pháp luật gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngày 18/6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị, họp Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 và một số cán bộ lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Bình Dương.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015 - 2020 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc của Tỉnh ủy; buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để một số tổ chức đảng và đảng viên vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản của Đảng, Nhà nước tại Tổng Công ty Sản xuất và Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng Công ty 3/2) thuộc Tỉnh ủy Bình Dương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thất thoát lớn ngân sách Nhà nước.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, vi phạm Quy chế làm việc, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành và tổ chức đảng, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản của Nhà nước, gây hậu quả rất nghiêm trọng tại Tổng Công ty 3/2, thất thoát lớn ngân sách Nhà nước.

Cá nhân ông Trần Văn Nam, với cương vị là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh khóa XIV, chịu trách nhiệm người đứng đầu về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ông Nam cũng bị cho là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, Quy chế làm việc, làm trái chủ trương của Tỉnh ủy và vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, vốn, tài sản của Đảng, Nhà nước tại Tổng Công ty 3/2; buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, giám sát; chỉ đạo hợp thức hóa tài liệu để che giấu vi phạm; gây thất thoát lớn tài sản, ngân sách của Đảng, Nhà nước và nhiều cán bộ, đảng viên của tỉnh vi phạm kỷ luật đảng, bị khởi tố hình sự.

Vi phạm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ban cán sự đảng UBND tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 và các cá nhân là rất nghiêm trọng, gây thất thoát lớn ngân sách của Đảng, Nhà nước, nhiều tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên của tỉnh vi phạm kỷ luật, một số bị xử lý hình sự, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng bộ, chính quyền địa phương và cá nhân các đồng chí, gây bức xúc trong xã hội, đến mức phải xem xét thi hành kỷ luật nghiêm theo quy định của Đảng.

Bộ Chính trị quyết định kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Dương nhiệm kỳ 2015 - 2020 bằng hình thức cảnh cáo.

Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2016 - 2021 bằng hình thức cảnh cáo.