Thời sự Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của tỉnh Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung mong muốn trong thời gian tới đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh trong quá trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển, có đóng góp tích cực để Nghệ An sớm trở thành tỉnh khá của cả nước.

Chiều 26/6, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt, lấy ý kiến đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt, lấy ý kiến đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; Thường trực Tiểu ban Văn kiện đại hội; cùng đại diện các sở, ngành, đơn vị. Cùng dự có lãnh đạo Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh; các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ.

Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm

Báo cáo quá trình xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị, đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thường trực Tiểu ban Văn kiện đại hội nêu rõ, dự thảo Báo cáo chính trị đã thực hiện qua 3 bước. Qua nhiều lần thảo luận, cho ý kiến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất bản dự thảo để lấy ý kiến góp ý các kênh và tổ chức thảo luận tại đại hội đảng bộ cấp dưới.

Về quan điểm phát triển: Nhấn mạnh các yếu tố về đổi mới, tạo đột phá phát triển; về nâng cao chất lượng, hiệu quả phát triển; về phát triển kinh tế gắn với phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân; về bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; về tính chủ động trong hội nhập quốc tế và bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Thường trực Tiểu ban Văn kiện đại hội định hướng các nội dung góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị. Ảnh: Phạm Bằng

Về mục tiêu phát triển: Theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại phiên làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 15/5/2025, phải đặt ra mục tiêu cao hơn mục tiêu Bác Hồ căn dặn khi về thăm quê hương là làm cho Nghệ An trở thành một cực tăng trưởng tầm quốc gia.

Về đổi mới mô hình tăng trưởng: Nhấn mạnh việc chuyển từ phát triển chiều rộng sang tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả tăng trưởng; về tập trung tạo đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng nhất của quá trình phát triển; tăng cường chuyển đổi số.

Đồng chí Hoàng Văn Hảo - Chủ tịch Hội Đông y tỉnh phát biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị. Ảnh: Phạm Bằng

Về văn hóa - xã hội: Nhấn mạnh việc phát triển văn hóa - con người trở thành sức mạnh mềm, nguồn lực phát triển và gia tăng lợi thế cạnh tranh trong phát triển; bảo đảm tính công bằng trong tiếp cận giáo dục, chăm sóc sức khỏe, việc làm và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Về xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị: Tập trung các nhiệm vụ, giải pháp đổi mới, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Đồng chí Hoàng Quốc Hào - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh phát biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đã có những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm vào những vấn đề của tỉnh; đánh giá cụ thể những kết quả, dấu ấn trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học - công nghệ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa xứ Nghệ.

Về quan điểm, định hướng phát triển trong nhiệm kỳ tới, các đại biểu đề nghị bổ sung hàm lượng khoa học công nghệ trong nền kinh tế tỉnh Nghệ An, xây dựng các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp của tỉnh; bổ sung các quan điểm, giải pháp và các cơ chế chính sách đặc thù phát triển văn hoá nói chung và văn học nghệ thuật nói riêng; có chính sách phát huy tiềm năng, lợi thế của khu vực miền Tây Nghệ An.

Đồng chí Hồ Mậu Thanh - Chủ tịch Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh phát biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng đó, cần có những giải pháp phát triển nguồn lực con người, nhất là phát huy được các tố chất con người xứ Nghệ; phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật; có chính sách tôn vinh, đãi ngộ và sử dụng hiệu quả đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, nhà giáo, nhà khoa học, nghệ nhân.

Tiếp tục tạo môi trường thuận lợi để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ sáng tạo, cống hiến

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, mong muốn, tâm huyết của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đối với sự phát triển của tỉnh; đồng thời ghi nhận những ý kiến phát biểu tâm huyết, thẳng thắn, trách nhiệm, thực tế, sát với tình hình của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh và Tiểu ban Văn kiện nghiêm túc tiếp thu đầy đủ các ý kiến, là cơ sở quan trọng để tỉnh hoàn thiện dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX thực sự kết tinh được trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ qua, với sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, Nghệ An đã đạt được nhiều kết quả khá toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Trong kết quả chung đó, có sự đóng góp hết sức quan trọng của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tỉnh nhà.

Ghi nhận sự phát triển về số lượng, chất lượng của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tỉnh nhà trong những năm qua, Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, bày tỏ tri ân sâu sắc với những đóng góp quan trọng của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ đối với những thành tựu phát triển của tỉnh nhà trong thời gian qua.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các ban Đảng của Tỉnh ủy tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, trong giai đoạn hiện nay Nghệ An đang tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng. Tỉnh đang tập trung hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm kỳ 2020-2025, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng năm 2025 là 10,5%.

Nghệ An đang cùng cả nước thực hiện cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp với tinh thần "vừa chạy, vừa xếp hàng"; tập trung, chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng; quyết liệt thực hiện 4 Nghị quyết trụ cột mà Bộ Chính trị để phát triển đất nước, bước vào kỷ nguyên mới.

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Trong thời gian qua, Nghệ An đã được Trung ương quan tâm bằng việc ban hành Nghị quyết số 39, kèm theo đó là các cơ chế, chính sách đặc thù. Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào ngày 15/5 vừa qua, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo tỉnh với 6 định hướng lớn, đặt mục tiêu Nghệ An là phải phấn đấu trở thành điển hình phát triển địa phương hiện đại, cực tăng trưởng tầm quốc gia.

Trên cơ sở các Nghị quyết của Bộ Chính trị và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang chỉ đạo triển khai và cụ thể hoá vào Báo cáo chính trị. Tinh thần của Báo cáo chính trị là phải ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu, dễ thực hiện, giảm bớt tính hàn lâm, tăng hàm lượng khoa học công nghệ, hàm lượng đổi mới sáng tạo và hiệu quả chuyển đổi số đối với sự phát triển của địa phương.

Các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung khẳng định, dự thảo Báo cáo chính trị của tỉnh được xây dựng theo tinh thần: 3 rõ - 3 tránh - 3 gắn. 3 rõ gồm: Rõ mục tiêu giải pháp; rõ người; rõ việc, rõ trách nhiệm. 3 tránh gồm: Tránh hình thức, khẩu hiệu; tránh dàn trải; tránh chủ quan, áp đặt. 3 gắn gồm: Gắn với thực hiện các nghị quyết của Trung ương, kết luận của Tổng Bí thư; gắn với phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và gắn với ý kiến, mong muốn, nhu cầu thiết thực của nhân dân, trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, doanh nghiệp.

Trong nhiệm kỳ tới, tỉnh Nghệ An vẫn đặt mục tiêu trở thành tỉnh khá. Phấn đấu đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng tầm quốc gia. Song, Nghệ An vẫn đang gặp nhiều thách thức và còn thách thức hơn khi từ ngày 1/7 đất nước còn 34 tỉnh, thành.

Để đạt được mục tiêu trở thành tỉnh khá, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng cần nỗ lực cao, quyết tâm lớn hơn hơn trên mức bình thường. Bên cạnh sự nỗ lực của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, rất cần sự đồng hành của đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ.

Các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Theo Bí thư Tỉnh ủy, tỉnh cần có những giải pháp đột phá, nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, tăng cường hàm lượng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và con người, bảo đảm phát triển hài hoà, bền vững.

Căn cứ tình hình của địa phương, tỉnh định hướng phát triển khu vực phía Đông bao gồm khu vực đô thị Vinh và Khu kinh tế Đông Nam mở rộng thành động lực phát triển của tỉnh. Trong khi đó, khu vực miền Tây được định hướng phát triển bền vững, đảm bảo an ninh, an sinh xã hội.

Các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy mong muốn đội ngũ trí thức, các nhà khoa học ở các cơ sở đào tạo, cơ sở nghiên cứu cần hợp tác với cơ quan nhà nước, doanh nghiệp có giải để nhằm đào tạo nguồn lao động chất lượng cao, phát triển một số ngành công nghiệp nền tảng như công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng...

Trong bối cảnh tỉnh đang chuẩn bị chuyển sang thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, với một địa bàn rộng thì công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phải hiệu quả để 130 xã, phường tham gia tích cực vào việc tạo không gian phát triển, đưa chính quyền về gần dân, sát dân, phục vụ tốt hơn yêu cầu của người dân.

Các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Nhấn mạnh phát huy giá trị văn hoá, con người xứ Nghệ là nền tảng, nguồn lực nội sinh, động lực quan trọng cho sự phát triển của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung mong đội ngũ trí thức, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiếp tục phát huy vai trò sáng tạo của mình để khơi dậy nguồn lực của vùng đất, con người xứ Nghệ giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, truyền thống hiếu học.

Về ý kiến của đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho biết, trong thời gian tới sẽ chỉ đạo các cơ quan tham mưu, chuyên môn tiếp tục nghiên cứu cơ chế, chính sách để tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ tri thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ có môi trường thuận lợi để sáng tạo, cống hiến vì sự phát triển nhanh, bền vững của tỉnh.

Các đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Nhắc lại lời khẳng định của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Phải coi trọng vai trò của trí thức. Trí thức là vốn quý của dân tộc, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc”, “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận, anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung khẳng định trong thời gian tới tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện để đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiếp tục có không gian, điều kiện sáng tạo, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự phát triển tỉnh.

Đồng thời, mong muốn đội ngũ trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiếp tục đồng hành cùng với tỉnh trong quá trình thực hiện và hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trong dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, phấn đấu đến năm 2030, Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước.

Thường trực Tỉnh ủy đã tặng quà lưu niệm tới đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy đã tặng quà lưu niệm tới đại diện Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh.