Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó mưa lụt tại Quỳnh Lưu, Hoàng Mai

Bắt đối tượng thiết lập đường dây mua bán ma túy khi vừa mãn hạn tù (Baonghean.vn) - Khi bị chặn bắt, Tuấn rất manh động và liều lĩnh, đã dậm chân ga, tăng tốc đâm thẳng vào xe lực lượng chức năng, sau đó cố thủ trong xe cho đến khi bị khống chế đưa ra ngoài.

UBND tỉnh thông qua Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương (Baonghean.vn) - Theo Quy hoạch xây dựng vùng huyện Đô Lương, mô hình không gian huyện được phát triển với cấu trúc 1 trung tâm, 3 vùng phát triển và 4 trục động lực.

BTV Quỳnh Hoa VTV xin lỗi sau bài viết gây bão trên Facebook Sau khi gây tranh cãi với chia sẻ về cơn bão trên trang cá nhân, BTV - MC Quỳnh Hoa "Chào buổi sáng" đã lên tiếng xin lỗi vì gây những hiểu nhầm không đáng có này.



Cứu sống trẻ sinh non bị suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh nặng (Baonghean.vn) - Khoa Sơ sinh - Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An vừa cứu sống thành công trẻ sinh non, suy hô hấp, nhiễm khuẩn sơ sinh rất nặng.

Ngăn chặn, xử lý nhóm học sinh ném bom xăng vào nhà dân (Baonghean.vn) - Do mâu thuẫn cá nhân, một học sinh lớp 8 tại thị xã Thái Hòa đã mua các vật liệu, tự lên mạng học cách chế tạo bom xăng rồi rủ các đối tượng khác ném vào một nhà dân nhằm trả thù.

Quỳnh Lưu: Sơ tán người dân ra khỏi vùng ngập sâu (Baonghean.vn) - Do trên địa bàn Quỳnh Lưu tiếp tục có mưa, nước từ các xã phía Tây tiếp tục đổ về xuôi, khiến cho các khu vực phía Đông đường QL1A có nguy cơ bị ngập sâu. Vì thế, sáng nay, Huyện uỷ, UBND huyện Quỳnh Lưu tiếp tục chỉ đạo các địa phương bị ngập sâu nhanh chóng đến tận nơi, kêu gọi, sơ tán người dân ra khỏi khu vực bị nguy hiểm.

Chủ động phòng chống các loại dịch bệnh do mưa lũ gây ra (Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa lớn gây chia cắt, ngập lụt. Tại những vùng bị ngập lụt, nguy cơ dịch bệnh phát triển đe doạ sức khoẻ người dân là rất lớn. Ngành y tế Nghệ An đang chỉ đạo các đơn vị y tế tích cực triển khai các biện pháp phòng chống.

Số phận hai ‘dự án nhà nghỉ công nhân’? (Baonghean.vn) - Ngay tại khu vực trung tâm, trên trục đường lớn Mai Thúc Loan của thị xã Cửa Lò có 2 khu đất hoang với dãy nhà cấp 4 sập đổ, bờ rào tôn nát, cây bụi, rác bẩn... Theo cán bộ, nhân dân nơi đây nói, đó là những dự án nhà nghỉ công nhân!

Công nhân vệ sinh môi trường dầm mưa quét dọn rác, khơi thông cống (Baonghean.vn) - Ngày 29/9, ngay sau những trận mưa kéo dài của ngày và đêm, các công nhân Công ty CP Môi trường và công trình đô thị TP Vinh đã "rải quân" khắp các tuyến đường ách yếu, dễ ngập úng để quét dọn rác, khơi thông các điểm thoát nước, góp phần giảm thiểu ngập úng trên các tuyến đường.

Quỳnh Lưu: Tiếp tục gia cố và sẵn sàng ứng phó với nguy cơ vỡ đập Hóc Cối (Baonghean.vn) - Mưa lớn kéo dài đã khiến đập Hóc Cối (xã Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu) bị rò rỉ nước. Nếu trời tiếp tục mưa lớn, nguy cơ vỡ đập có thể xảy ra.

Tân Kỳ, Hoàng Mai hỗ trợ dân di dời khỏi vùng sạt lở, nhà sụt lún (Baonghean.vn) - Sau khi xảy ra sự cố sạt lở núi trên Quốc lộ 48E, đoạn giáp ranh giữa xã Nghĩa Hoàn và Tân Long, huyện Tân Kỳ chỉ đạo địa phương di dời ngay người và tài sản của 5 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Cùng đó thị xã Hoàng Mai đang hỗ trợ dân khắc phục nhà sụt lún.

Nước sông, suối dâng cao, cảnh báo ngập lụt trên diện rộng (Baonghean.vn) - Các đợt mưa lớn từ đêm 28 và hôm nay, 29/9 khiến nước sông, suối đang lên cao. Nhiều địa bàn vẫn bị ngập lụt. Nếu trời tiếp tục mưa, rất nhiều khả năng tình trạng ngập lụt sẽ diễn ra trên diện rộng và nghiêm trọng hơn.

Công an Nghệ An huy động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả mưa bão (Baonghean.vn) - Hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa lớn trên diện rộng. Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương huy động lực lượng, khẩn trương giúp Nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão, từng bước phục hồi sản xuất và ổn định cuộc sống.

15h chiều nay (29/9) nhà máy thủy điện Khe Bố dự kiến xả qua đập tràn (Baonghean.vn) - Nhà máy thuỷ điện Khe Bố dự kiến xả qua đập tràn vào lúc 15 giờ 00 phút, ngày 29/9/2022.

Vòng 17 V.League: Sông Lam Nghệ An đã khó lại càng thêm khó (Baonghean.vn) - Chuỗi trận không thắng của đội bóng xứ Nghệ đã kéo dài lên con số 4 sau trận hòa với câu lạc bộ SHB Đà Nẵng, và con số này còn có nguy cơ tăng lên khi ở vòng đấu này Sông Lam Nghệ An phải tiếp đón câu lạc bộ Viettel trên sân nhà. Chính câu lạc bộ Viettel là người đã mở màn cho chuỗi trận đáng quên này của đoàn quân huấn luyện viên Huy Hoàng khi giành chiến thắng 2-0 ở lượt đi V.League 2022.

Bà Merkel cho rằng phương Tây cần xem xét nghiêm túc cảnh báo của ông Putin Cựu thủ tướng Đức Merkel cho rằng, phương Tây nên xem xét nghiêm túc cảnh báo hạt nhân của ông Putin, bởi đó không phải "lời nói suông".

Nga khởi tố vụ án về khủng bố quốc tế ở các 'Dòng chảy phương Bắc' Vụ án được khởi tố hình sự về hành vi khủng bố quốc tế liên quan đến các vụ nổ trên đường ống dẫn khí Dòng chảy Phương bắc 1 và Dòng chảy Phương bắc 2.

Kiểm soát, xử lý tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin tiêu cực, trái chiều trên không gian mạng (Baonghean.vn) - Hội nghị giao ban Khối nội chính lưu ý cần tăng cường kiểm soát, tiếp tục xử lý tình trạng đăng tải, chia sẻ thông tin tiêu cực, trái chiều trên không gian mạng. Bên cạnh đó, cần tăng cường phòng, chống các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dân như mời gọi đầu tư tiền ảo, giả danh cán bộ chức năng...

Xuống Nam Đàn đánh cá trong mưa lũ, 2 người dân Thanh Chương gặp nạn (Baonghean.vn) - Rạng sáng 29/9, hai người dân xã Thanh Yên xuống huyện Nam Đàn để đánh cá thì bị lật thuyền, một người bơi được vào bờ, người còn lại đang mất tích.

Nghệ An tiếp tục là 1 trong 10 địa phương dẫn đầu về thu hút FDI (Baonghean.vn) - Hết 9 tháng năm 2022, tỉnh Nghệ An nằm trong top 10 địa phương thu hút đầu tư FDI lớn nhất cả nước, với tổng số vốn cấp mới và điều chỉnh tăng thêm đạt 605,42 triệu USD.

Làm việc trên cao (Baonghean.vn) - Ảnh chụp tại đường dây 500kV cung đoạn qua huyện Nghi Lộc - Nghệ An.

Cảnh sát giao thông xuyên đêm điều tiết giao thông, giải phóng cây cối gãy đổ do hoàn lưu bão (Baonghean.vn) - Trước tình hình hoàn lưu bão số 4 đã gây mưa liên tục trên địa bàn tỉnh, Công an Nghệ An đã huy động lực lượng ứng trực 100%, trong đó lực lượng Cảnh sát giao thông túc trực tại các vị trí xung yếu để điều tiết, phân luồng giao thông, giải phóng cây cối gãy đổ chắn ngang đường…

Thuỷ điện ở Nghệ An tăng lưu lượng xả lũ (Baonghean.vn) - Sáng 29/9, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh thông báo về việc vận hành điều tiết nước các hồ chứa Nhà máy Thủy điện Bản Ang, huyện Tương Dương; Nhà máy thuỷ điện Chi Khê, huyện Con Cuông.

Nước lũ dâng cao, gần 300 trường học ở Nghệ An phải nghỉ học (Baonghean.vn) - Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 4, từ sáng 28/9 đến hôm nay (29/9), tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An có mưa lớn gây chia cắt, ngập lụt. Nhiều trường học buộc phải cho học sinh nghỉ học để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh.

Nghệ An: Mưa lớn, ngập úng, sạt lở nhiều địa phương, một người bị nước cuốn trôi (Baonghean.vn) - Cơn mưa lớn đêm 28 rạng sáng 29/9 đã gây ngập úng ở nhiều địa phương, nhiều tuyến đường bị chia cắt do sạt lở, nước dâng. Đặc biệt, đã có một người dân ở huyện Thanh Chương bị nước cuốn trôi.

Thanh Chương ngập sâu, nhiều xã bị chia cắt, 1 người bị nước cuốn trôi (Baonghean.vn) - Mưa lớn trong 2 ngày qua đã khiến nhiều xã ở huyện Thanh Chương bị ngập sâu. Nhiều khu dân cư bị chia cắt. Đêm 28/9, lực lượng chức năng của huyện Thanh Chương trắng đêm có mặt ở các điểm xung yếu để giúp dân sơ tán, chỉ đạo việc ứng phó với mưa lũ.

Núi Nguộc ở Thanh Chương bị sạt lở mạnh (Baonghean.vn) - Sau đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 28 đến đêm 29/9, núi Nguộc huyện Thanh Chương bị sạt lở mạnh, ảnh hưởng đến giao thông trên Quốc lộ 46.

Bắt giữ đối tượng bị truy nã về tội xâm phạm chỗ ở của người khác Đối tượng Nguyễn Thị Hương Tâm bị truy nã từ tháng 6/2020 do liên quan đến vụ án Nguyễn Hải Nam và Lâm Hoàng Tùng phạm tội "Xâm phạm chỗ ở của người khác".