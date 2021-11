Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội Cựu giáo chức tỉnh nhân ngày Nhà giáo Việt Nam

Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện Tỉnh đoàn và TP. Vinh.

Gần 2 năm qua, bối cảnh trong tỉnh, trong nước và thế giới rất bất lợi, dịch Covid - 19 bùng phát nhanh, mạnh, có những thời điểm lan rộng trên toàn địa bàn tỉnh, đã tác động sâu sắc đến tâm lý, sức khỏe, tính mạng, đời sống của Nhân dân, các hoạt động kinh tế - xã hội bị ngưng trệ, đảo lộn, trong đó có hoạt động dạy và học của ngành giáo dục, đào tạo.

Trong bối cảnh đó, ngành đã hết sức nỗ lực, cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành năm học 2020 - 2021 với nhiều kết quả rất đáng ghi nhận; tích cực, chủ động triển khai nhiều giải pháp để duy trì việc học cho học sinh học kỳ I năm học 2021 - 2022.

Đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Sở GD&ĐT. Ảnh: Thành Duy

Chất lượng giáo dục toàn diện từng bước được nâng lên; chất lượng phổ cập giáo dục; công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập được quan tâm. Giáo dục mũi nhọn tiếp tục giữ vững vị trí tốp đầu toàn quốc về thành tích học sinh giỏi quốc gia, khu vực, quốc tế và các cuộc thi, hội thi với 81 học sinh đạt giải quốc gia, 5 huy chương quốc tế, khu vực.



Bộ GD&ĐT đánh giá ngành Giáo dục Nghệ An là điểm nhấn của toàn ngành năm học 2020-2021 trong việc hỗ trợ, thúc đẩy xây dựng môi trường giáo dục và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục miền núi. Nghệ An cũng đứng đầu cả nước với 26/33 giáo viên THPT toàn quốc được thăng hạng I chức danh nghề nghiệp. Với những kết quả đạt được, Sở GD&ĐT Nghệ An được Bộ GD&ĐT tặng Cờ thi đua xuất sắc năm học 2020 - 2021.

Những thành tích của ngành giáo dục trong thời gian vừa qua đã góp phần rất quan trọng vào kết quả chung phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, là một trong những ngành có đóng góp dấu ấn nổi bật của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng, những đóng góp quan trọng của toàn ngành giáo dục. Ảnh: Thành Duy

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trân trọng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng, những đóng góp quan trọng của toàn ngành giáo dục; công sức, tâm huyết, trí tuệ của toàn thể cán bộ, giáo viên tỉnh nhà trong thời gian qua.



Năm học 2021 - 2022 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến còn phức tạp; chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 còn nhiều thách thức, một số cấp học tại một số địa phương trong tỉnh chưa thể tổ chức dạy học trực tiếp, đặt ra nhiều áp lực đối với ngành giáo dục.

Trong bối cảnh đó, người đứng đầu Tỉnh ủy đề nghị ngành tiếp tục quan tâm thực hiện mục tiêu, quan điểm bảo đảm trường học an toàn trong bối cảnh dịch Covid-19 (học sinh an toàn, giáo viên an toàn, môi trường nhà trường an toàn); tới đây triển khai tốt công tác tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho học sinh; tiếp tục tổ chức dạy học linh hoạt theo từng cấp độ của dịch bệnh và phù hợp với thực tiễn từng địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong bối cảnh khó khăn, phải làm sao để nhà trường, giáo viên, phụ huynh và học sinh thích ứng với dạy và học trong điều kiện mới với phương châm học thích nghi, dạy trách nhiệm. Cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, phải tích cực huy động xã hội hóa để bảo đảm hạ tầng, thiết bị, phương tiện, công cụ đáp ứng phương thức dạy học mới, học tập trực tuyến. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đội ngũ cán bộ, nhà giáo tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cống hiến cho sự nghiệp trồng người, vì sự phát triển chung của xã hội.

Đoàn công tác của tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội Cựu giáo chức nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Thành Duy

Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng các đồng chí trong đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Hội cựu giáo chức tỉnh.



Đây là tổ chức hội được thành lập từ năm 2007. Sau 14 năm thành lập, đến nay Hội ngày càng khẳng định vị thế của mình, tập hợp đại bộ phận đội ngũ giáo viên trong tỉnh đã nghỉ hưu vào tổ chức Hội với trên 20 ngàn hội viên, sinh hoạt tại 23 chi hội.

Thông qua nhiều việc làm thiết thực, Hội đã trở thành “mái nhà chung” chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cựu giáo chức; tham gia có hiệu quả xây dựng xã hội học tập, khuyến học, khuyến tài; góp phần tiếp tục hun đúc truyền thống hiếu học, tôn sư, trọng đạo của vùng đất và con người xứ Nghệ.

Bí thư Tỉnh ủy trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Hội trong thời gian qua. Ảnh: Thành Duy

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trân trọng ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của Hội trong thời gian qua và mong muốn thời gian tới, Hội tiếp tục phát huy vai trò, vị thế của mình, phối hợp với các cơ quan, tổ chức tham gia đóng góp nhiều hơn nữa trong quá trình xây dựng xã hội học tập, khuyến học, khuyến tài.