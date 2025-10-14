Thời sự Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 Sáng 14/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 chính thức khai mạc với sự tham dự của 546 đại biểu. Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các ban, Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các ban, Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành dự Đại hội. Ảnh: T.L

Phát triển thành phố nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) Trần Lưu Quang nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của Đại hội, đánh dấu bước ngoặt lịch sử của TP.HCM sau khi sáp nhập với các tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu để hình thành vùng đô thị - công nghiệp - cảng biển lớn nhất cả nước.

Đây là bước đi lịch sử, mở ra không gian phát triển mới; mở ra cơ hội mở rộng thị trường, tăng sức hút đầu tư, kết nối hạ tầng, kết nối chuỗi sản xuất và nâng tầm vị thế quốc tế, tiếp cận nguồn tài chính, công nghệ tiên tiến.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: T.L

Đây là sự cấu hình lại toàn diện không gian phát triển, nơi ba cực kinh tế năng động bậc nhất cả nước hội tụ, với tầm nhìn mới là siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á, top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới, nhằm thực hiện sứ mệnh tiên phong, dẫn dắt và lan tỏa phát triển cho cả nước.

Phát biểu báo cáo chính trị Đại hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết nhiệm kỳ qua, dù đứng trước nhiều khó khăn thách thức, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân TP.HCM đã phát huy truyền thống đoàn kết, tiên phong, năng động, sáng tạo, thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 với những kết quả khá toàn diện.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các ban, Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành dự Đại hội. Ảnh: T.L

Trong đó, GRDP năm 2025 ước tính 3,03 triệu tỉ đồng, tăng hơn 1,5 lần so với năm 2020, chiếm 23% GDP cả nước. GRDP bình quân đầu người ước đạt 220 triệu đồng, gấp 1,7 lần cả nước. Thu ngân sách Nhà nước năm 2025 dự kiến đạt 800.000 tỉ đồng, đạt 120% dự toán Trung ương giao, chiếm 1/3 tổng thu ngân sách quốc gia.

TP.HCM cũng đột phá chiến lược, tháo gỡ nhiều điểm nghẽn như triển khai thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 98c của Quốc hội. Đề xuất, triển khai đề án phát triển Trung tâm tài chính quốc tế, hệ thống đường sắt đô thị, Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, Khu thương mại tự do (FTZ) và đặc khu Côn Đảo...

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được trình bày báo cáo chính trị trình Đại hội. Ảnh: T.L

Nhiệm kỳ 2025-2030, TP.HCM sẽ đột phá phát triển về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực. Trong đó, TP.HCM sẽ tập trung đề xuất bổ sung, sửa đổi Nghị quyết 98. Thí điểm mô hình đô thị tự chủ trong thành phố sau khi triển khai chính quyền hai cấp...

Hướng tới 100 năm thành lập Đảng (năm 2030), TP.HCM trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao. Tầm nhìn đến 100 năm thành lập nước (năm 2045) nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Phạm Bằng

Tại Đại hội đã công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM gồm 110 đồng chí, Ban Thường vụ Thành ủy gồm 29 đồng chí, Thường trực Thành ủy gồm 7 đồng chí. Đồng chí Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng được chỉ định giữ chức Bí thư Thành uỷ Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

Xây dựng TP. Hồ Chí Minh thành trung tâm hàng đầu khu vực Đông Nam Á và châu Á

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư Tô Lâm thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những nỗ lực to lớn, tinh thần dấn thân, sáng tạo và những thành tích đặc biệt xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP.HCM đã đạt được trong 5 năm qua, xứng đáng với niềm tin yêu và kỳ vọng lớn lao của Trung ương và Nhân dân cả nước.

Thống nhất cao phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của giai đoạn 2025-2030 nêu trong Văn kiện, Tổng Bí thư nhấn mạnh, phát huy kết quả nhiệm kỳ 2020-2025, xây dựng Đảng bộ Thành phố thực sự trở thành trung tâm trí tuệ, đoàn kết và đổi mới, một Đảng bộ mẫu mực, đủ bản lĩnh chính trị, năng lực quản trị và tầm nhìn, đủ sức dẫn dắt thành phố tiên phong phát triển và hội nhập, xứng đáng với vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: T.L

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; tập trung xây dựng chính quyền hai cấp tinh, gọn, mạnh, thông minh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ Nhân dân.

"Thành phố cần chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, nhất là cán bộ chiến lược, chủ chốt, người đứng đầu các cấp, xem đây là đột phá chiến lược của chiến lược. Họ phải là thế hệ lãnh đạo mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và tinh thần phụng sự nhân dân", Tổng Bí thư chỉ rõ.

Để hiện thực hóa tầm nhìn và mục tiêu phát triển giai đoạn mới, Tổng Bí thư yêu cầu, TP.HCM cần quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa và vận dụng sáng tạo các chủ trương, chính sách lớn của Đảng và Nhà nước. Thành phố phải đưa tinh thần của các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị vào thực tiễn phát triển đô thị đặc biệt.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước; lãnh đạo các ban, Bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành dự Đại hội. Ảnh: T.L

Đảng bộ, chính quyền Thành phố phải khẳng định vai trò chủ thể và vị trí trung tâm của Nhân dân trong mọi chủ trương, chính sách và hành động. Hạnh phúc, sự hài lòng và niềm tin của Nhân dân là thước đo cao nhất của hiệu quả lãnh đạo và năng lực quản trị của hệ thống chính trị.

Tổng Bí thư đề nghị, để xây dựng, phát triển TP.HCM thành trung tâm kinh tế, tài chính, công nghệ và dịch vụ hàng đầu khu vực Đông Nam Á và châu Á, đầu mối lớn về logistics quốc tế và phát triển thông minh, hiện đại, bền vững. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là hoàn chỉnh quy hoạch, tái kiến trúc không gian phát triển theo tư duy đa cực - tích hợp - kết nối, vận hành theo mô hình quản trị đa trung tâm, nhằm phân bổ hợp lý nguồn lực và nâng cao hiệu quả điều hành. Đây là vấn đề mới, có ý nghĩa quyết định, chậm ngày nào Thành phố càng mất cơ hội phát triển ngày đó.

Thành phố cần đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chính; đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh thực chất, hiệu quả, nâng cao năng suất lao động, quyết tâm đạt tốc độ tăng trưởng GRDP cao trong giai đoạn 2025–2030.

Các đại biểu tham dự Đại hội. Ảnh: T.L

Đặc biệt thành phố cần xây dựng mô hình quản trị đô thị hiện đại, ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và dịch vụ công, hướng tới chính quyền số kiến tạo, minh bạch, hiệu quả, làm nền tảng cho thành phố thông minh.

Tổng Bí thư lưu ý, cần kiên định mục tiêu phát triển toàn diện con người, gắn tăng trưởng kinh tế với tiến bộ và công bằng xã hội, xây dựng thành phố đáng sống, nơi mỗi người dân đều có cơ hội phát triển, được chăm lo sức khỏe, giáo dục, môi trường sống và sự an toàn, không ai bị bỏ lại phía sau.