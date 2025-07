Thời sự Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung dự hội nghị Đảng ủy Quân khu 4 Sáng 9/7, dưới sự chủ trì của Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu, Đảng ủy Quân khu 4 tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ 6 tháng cuối năm 2025.

Tham dự hội nghị có đồng chí Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 4; cùng các đồng chí lãnh đạo trong Đảng ủy Quân khu 4.

Lãnh đạo các địa phương trên địa bàn Quân khu 4 có các đồng chí: Lê Trường Lưu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế; Lê Ngọc Quang - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị; Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh; Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa tham dự hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Lê Thắng

6 tháng đầu năm, mặc dù còn nhiều khó khăn tác động, chi phối, song Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ.

Trong đó, nổi bật là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu đã quán triệt, cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để tập trung lãnh đạo duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu.

Phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nắm chắc, dự báo đúng tình hình, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, tạo môi trường thuận lợi cho các địa phương phát triển kinh tế - xã hội.

Trung tướng Hà Thọ Bình - Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Thắng

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố huy động hiệu quả các nguồn lực, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, phòng thủ Quân khu, khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả việc tổ chức cơ quan quân sự địa phương “tinh, gọn, mạnh”. Lãnh đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị, diễn tập, hội thi, hội thao được nâng lên. Hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4).

Đồng chí Lê Trường Lưu - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Huế phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Thắng

Tham gia phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát, đã hỗ trợ xây dựng được 25.538 nhà, với tổng số tiền hơn 1.842 nghìn tỷ đồng; trong đó đã hoàn thành và bàn giao 4.300 nhà với số tiền 248 tỷ đồng. Tìm kiếm, quy tập, an táng 222 hài cốt, liệt sĩ chu đáo, trang trọng, đúng nghi lễ.

Công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” có nhiều chuyển biến tiến bộ. Bảo đảm tốt hậu cần - kỹ thuật, tài chính cho các nhiệm vụ và thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại Quốc phòng.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Lê Thắng

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đánh giá cao công tác phối hợp của các cơ quan, đơn vị thuộc Quân khu với địa phương, nhất là trong việc tổ chức, sắp xếp lại chính quyền địa phương 2 cấp; phòng, chống thiên tai, phát triển kinh tế, xã hội, an sinh xã hội trên địa bàn…

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với địa phương để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2025 triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8, Quốc khánh 2/9, 80 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu; cụ thể hóa thực hiện các nghị quyết “bộ tứ trụ cột” của Đảng và “3 trọng tâm”, “3 quyết liệt” theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm.

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 kết luận hội nghị. Ảnh: Lê Thắng

Cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; rà soát, bổ sung quy hoạch, thế bố trí quốc phòng, xây dựng công trình quốc phòng trong khu vực phòng thủ gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với quyết tâm, kế hoạch tác chiến, chính quyền địa phương 2 cấp.

Xây dựng, triển khai hoạt động, huấn luyện của các ban chỉ huy phòng thủ khu vực, ban chỉ huy bộ đội biên phòng; sắp xếp, bố trí trụ sở làm việc cho ban chỉ huy quân sự cấp xã; thực hiện công tác tuyển quân năm 2026 đúng, đủ chỉ tiêu, chất lượng tốt.

Các đồng chí Đảng Ủy viên Quân khu và đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Lê Thắng

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 4 yêu cầu lãnh đạo làm chuyển biến vững chắc về chấp hành kỷ luật, pháp luật và bảo đảm an toàn. Hoàn thành chỉ tiêu về cải cách hành chính, chuyển đổi số, quyết liệt thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” và trong triển khai các dự án trọng điểm.

Xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ. Trọng tâm lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ XII và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu (15/10/1945 - 15/10/2025).