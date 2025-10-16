Thời sự Bí thư Tỉnh uỷ Nghệ An yêu cầu các cấp, ngành nhanh chóng hỗ trợ người dân khôi phục nhà ở, nhất là những hộ mất nhà do thiên tai Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung yêu cầu tập trung nhanh chóng hỗ trợ người dân khôi phục nhà ở, nhất là những hộ mất nhà; khôi phục sản xuất đảm bảo sinh kế, ổn định đời sống người dân; ưu tiên khắc phục cơ sở hạ tầng thiết yếu về giáo dục, y tế để đảm bảo việc học tập cho học sinh và chăm sóc sức khoẻ cho người dân.

Sáng 16/10, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để nghe, cho ý kiến và quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền.

Ước tính thiệt hại về kinh tế khoảng 8.587 tỷ đồng

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe, cho ý kiến công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do các cơn bão gây ra trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm đến nay, tình hình thiên tai trên địa bàn tỉnh diễn biến rất phức tạp, đặc biệt chịu ảnh hưởng nặng nề từ các cơn bão số 3, số 5 và số 10.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nghe, cho ý kiến công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do các cơn bão gây ra trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Trước tình hình đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ, kịp thời các biện pháp phòng, chống và ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”.

Công tác chỉ đạo, điều hành được tổ chức linh hoạt, thống nhất, phát huy hiệu quả vai trò của cấp ủy, chính quyền cơ sở và các lực lượng tại chỗ, góp phần giảm thiểu tối đa thiệt hại về người, tài sản của nhân dân và nhà nước.

Đồng chí Hoàng Quốc Việt - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường báo cáo công tác ứng phó, khắc phục hậu quả do các cơn bão gây ra trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Phạm Bằng

Tuy nhiên, bão và mưa lũ đã làm chết 8 người, bị thương 25 người. Toàn tỉnh có 105.309 nhà bị thiệt hại; 1.221 trường học, 244 cơ sở y tế bị ảnh hưởng; hơn 9.000 cột điện bị đổ, gãy; các công trình hạ tầng giao thông, thủy lợi bị thiệt hại nghiêm trọng...

Ước tính thiệt hại về kinh tế của Nghệ An sau 3 cơn bão khoảng 8.587 tỷ đồng, trong đó bão số 3 là 3.814 tỷ đồng, bão số 5 là 1.529 tỷ đồng, bão số 10 là 3.244 tỷ đồng.

Ngay sau thiên tai, Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương đã kịp thời hỗ trợ, chỉ đạo tỉnh để khắc phục hậu quả một cách nhanh nhất, khẩn trương nhất, sớm ổn định cuộc sống nhân dân. Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh đã cùng các sở, ngành đã huy động lực lượng khắc phục hạ tầng, dọn dẹp hiện trường, hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa và vệ sinh môi trường.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

UBND tỉnh đã phân bổ 300 tỷ đồng nguồn Trung ương hỗ trợ khẩn cấp và đang tiếp tục phân bổ 500 tỷ đồng nguồn dự phòng ngân sách Trung ương để hỗ trợ dân sinh, khắc phục công trình đê điều, hồ chứa thủy lợi, công trình phòng, chống thiên tai, cơ sở hạ tầng thiết yếu, bố trí ổn định dân cư vùng cấp bách.

UBND tỉnh cũng đã bố trí 405 tỷ đồng nguồn ngân sách tỉnh cho các sở, ngành, địa phương để khắc phục hậu quả thiên tai, tập trung vào hỗ trợ nhà ở, nông nghiệp, dân sinh và xây dựng, sửa chữa các hạng mục công trình thiết yếu, hạ tầng giao thông.

Đại tá Đinh Việt Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Các hộ có nhà bị thiệt hại hoàn toàn hiện đã được Bộ Công an xây mới 86 nhà; còn lại hơn 500 nhà, các hộ dân đã đăng ký xây nhà theo hỗ trợ từ Bộ Công an hoặc nhận hỗ trợ từ chính quyền địa phương và chủ động tìm vị trí tái định cư mới.

Các hộ có nhà bị thiệt hại nặng, thiệt hại một phần, tốc mái đã được chính quyền, các lực lượng hỗ trợ khắc phục hoặc đã chủ động khắc phục, còn hơn 800 nhà đang tiến hành sửa chữa, khắc phục.

Tập trung hỗ trợ người dân khôi phục nhà ở, nhất là những hộ mất nhà

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung cho rằng, thiệt hại do các cơn bão gây ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua tương đối lớn. Việc khắc phục thiệt hại được các cấp, ngành, địa phương khẩn trương tiến hành, song nhiều nội dung chưa đạt yêu cầu, nhất là việc xây dựng lại nhà ở cho người dân mất nhà.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung yêu cầu tập trung hỗ trợ người dân khôi phục nhà ở, nhất là những hộ mất nhà. Ảnh: Phạm Bằng

Trên tình hình đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung nhanh chóng hỗ trợ người dân khôi phục nhà ở, nhất là những hộ mất nhà. Đánh giá, rà soát, xác định chính xác mức độ thiệt hại, trong đó phải đánh giá chính xác số lượng nhà cần phải xây mới, sửa chữa ở từng địa bàn.

Cùng đó, xác định các khu tái định cư tập trung, tái định cư xen dắm để bố trí nhà ở cho người dân. Đối với những trường hợp này, trong quá trình triển khai cần rút gọn nhanh nhất các thủ tục vì quan điểm là làm vì nhân dân, làm cho người dân sớm có chỗ ở ổn định.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung trao hỗ trợ, động viên người dân vượt qua khó khăn, cùng các lực lượng sớm khắc phục hậu quả để ổn định đời sống. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị tập trung khôi phục sản xuất để đảm bảo sinh kế, ổn định đời sống người dân. Tập trung ưu tiên các biện pháp khắc phục các cơ sở hạ tầng thiết yếu về giáo dục, y tế để đảm bảo việc học tập cho học sinh, việc chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho người dân.

Cùng đó, đánh giá chính xác mức độ thiệt hại của các công trình hạ tầng, lên phương án chi tiết, sắp xếp mức độ ưu tiên khôi phục các công trình phục vụ dân sinh, phục vụ hoạt động sản xuất, phục vụ đi lại cho người dân; phân bổ nhanh các nguồn lực hỗ trợ và sử dụng các nguồn vốn hỗ trợ đúng mục tiêu, đúng đối tượng, hiệu quả, kịp thời.

Thời gian qua, các xã miền núi phía Tây của tỉnh đã hứng chịu những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra. Ảnh tư liệu: Phạm Bằng

Huy động thêm các lực lượng quân đội, công an tiếp tục hỗ trợ người dân, chính quyền khắc phục hậu quả thiên tai; không chủ quan, lơ là, tiếp tục rà soát tại các địa bàn để tránh xảy ra các vấn đề do sạt lở, mưa lũ gây ra.

Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh theo phân công, bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình, kịp thời đôn đốc công tác khắc phục. Các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác khắc phục hậu quả thiên tai theo tinh thần gắn trách nhiệm cụ thể với từng địa bàn.