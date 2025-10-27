Thời sự Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung tiếp Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương Sáng 27/10, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung tiếp ông Nghiêm Giới Hòa - người sáng lập và là Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm - một trong những tập đoàn tư nhân lớn nhất của Trung Quốc trong lĩnh vực đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông.

Cùng tiếp có đồng chí Phạm Hồng Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Xây dựng; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Sở Công Thương, Sở Ngoại vụ.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung tiếp ông Nghiêm Giới Hòa - người sáng lập và là Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung vui mừng chào đón ông Nghiêm Giới Hòa - người sáng lập và là Chủ tịch Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm cùng các cán bộ cấp cao của Tập đoàn đến thăm và làm việc tại tỉnh Nghệ An.

Đánh giá cao những thành tựu mà Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương đã đạt được và sự quan tâm rất lớn của Tập đoàn dành cho tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho rằng, tỉnh Nghệ An và Tập đoàn có rất nhiều tiềm năng để hợp tác, nhất là trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cho rằng, tỉnh Nghệ An và Tập đoàn có rất nhiều tiềm năng để hợp tác, nhất là trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng. Ảnh: Phạm Bằng

Chia sẻ về tình hình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, Nghệ An đang phấn đấu trở thành tỉnh khá của cả nước.

Để đạt được mục tiêu đó, điều kiện quan trọng là cần có cơ sở hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đảm bảo yêu cầu phát triển, trong đó, ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị, hạ tầng năng lượng, hạ tầng công nghệ.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng tham gia tiếp đoàn. Ảnh: Phạm Bằng

Đây là lĩnh vực mà Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương và các Tập đoàn khác của Viện Nghiên cứu Trang Nghiêm có thế mạnh, kinh nghiệm. Vì vậy, tỉnh Nghệ An ủng hộ và tạo mọi điều kiện để Tập đoàn quan tâm nghiên cứu, thực hiện các dự án trong lĩnh vực hạ tầng phù hợp với các điều kiện trên địa bàn tỉnh.

Đánh giá cao tư tưởng, quan điểm của lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương trong quá trình triển khai dự án là thực hiện đúng các quy định pháp luật, đảm bảo tính hiệu quả, tiết giảm chi phí, thời gian thi công, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung tin tưởng với kinh nghiệm và năng lực, Tập đoàn sẽ lựa chọn được dự án phù hợp, dự án có tính chất quan trọng, động lực để lan tỏa, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển tỉnh Nghệ An nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ông Nghiêm Giới Hòa bày tỏ mong muốn được tham gia các dự án phát triển hạ tầng của tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

Tại buổi tiếp, ông Nghiêm Giới Hòa - Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cảm ơn Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung đã quan tâm, dành thời gian tiếp đoàn; đồng thời, đánh giá cao triển vọng phát triển kinh tế của tỉnh Nghệ An.

Ông Nghiêm Giới Hòa bày tỏ mong muốn được tham gia các dự án phát triển hạ tầng của tỉnh Nghệ An theo đúng tinh thần là chất lượng, kỹ thuật cao, tiến độ nhanh, không đội vốn và tuân thủ pháp luật; đồng thời, sẽ chuyển giao những kỹ thuật cao, công nghệ tốt cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An tiếp lãnh đạo Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương. Ảnh: Phạm Bằng

Ông Nghiêm Giới Hòa - Chủ tịch Tập đoàn Xây dựng Thái Bình Dương cho biết, Tập đoàn sẽ sớm thành lập văn phòng đại diện tại tỉnh Nghệ An và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương của tỉnh Nghệ An để tìm hiểu, nghiên cứu, đầu tư dự án tại Nghệ An.