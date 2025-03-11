Thời sự Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên họp Thường trực Tỉnh uỷ Sáng 3/11, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên họp Thường trực Tỉnh uỷ để nghe và cho ý kiến vào các nội dung thuộc thẩm quyền.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung chủ trì phiên họp Thường trực Tỉnh uỷ. Ảnh: Phạm Bằng

Đảm bảo tiến độ xây dựng 10 trường PTNT liên cấp

Thường trực Tỉnh uỷ đã nghe báo cáo tình hình triển khai thông báo Kết luận của Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS tại các xã biên giới đất liền.

Bộ Chính trị đã thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS tại 248 xã biên giới đất liền trên cả nước. Quy mô mỗi trường có diện tích 5-10ha, khoảng 30 lớp/trường, tương ứng khoảng 1.000 học sinh/trường.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Tại Nghệ An, sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, toàn tỉnh có 21 xã biên giới đất liền. Thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 298 của Chính phủ, tỉnh đã đánh giá, thống kê và trình danh sách 21 trường để đầu tư xây dựng, trong đó có 10 trường được phê duyệt kế hoạch đầu tư trong năm 2025.

Đến nay, Trường Phổ thông nội trú liên cấp TH và THCS Na Ngoi đã được Tập đoàn Sungroup hỗ trợ đầu tư và tổ chức khởi công với sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm. Thủ tướng Chính phủ quyết định phân bổ 681,461 tỷ đồng cho tỉnh Nghệ An để thực hiện đầu tư xây dựng các trường học cho các xã biên giới.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Xây dựng Phạm Hồng Quang phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Vào ngày 9/11/2025, Chính phủ và các địa phương sẽ tổ chức khởi công đồng loạt xây dựng các trường PTNT liên cấp TH và THCS tại các xã biên giới trên cả nước. Tại Nghệ An, có 9 trường sẽ tổ chức khởi công tại các xã: Nhôn Mai, Keng Đu, Bắc Lý, Môn Sơn, Quế Phong, Tam Thái, Anh Sơn, Hạnh Lâm, Tri Lễ.

Khó khăn hiện nay là tiến độ triển khai rất gấp, diễn ra đồng loạt, phải hoàn thành trước ngày 30/8/2026. Đặc biệt, địa bàn miền núi biên giới rất khó khăn để khảo sát, bố trí được khu đất phù hợp với các yêu cầu về diện tích, quy mô của điểm trường theo tiêu chuẩn của Chương trình.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Các hướng dẫn về quy trình thủ tục và phương án áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án chủ yếu mang tính định hướng, chưa có quy trình cụ thể chung cho các dự án.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung ghi nhận và đánh giá cao kết quả Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh, UBND tỉnh và các sở, ngành đã triển khai trong thời gian qua.

Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành để xác định rõ các địa điểm, vị trí, diện tích, mặt bằng để đảm bảo xây dựng các trường theo quy định.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các ngành để xác định rõ các địa điểm, vị trí, diện tích, mặt bằng để đảm bảo xây dựng các trường theo quy định. Ảnh: Phạm Bằng

Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị cố gắng có mặt bằng đảm bảo điều kiện; trong trường hợp không đảm bảo thì phải chủ động nghiên cứu và đề xuất với Trung ương. Các địa điểm này phải đảm bảo yếu tố tiên quyết là an toàn tuyệt đối; cùng đó, đảm bảo đồng bộ các hạ tầng kỹ thuật về đường, điện, nước...

UBND tỉnh chủ động rà soát nguồn gốc đất đai, quy hoạch các vị trí dự kiến xây dựng trường; rà soát các thủ tục đầu tư liên quan, căn cứ vào các quy định pháp luật, chỉ đạo của Trung ương để đề xuất quy trình thủ tục và phương án áp dụng phương thức lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án.

Về nguồn lực, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị bên cạnh nguồn lực Trung ương, phải xác định nguồn lực địa phương để đảm bảo kinh phí thực hiện. Huy động nguồn nhân lực của địa phương, phối hợp với nhân lực của nhà thầu thi công để đảm bảo tiến độ. Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện chi tiết, đặc biệt là 10 trường phải hoàn thành trước ngày 30/8/2026. Hàng tháng, Thường trực Tỉnh uỷ sẽ nghe tiến độ, kết quả thực hiện Chương trình để đôn đốc, chỉ đạo.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy khối chính quyền tỉnh

Thường trực Tỉnh uỷ đã nghe báo cáo phương án tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy khối chính quyền tỉnh Nghệ An. Nhiệm vụ này thực hiện theo các Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; công văn của Ban Chỉ đạo Trung ương và Kế hoạch 01 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tỉnh Nghệ An.

Hiện, có 15 sở, ban, ngành và 10 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh (không tính các Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ngành, các sở: Xây dựng, Công thương, Văn phòng UBND tỉnh, Tư pháp, Tài chính, Ban quản lý KKT Đông Nam rà soát, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sở. Mỗi sở chỉ duy trì 1 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập còn lại tự bảo đảm chi thường xuyên trở lên.

Bên cạnh 3 sở, ngành: Ngoại vụ, Dân tộc và Tôn giáo, Thanh tra tỉnh không có đơn vị sự nghiệp trực thuộc; thì các sở: Nông nghiệp và Môi trường; Nội vụ; Khoa học và Công nghệ; Văn hoá, Thể thao và Du lịch đề xuất chưa thực hiện được ngay việc thu gọn chỉ còn 1 đơn vị sự nghiệp công lập hưởng lương ngân sách Nhà nước mà thực hiện theo lộ trình.

Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, đề xuất giữ nguyên như hiện tại 6 đơn vị: Trường Đại học Nghệ An; Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật; Quỹ Phát triển đất; Nhà Xuất bản Nghệ An; Ban Quản lý Công trình xây dựng dân dụng và Công nghiệp tỉnh; Vườn Quốc gia Pù Mát.

Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Võ Thị Minh Sinh phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Đề xuất sắp xếp, cơ cấu lại tổ chức bên trong tại 4 đơn vị: Trường Đại học Y khoa Vinh giải thể Hội đồng trường; Trường Cao đẳng nghề Việt - Đức giải thể Hội đồng trường; Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc sáp nhập, tổ chức lại các phòng, đơn vị trực thuộc; Trường Cao đẳng nghề Du lịch - Thương mại sáp nhập, tổ chức lại các phòng, đơn vị trực thuộc.

Kết luận nội dung này, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung đề nghị Ban Thường vụ Đảng uỷ UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị tiếp tục rà soát, sắp xếp các tổ chức bên trong với tinh thần đảm bảo chức năng, nhiệm vụ được rõ ràng, không bỏ sót, không trùng lắp, đảm bảo công tác tham mưu hiệu quả.

Trong phân công đảm bảo rõ đầu mối, rõ người, rõ việc theo tinh thần một đầu mối có thể thực hiện nhiều việc, nhưng một việc không thể giao cho nhiều đầu mối; đảm bảo tổ chức bên trong của các cơ quan được sắp xếp tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung yêu cầu tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy khối chính quyền tỉnh theo đúng chỉ đạo của Trung ương. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc các sở, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị tiếp tục rà soát, có phương án sắp xếp gọn đầu mối, để cơ bản đảm bảo thực hiện đúng chỉ đạo của Trung ương theo tinh thần mỗi sở (trừ Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế) chỉ duy trì 1 đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chức năng phục vụ quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập còn lại tự đảm bảo chi thường xuyên trở lên. Đối với những trường hợp chưa đảm bảo cần xác định rõ lộ trình, cương quyết sắp xếp những đơn vị có thể sắp xếp và trùng lặp về chức năng, nhiệm vụ.

Đối với các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND tỉnh, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị tiếp tục rà soát để sắp xếp đảm bảo giảm đầu mối bên trong. Bám sát chỉ đạo tại các kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương để chủ động thực hiện, đảm bảo tiến độ theo quy định.

Tiếp tục rà soát, bố trí, điều động, biệt phái cán bộ về cấp xã

Về báo cáo kết quả tiếp nhận, điều động, biệt phái cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung đánh giá, đây là nội dung Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thảo luận và chỉ đạo. Đến nay, bước đầu đã xử lý được 1 phần, song vẫn còn những khó khăn trong bố trí cán bộ, công chức, viên chức để đáp ứng yêu cầu thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Cơ bản thống nhất báo cáo của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và phương pháp thực hiện, trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Đảng uỷ UBND tỉnh thực hiện việc sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển, biệt phái theo đúng thẩm quyền, theo phân cấp đảm bảo đúng quy định; việc triển khai phải có kế hoạch, lộ trình cụ thể.

Trước mắt, kiên quyết thực hiện điều động, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, công chức từ nơi thừa sang nơi thiếu. Để thực hiện nội dung này, yêu cầu Đảng uỷ các xã, phường rà soát, lập danh sách, đánh giá đội ngũ cán bộ, công chức hiện có để tổng hợp. Trên cơ sở đó, xem xét việc bố trí, sắp xếp phù hợp với vị trí việc làm đang thiếu tại các xã.

Các sở, ngành cũng phải rà soát tình trạng thừa, thiếu đội ngũ cán bộ; lập danh sách đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức để sắp xếp, bố trí, điều động, luân chuyển, biệt phái về cấp xã. Trước mắt, ưu tiên bố trí các vị trí giữ các chức vụ lãnh đạo tại các xã, phường. Đối với các vị trí việc làm chuyên môn còn thiếu tại các xã thì thực hiện theo nguyên tắc rà soát, bố trí đáp ứng theo nhu cầu thực tế của từng địa phương.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Phạm Bằng

Thời gian biệt phái cán bộ, công chức, viên chức về cấp xã tối thiểu 6 tháng, tối đa 3 năm theo quy định. Hàng tháng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tổng hợp, báo cáo cấp thẩm quyền để chỉ đạo kịp thời.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, trong thời gian tới, phải giao trách nhiệm cho từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, nắm bắt tình hình thực hiện việc bố trí cán bộ tại các xã, phường được phân công phụ trách.

Tại phiên họp, Thường trực Tỉnh uỷ đã nghe, cho ý kiến tình hình triển khai thực hiện dự án tu bổ, tôn tạo di tích Nhà thờ và Mộ đồng chí Hồ Tùng Mậu tại xã Quỳnh An; nội dung chuẩn bị hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ phiên thường kỳ tháng 10; Dự thảo phân công Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX phụ trách lĩnh vực, địa bàn.