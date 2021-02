Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dự lễ giao, nhận quân tại thành phố Vinh

Thay mặt các công dân nhập ngũ, công dân Phan Công Sơn ở phường Trung Đô chia sẻ niềm vinh dự, tự hào được đứng trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam, Công an Nhân dân Việt Nam anh hùng; đồng thời hứa nguyện một lòng đoàn kết, phát huy truyền thống của lớp lớp cha anh, truyền thống quê hương thành phố Vinh - thành phố đỏ anh hùng, phấn đấu hết mình trong học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm pháp luật, kỷ luật; tu dưỡng phẩm chất đạo đức để trở thành người chiến sỹ giỏi, quân nhân ưu tú.

Thay mặt các công dân nhập ngũ, công dân Phan Công Sơn ở phường Trung Đô phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Duy

Năm 2021, tỉnh Nghệ An được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an giao gọi 3.350 công dân nhập ngũ, trong đó vào Quân đội 3.104 công dân, tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân 246 công dân.