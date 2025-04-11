Thời sự Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung tiếp xúc cử tri xã Kim Liên Sáng 4/11, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung - đại biểu HĐND tỉnh đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Kim Liên trước kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cùng tiếp xúc cử tri có Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Kim Liên Nguyễn Xuân Đức - đại biểu HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Phạm Bằng

Đề nghị có giải pháp căn cơ nhằm ổn định thị trường bất động sản

Tại hội nghị, nhiều cử tri xã Kim Liên đánh giá sau hơn 4 tháng vận hành, chính quyền địa phương 2 cấp đã cơ bản đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu của người dân. Nhân dân tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Phản ánh những vấn đề trong thực tiễn, cử tri Trần Thị Thủy cho rằng, chế độ, chính sách của các chi đoàn, chi hội hiện nay rất thấp, còn bất cập, ảnh hưởng đến tư tưởng, tinh thần, trách nhiệm của những người hoạt động tại các thôn, xóm.

Vì vậy, đề nghị Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện về chế độ, chính sách đối với cán bộ chi đoàn, chi hội hoạt động tại cơ sở thôn, xóm.

Các đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri xã Kim Liên. Ảnh: Phạm Bằng

Cử tri Phan Bá Thiệp phản ánh, việc khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra còn chậm như hệ thống dây điện, cột điện, hệ thống dây dẫn viễn thông làm ảnh hưởng an toàn giao thông và cảnh quan nông thôn. Vì vậy, đề nghị các cấp, các ngành chỉ đạo ngành Điện, Viễn thông có phương án đầu tư, nâng cấp, sớm khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra.

Bên cạnh đó, cử tri Thiệp còn phản ánh việc quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm còn bất cập, một số hàng hóa, thực phẩm không rõ nguồn gốc còn trôi nổi trên thị trường. Đề nghị, các cơ quan chức năng và chính quyền cần có những giải pháp mạnh tay hơn để xử lý tình trạng này, đảm bảo sức khỏe cho người dân.

Cử tri Trần Thị Thủy đề nghị Nhà nước quan tâm, tạo điều kiện về chế độ, chính sách đối với cán bộ chi đoàn, chi hội hoạt động tại cơ sở thôn, xóm. Ảnh: Phạm Bằng

Quan tâm đến vấn đề đất đai, cử tri Nguyễn Văn Thương cho rằng, trong thời gian qua, giá đất đột ngột tăng cao, những người dân bình thường không đủ tiền mua đất để xây nhà ở. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh có các giải pháp căn cơ nhằm ổn định thị trường bất động sản, tăng thu thuế từ hoạt động kinh doanh bất động sản.

Phản ánh tới các đại biểu HĐND tỉnh, cử tri xã Kim Liên kiến nghị giải quyết tình trạng thiếu nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp; đầu tư mương thoát nước Quốc lộ 46C; tạo điều kiện cho người dân thực hiện việc tách thửa, tách bìa đất được thuận lợi hơn; có giải pháp giải quyết tình trạng bỏ hoang đất lúa; đẩy nhanh việc cấp đổi bìa đỏ cho người dân xã Kim Liên; đầu tư, nâng cấp đền Nhạn Tháp.

Cử tri Phan Bá Thiệp đề nghị các cấp, các ngành chỉ đạo ngành Điện, Viễn thông có phương án đầu tư, năng cấp, sớm khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra. Ảnh: Phạm Bằng

Cử tri cũng cho rằng, lực lượng cán bộ xóm hiện nay đa số là người cao tuổi, trình độ sử dụng máy tính, sử dụng thiết bị thông minh hạn chế, trong khi đó, yêu cầu công việc cấp bách nhanh chóng. Cán bộ cấp xóm đang phụ thuộc quá nhiều vào cán bộ xã chứ chưa chủ động xử lý công việc phát sinh tại cơ sở. Vì vậy, đề xuất nâng cao tiêu chuẩn cán bộ xóm, đồng thời, tăng mức phụ cấp để tuyển chọn được người có năng lực...



Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, xã Kim Liên đã trực tiếp trả lời, trao đổi, giáp đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tiếp tục đầu tư cho các xã có điều kiện phát triển

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung thông báo đến cử tri xã Kim Liên những kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trong 10 tháng đầu năm 2025 và kết quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp sau hơn 4 tháng vận hành.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung phát biểu, trao đổi, giải đáp ý kiến cử tri. Ảnh: Phạm Bằng

Đối với những khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, tỉnh đang tiếp tục rà soát, sắp xếp, điều chuyển cán bộ hợp lý hơn; tăng cường nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ; xem xét tiếp nhận, tuyển dụng công chức, viên chức.

Bên cạnh đó, tỉnh sẽ quan tâm giải quyết những vướng mắc thuộc thẩm quyền về cơ chế vận hành, kiến nghị Trung ương giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền. Thường trực Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBND tỉnh nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xác định rõ định mức kinh phí, phân bổ kinh phí hợp lý cho các xã.

Cử tri xã Kim Liên tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Trong điều kiện nguồn lực hạn chế, tỉnh sẽ đầu tư cho các địa phương theo phương châm có trọng tâm, trọng điểm, trong đó, sẽ đặc biệt quan tâm xã Kim Liên - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cũng cho biết, vừa qua tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030. Nhiệm kỳ mới, Nghệ An đặt mục tiêu phát triển cao, tăng trưởng bình quân trên 12%, trở thành tỉnh khá và cực tăng trưởng tầm quốc gia theo chỉ đạo của Trung ương và Tổng Bí thư Tô Lâm.

Cử tri xã Kim Liên tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Với bối cảnh khó hơn, mục tiêu cao hơn, đòi hỏi quyết tâm chính trị lớn hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn. Bên cạnh sự quan tâm của tỉnh, xã Kim Liên phải nỗ lực vươn lên, chủ động đồng hành với các địa phương trong tỉnh để Nghệ An thực hiện được các mục tiêu đề ra.

Trao đổi, giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Kim Liên, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, công tác khắc phục hậu quả thiên tai trong thời gian qua dù đã quyết liệt nhưng vẫn chưa đáp ứng được mong muốn của nhân dân và cử tri.

Do diện tác động rộng, ảnh hưởng rất lớn, thiệt hại lớn nên việc tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm các hậu quả còn những khó khăn, cần thời gian, nguồn lực.

Cử tri xã Kim Liên tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Bên cạnh sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các lực lượng, Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, rất cần sự chung tay của người dân và các đoàn thể trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung khắc phục hạ tầng để đảm bảo điều kiện sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh, học tập, khám, chữa bệnh cho người dân.

Liên quan đến các kiến nghị về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở cơ sở, Bí thư Tỉnh ủy cho biết, những chính sách thuộc thẩm quyền của tỉnh sẽ tổng hợp, báo cáo HĐND tỉnh xem xét, giải quyết phù hợp; đồng thời, đề nghị các ngành quan tâm tháo gỡ các vướng mắc, từng bước giải quyết quyền lợi cho các đối tượng chính sách theo đúng quy định.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung trao tặng quà cho Trường Mầm non Làng Sen. Ảnh: Phạm Bằng

Tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung cũng đã trao đổi với cử tri những vấn đề liên quan đến cấp bìa đất, giá đất, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, hoạt động hợp tác xã, an toàn vệ sinh thực phẩm, hàng giả, hàng lậu, bố trí cán bộ y tế... và khẳng định, tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp, ngành quan tâm từng bước giải quyết các vấn đề cử tri nêu.