Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Tân Sơn, huyện Đô Lương

Chiều 18/11, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đã về xóm 6, xã Tân Sơn, huyện Đô Lương chung vui “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc” với Nhân dân địa phương nhân Kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021). Cùng dự có đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Phùng Thành Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Đô Lương; đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An; các đồng chí lãnh đạo huyện Đô Lương. Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng các đồng chí trong đoàn đi qua một số lối xóm tìm hiểu đời sống người dân địa phương. Ảnh: Thành Duy Đến xóm 6, xã Tân Sơn, trước khi vào nhà văn hóa xóm dự Ngày hội đại đoàn kết, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đã đi qua một số lối xóm thăm hỏi, trò chuyện, tìm hiểu về cuộc sống của bà con địa phương; thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân, năm nay 101 tuổi, có hai con là liệt sỹ.



Xóm 6, xã Tân Sơn có 368 hộ, 1.318 nhân khẩu, trong đó có 115 hộ giáo dân với 446 khẩu. Đây là một trong những địa bàn có lịch sử dân cư sinh sống từ lâu đời, giàu truyền thống cách mạng. Bà con Nhân dân lương và giáo sinh sống hòa thuận, đoàn kết, là một trong những mô hình mẫu của tỉnh về “lương giáo đoàn kết xây dựng nông thôn mới”.

Bí thư Tỉnh ủy trò chuyện với người dân xóm 6, xã Tân Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Thành Duy Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đến thăm, tặng quà chúc sức khỏe Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tân, năm nay 101 tuổi, có hai con là liệt sỹ. Ảnh: Thành Duy Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trò chuyện cùng người dân địa phương. Ảnh: Thành Duy Phong trào thi đua phát triển kinh tế đã được triển khai có hiệu quả cao, nhiều hộ gia đình phát huy thế mạnh nghề mộc dân dụng, tạo việc làm và thu nhập ổn định, được tỉnh công nhận làng nghề từ năm 2015. Hiện nay, cả xóm chỉ còn 6 hộ nghèo, hộ khó khăn, yếu thế.



Xóm đã biết phát huy vai trò chủ thể, huy động sức mạnh của Nhân dân trong tham gia xây dựng nông thôn mới. Bà con trong xóm đã đóng góp tiền của, công sức để xây dựng đường nông thôn, điện cao áp chiếu sáng, cổng làng, nhà văn hóa... Hiện nay, toàn xóm đang tích cực xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí trong đoàn dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Nhà văn hóa xóm 6, xã Tân Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Thành Duy Sự nghiệp giáo dục được chăm lo, nhiều gia đình có con em đậu đại học, cao đẳng, học nghề. Công tác xây dựng đời sống văn hóa, chăm sóc sức khỏe, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 88%, nhiều hộ đồng bào giáo dân tiêu biểu “sống tốt đời, đẹp đạo, kính Chúa, yêu nước”.



Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội đã được bà con tích cực hưởng ứng. Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19 vừa qua, bà con xóm 6, xã Tân Sơn là một trong những đơn vị của xã tích cực đi đầu ủng hộ tiền, thực phẩm hỗ trợ cho Nhân dân TP. Hồ Chí Minh và TP. Vinh; là một trong những địa bàn thực hiện rất tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, không có người bị lây nhiễm.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu tại Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại Nhà văn hóa xóm 6, xã Tân Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Thành Duy Chung vui ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con địa phương, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý biểu dương và chúc mừng những kết quả mà cán bộ, Nhân dân xóm 6, xã Tân Sơn đã đạt được trong thời gian qua.



Ngày hội Đại đoàn kết là dịp để cùng ngồi lại đánh giá, nhìn nhận những thành quả đã đạt được, những mặt cần khắc phục trên các mặt; là dịp để tăng cường tinh thần đoàn kết, tôn vinh sức mạnh cộng đồng để chung sức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội từ mỗi người, mỗi nhà, mỗi thôn xóm.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tặng quà lưu niệm cho khu dân cư xóm 6, xã Tân Sơn, huyện Đô Lương. Ảnh: Thành Duy Từ nguồn kêu gọi xã hội hóa, Bí thư Tỉnh ủy tặng Quỹ khuyến học xã Tân Sơn 50 triệu đồng. Ảnh: Thành Duy

Ấn tượng trước tinh thần đoàn kết lương giáo của Nhân dân trên địa bàn, thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy mong bà con Nhân dân xóm tiếp tục duy trì và phát huy tinh thần đoàn kết để xây dựng xóm nói riêng, xã Tân Sơn nói chung trở thành xóm, xã tiêu biểu của cả tỉnh; tiếp tục xây dựng thành công xóm nông thôn mới nâng cao vào năm 2023 theo Nghị quyết của Đảng bộ xã.

Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng chia sẻ mong muốn cán bộ, Nhân dân xóm tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp với lợi thế, truyền thống của địa phương, nhất là duy trì và phát triển nâng cao hiệu quả làng nghề mộc.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và đồng chí Nguyễn Đức Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An trao hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa và thăm hỏi chị Nguyễn Thị Nhụy, hộ nghèo của xã. Ảnh: Thành Duy Hiện nay, trong xóm vẫn còn 6 hộ nghèo, hộ khó khăn, yếu thế, đồng chí Thái Thanh Quý đề nghị Ban cán sự và bà con có điều kiện hơn trong xóm cần tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để các hộ có điều kiện phát triển kinh tế tốt hơn, giảm nghèo bền vững.



Cùng với đó, tiếp tục quan tâm chu đáo công tác đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; công tác an sinh xã hội, nhất là đối với các đối tượng người già neo đơn, bệnh tật; tiếp tục chú trọng chăm lo học hành cho con em, nhất là trong điều kiện dịch bệnh, con em phải học trực tuyến ở nhà.

Đồng chí Hồ Lê Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy trao tặng quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn của xã Tân Sơn. Ảnh: Thành Duy Đồng chí Phùng Thành Vinh - Bí thư Huyện ủy Đô Lương trao quà cho khu dân cư xóm 6, xã Tân Sơn. Ảnh: Thành Duy

Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy mong muốn và đề nghị bà con tiếp tục phát huy tinh thần cảnh giác, ý thức trách nhiệm cao độ trong phòng chống dịch Covid -19 để xóm 6 nói riêng, cũng như xã Tân Sơn nói chung giữ vững vùng xanh an toàn; góp sức cùng cộng đồng, Nhân dân cả nước, cả tỉnh thực hiện tốt chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm sức khỏe, an toàn cho Nhân dân.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng bức ảnh Bác Hồ và Bác Tôn, cùng quà cho khu dân cư xóm 6, xã Tân Sơn; đồng thời từ nguồn kêu gọi xã hội hóa trao tặng Quỹ khuyến học xã Tân Sơn 50 triệu đồng và trồng cây đại đoàn kết trong khuôn viên nhà văn hóa xóm.