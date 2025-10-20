Thời sự Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung chủ trì họp Thường trực Tỉnh ủy Chiều 20/10, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy để bàn một số nội dung theo thẩm quyền.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo các ban, sở, ngành.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy. Ảnh: Phạm Bằng

Thường trực Tỉnh uỷ đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo tổng hợp tình hình báo chí và dư luận xã hội; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách Trung ương; tờ trình xây dựng Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Xây dựng và phát triển xã Diễn Châu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Trong thời gian qua, tình hình báo chí và dư luận nhìn chung tích cực. Các cơ quan báo chí bám sát tôn chỉ, mục đích, thực hiện tốt định hướng tuyên truyền; cập nhật thông tin, phản ánh kịp thời các hoạt động, sự kiện quan trọng trên địa bàn.

Đồng chí Phạm Ngọc Cảnh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy báo cáo tổng hợp tình hình báo chí và dư luận xã hội. Ảnh: Phạm Bằng

Theo công văn của Bộ Tài chính, dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách Trung ương bố trí cho tỉnh Nghệ An hơn 4.556 tỷ đồng; trong đó vốn trong nước hơn 4.019 tỷ đồng, vốn nước ngoài 446,85 tỷ đồng.

Bám sát các nguyên tắc phân bổ, Thường trực Tỉnh ủy thống nhất bố trí vốn trong nước thực hiện nhiệm vụ, đề án, dự án, công trình quan trọng quốc gia giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và công văn của Bộ Tài chính cho dự án đầu xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ với số vốn 3.800 tỷ đồng.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh đó, bố trí cho vốn 3 dự án chuyển tiếp theo tiến độ, gồm: Dự án xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (giai đoạn 2); dự án cải tạo, nâng cấp các tuyến kênh thuộc hệ thống thuỷ lợi Nam Nghệ An; dự án Kho lưu trữ chuyên dụng - Trụ sở Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An. Cùng đó, bố trí vốn cho dự án cầu vượt nối Quốc lộ 7C với đường N5 qua Quốc lộ 1 và đường sắt Bắc Nam.

Đối với vốn nước ngoài, bố trí cho 4 dự án: Dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải các bệnh viện tỉnh Nghệ An sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức; dự án tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh, tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2023; dự án cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hoàng Mai thuộc dự án cải thiện cơ sở hạ tầng nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu 4 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ; dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Căn cứ các văn bản định hướng phát triển của Tỉnh ủy, của Bộ Chính trị; xét vị trí địa lý, tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội của xã Diễn Châu và để phù hợp với bối cảnh mới khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Thường trực Tỉnh uỷ cũng thống nhất chủ trương cho phép tiến hành thủ tục, trình tự theo quy định để xây dựng và trình Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết về "Xây dựng và phát triển xã Diễn Châu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan báo chí đẩy mạnh tuyên truyền kết quả và các định hướng lớn về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030; định hướng các nội dung tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh uỷ kết luận cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Cùng đó, tiếp tục tuyên truyền học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đến các phường, xã, cấp uỷ cơ sở, các cán bộ, đảng viên, nhân dân. Từ đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên để quyết tâm thực hiện tốt nhất, hiệu quả nhất các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tiếp tục thông tin tuyên truyền kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, để thúc đẩy đạt được mục tiêu cao hơn. Tuyên truyền vận hành thông suốt, hiệu quả bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp; kịp thời hướng dẫn, giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn để bộ máy thực hiện được các chức năng, nhất là phục vụ tốt nhất nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham dự cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị các cơ quan báo chí quan tâm đẩy mạnh tuyên truyền công tác khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định đời sống người dân; rà soát khắc phục các hạ tầng thiết yếu như trường học, bệnh viện, đường giao thông, viễn thông, điện.

Đối với kế hoạch đầu tư công năm 2026 nguồn ngân sách Trung ương, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thủ tục đầu tư dự án đầu xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thuỷ để đảm bảo việc giao vốn theo quy định; cùng đó chủ động xây dựng phương án phân bổ vốn nguồn ngân sách địa phương theo tinh thần có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, tránh lãng phí; ưu tiên bố trí vốn cho những dự án, công trình dở dang.

Các đồng chí Thường trực Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng Tỉnh uỷ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh tham dự cuộc họp. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cũng đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh hướng dẫn Đảng ủy UBND xã Diễn Châu xây dựng đề án và dự thảo Nghị quyết "Xây dựng và phát triển xã Diễn Châu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" theo quy trình, quy định; nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng các cơ chế, chính sách đặc thù cụ thể, phù hợp với điều kiện của tỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến.