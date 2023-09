Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng: Nghệ An và Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết để cùng nhau phát triển

Tại Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An, đồng chí Hoàng Trung Dũng - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh đã tham luận về các giải pháp tăng cường liên kết, hợp tác với tỉnh Nghệ An về dịch vụ, du lịch, phát triển đô thị để phát triển khu vực Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh nhấn mạnh, Nghệ An và Hà Tĩnh là hai địa phương có mối quan hệ đặc biệt, có nhiều nét tương đồng về địa lý, lịch sử, kinh tế, văn hóa, trong đó sông Lam - núi Hồng là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, cùng đồng hành trong tiến trình xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh trình bày tham luận tại hội nghị. Ảnh: Thành Cường

Phát huy những lợi thế về điều kiện tự nhiên và truyền thống văn hóa, cách mạng, thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh Nghệ An đã tăng cường liên kết, hợp tác và giành được kết quả trên một số lĩnh vực.

Hai tỉnh đã phối hợp xây dựng, triển khai quy hoạch vùng Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh, tham vấn ý kiến về liên kết phát triển vùng trong quá trình lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; phối hợp huy động nguồn lực, đầu tư, khai thác hạ tầng liên kết vùng, cùng với các tỉnh trong khu vực triển khai hiệu quả Dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị” do Ngân hàng Phát triển châu Á tài trợ; dự án “Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ” do Cơ quan Phát triển Pháp tài trợ.

Tiếp nhận nguồn lực từ Trung ương, phát huy nội lực địa phương để đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng kết nối liên vùng như: Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đường ven biển.

Hai tỉnh đã liên kết trong thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ, du lịch thương mại, hình thành các đô thị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân 2 tỉnh.

Tỉnh Hà Tĩnh cùng tỉnh Nghệ An ký kết hợp tác phát triển du lịch, phối hợp bảo tồn, phát huy dân ca ví giặm, ca trù là các di sản chung, được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại và di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự hội nghị tại điểm cầu chính. Ảnh: Thành Cường

Trên cơ sở định hướng của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 39 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, tỉnh Hà Tĩnh đề nghị tỉnh Nghệ An cùng liên kết, hợp tác chặt chẽ trên các nội dung.

Triển khai Quy hoạch hai tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tập trung cao phát triển vùng động lực thị xã Hồng Lĩnh gắn với huyện Nghi Xuân, kết nối với thành phố Vinh và các địa phương lân cận của tỉnh Nghệ An, với các ngành mũi nhọn là công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ - du lịch. Hình thành trục phát triển hướng Bắc - Nam thông qua các hành lang dọc theo Quốc lộ 1A, đường bộ cao tốc, đường Hồ Chí Minh, đường sắt Bắc - Nam, tuyến đường ven biển.

Với lợi thế có nhiều di tích lịch sử, văn hóa, danh nhân nổi tiếng, trong đó có Khu Di tích Kim Liên, Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Tổng Bí thư Trần Phú, Tổng Bí thư Hà Huy Tập, Khu Di tích Truông Bồn, Ngã Ba Đồng Lộc, với 219km bờ biển đẹp là điều kiện thuận lợi để 2 tỉnh liên kết chặt chẽ để phát triển các tour, tuyến du lịch gắn với “Con đường di sản Miền Trung”.

Hai tỉnh phải đặc biệt chú trọng bảo tồn, phát huy truyền thống văn hoá cách mạng, hiếu học của con người xứ Nghệ, thích ứng với xu thế hội nhập phát triển; triển khai hiệu quả giá trị các danh nhân thế giới Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương.

Nghệ An, Hà Tĩnh và các tỉnh trong vùng cần tiếp tục phối hợp huy động nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư liên vùng; Tăng cường liên kết với các địa phương có cảng biển lớn để chia sẻ nguồn hàng xuất nhập khẩu, phát triển dịch vụ cảng biển, logistics; hợp tác khai thác hệ thống sông ngòi, nhất là vùng hạ lưu Sông Lam để phát triển dịch vụ, du lịch.

Phát huy lợi thế đường biên giới tiếp giáp các tỉnh: Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bolykhamxay, Khăm Muộn của nước bạn Lào để liên kết hành lang kinh tế Đông - Tây, vùng Đông Bắc Thái Lan, Tiểu vùng Sông Mê Kông; tăng cường liên kết phát triển các tour, tuyến du lịch, xúc tiến đầu tư với các tỉnh của nước bạn Lào và Thái Lan.

Đối với các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở đào tạo nghề của tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh cần tăng cường liên kết, hợp tác để nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao phục vụ các khu công nghiệp, khu kinh tế, các ngành, lĩnh vực mà các tỉnh miền Trung và cả nước có nhu cầu.

Cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam, nối 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Ảnh: CTV

Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng cũng cho rằng, để triển khai tốt các nội dung đã nêu trên, đề nghị các bộ, ngành Trung ương sớm ban hành quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng để các địa phương triển khai Quy hoạch tỉnh đảm bảo thống nhất, đồng bộ.

Trung ương tiếp tục quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng dùng chung khu vực Nam Nghệ An - Bắc Hà Tĩnh; bổ sung quy hoạch và bố trí nguồn lực đầu tư các cầu bắc qua sông Lam, phát huy lợi thế cảng Xuân Hải, cảng Xuân Phổ để phát triển dịch vụ logistics, trung chuyển hàng hóa giữa hai tỉnh. Hội đồng điều phối vùng Bắc Trung bộ và duyên hải Trung Bộ chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương trong vùng thực hiện các mục tiêu, chương trình, dự án liên kết vùng.

"Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị là cơ sở để Nghệ An hiện thực hóa tiềm năng và khát vọng trở thành tỉnh giàu mạnh, văn minh, hiện đại; là cơ hội cho tỉnh Hà Tĩnh phát triển trên các lĩnh vực, trọng tâm là dịch vụ, du lịch, phát triển đô thị", Bí thư Tỉnh uỷ Hà Tĩnh nhấn mạnh.