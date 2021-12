Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tiếp xúc xử tri sau Kỳ họp thứ 4, khóa XVIII

Cùng tiếp xúc cử tri có các đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 1 và số 2 ứng cử trên địa bàn TP. Vinh gồm các đại biểu: Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vinh; Lê Đình Lý - Giám đốc Sở Nội vụ; Phan Thị Hoan - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; Nguyễn Duy Cần - Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh; Trần Thị Khánh Linh - Bí thư Đoàn phường Lê Lợi, TP. Vinh; Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An. Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thành Duy Sau khi nghe báo cáo kết quả Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Vinh đã trình bày báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri Thành phố.



Theo đó, cử tri đã phản ánh, kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến hoạt động của HĐND tỉnh và các lĩnh vực như: Kinh tế, đô thị, đất đai, phát triển kết cấu hạ tầng; y tế và công tác phòng, chống dịch Covid-19; giáo dục, chính sách, lao động.

Cụ thể, cử tri ghi nhận kết quả, chất lượng Kỳ họp thứ 4, song đồng thời đề nghị HĐND tỉnh cần tăng cường giám sát việc thực hiện nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp, cũng như kết luận chất vấn, trả lời chất vấn và giải quyết những kiến nghị của cử tri đạt kết quả cao.

Đại biểu Phan Thị Hoan - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh báo cáo Kết quả Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII. Ảnh: Thành Duy Cử tri Thành phố cũng đề nghị UBND tỉnh và các sở, ban, ngành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.



Ý kiến cử tri Thành phố mong muốn tỉnh quan tâm thực hiện mở rộng địa giới hành chính theo quy hoạch; rà soát, thu hồi các dự án được giao đất, cho thuê đất nhưng quá thời hạn không triển khai thực hiện; rà soát các quy hoạch, hạn chế quy hoạch treo.

Cử tri đồng thời kiến nghị, đối với các khu đô thị mới, tỉnh quan tâm chỉ đạo việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cần đảm bảo dành diện tích phù hợp theo quy định để xây dựng các hạng mục như: Nhà văn hóa cộng đồng, trường mầm non, bãi đỗ xe, vườn hoa, cây xanh…

Cử tri dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thành Duy Đặc biệt liên quan đến lĩnh vực giáo dục, cử tri đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành Giáo dục đánh giá chất lượng dạy và học trực tuyến cho học sinh các bậc học và xây dựng kế hoạch, phương án dạy học bảo đảm an toàn trong tình hình mới; tổ chức dạy bù, bổ sung kiến thức, nhất là đối với học sinh tiểu học để đảm bảo chất lượng. Mặt khác, cần đẩy nhanh kế hoạch tiêm vắc - xin phòng dịch Covid-19, đảm bảo an toàn tiêm chủng, đặc biệt là cho trẻ em.



Cũng tại hội nghị đã có 8 ý kiến cử tri kiến nghị nhiều vấn đề liên quan đến đào tạo, chuyển đổi nghề, giải quyết việc làm cho lao động khi đất nông nghiệp bị thu hồi để thực hiện các dự án; chế độ kiêm nhiệm cho cán bộ xã ở thành phố; công tác quản lý hộ khẩu, việc thực hiện các lại quỹ, phí ở cơ sở;…

Cử tri Trần Văn Quý, xã Hưng Hòa, TP. Vinh phát biểu kiến nghị. Ảnh: Thành Duy Cử tri Trần Văn Quý, xã Hưng Hòa cho biết, trên địa bàn xã có nhiều dự án nên xã đang thực hiện đào tạo, chuyển đổi nghề cho người dân bị ảnh hưởng. Do đó, ông đề nghị hỗ trợ đào tạo nghề cho người dân.



Liên quan đến các ý kiến, kiến nghị của cử tri, lãnh đạo các sở, ngành liên quan đã trao đổi, giải trình làm rõ. Đặc biệt liên quan đến lĩnh vực giáo dục, ông Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết: Đối với việc rà soát, đánh giá chất lượng dạy học trực tuyến, ngay từ năm học 2020 - 2021, lúc dịch Covid-19 bắt đầu xuất hiện và phải tổ chức dạy và học trực tuyến, ngành đã chỉ đạo tất cả các trường sau khi học sinh trở lại học trực tiếp, việc đầu tiên cần thực hiện là tổ chức rà soát, đánh giá trình độ nắm bắt kiến thức của học sinh trong quá trình dạy học trực tuyến.

Ông Võ Văn Mai - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An trả lời các kiến nghị cử tri liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách. Ảnh: Thành Duy Nếu đa số các em không nắm bắt được kiến thức (nếu có) thì sẽ tổ chức dạy học bù cho toàn thể học sinh, còn nếu tình trạng này xuất hiện ở cá biệt học sinh thì nhà trường, giáo viên kết hợp với phụ huynh hỗ trợ giúp học sinh đó bổ túc kiến thức đảm bảo yêu cầu. Năm học 2021 - 2022, ngành cũng đã chỉ đạo thực hiện theo quan điểm này.



Về phương án dạy học đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, ngay trong năm học trước ngành đã ban hành bộ tiêu chí về an toàn phòng, chống dịch bệnh trong trường học. Năm học này, sau khi có Nghị quyết 128 của Chính phủ, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành cũng đã ban hành bộ tiêu chí, cách ứng xử trong việc tổ chức dạy học.

Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Phó Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An, đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII dự hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Thành Duy Tuy nhiên diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đối tượng học sinh lại đa dạng, vị lãnh đạo ngành Giáo dục tỉnh bày tỏ mong muốn cử tri và Nhân dân thường xuyên quan tâm, nhắc nhở con em thực hiện tốt an toàn trong phòng, chống dịch.



Thay mặt các vị đại biểu HĐND tỉnh thuộc đơn vị bầu cử số 1 và số 2 ứng cử trên địa bàn TP. Vinh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý đã trao đổi một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021; đồng thời trả lời các kiến nghị của cử tri.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An Thái Thanh Quý trả lời kiến nghị cử tri. Ảnh: Thành Duy Trong đó, đối với ý kiến của tri về việc mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết, đây là một trong những chiến lược phát triển của tỉnh để thành phố Vinh trở thành thành phố biển và phù hợp với quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh và sẽ xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện để trong nhiệm kỳ này hoàn thành việc mở rộng Thành phố.



Người đứng đầu Tỉnh ủy nhấn mạnh: Đây được xem là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tỉnh; do đó đòi hỏi xây dựng đề án bài bản, thực hiện tốt công tác tư tưởng, tính toán thật hợp lý, xây dựng những chiến lược phát triển thành phố phù hợp trong giai đoạn dài để khi mở rộng tạo lập nền tảng vững chắc cho Thành phố phát triển.