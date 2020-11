Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý làm việc với Đoàn công tác tỉnh Hậu Giang

Dự cuộc làm việc, về phía tỉnh Nghệ An có đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bùi Duy Đông - Giám đốc Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành. Ảnh: Thành Duy

Mở đầu cuộc làm việc, đồng chí Lê Tiến Châu đã thông tin một số nét về tỉnh Hậu Giang. Đây là tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng sông Cửu Long, giáp với 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nam Bộ của Việt Nam, có diện tích tự nhiên 1.600 km2; trong đó diện tích sản xuất nông nghiệp là 140.000 ha; dân số gần 750.000 người.

Qua 16 năm thành lập, tỉnh Hậu Giang phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế 5 năm qua bình quân đạt 6,3%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp - dịch vụ, giảm dần tỷ trọng khu vực nông nghiệp.

Hậu Giang có 32/51 xã và 3 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đến năm 2020 đạt trên 41 triệu đồng.

Đồng chí Lê Tiến Châu - Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Toàn tỉnh hiện có hơn 4.000 doanh nghiệp, ước giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 30.000 tỷ đồng. Ước tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của tỉnh năm nay đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 6 lần so với 10 năm trước; tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 3,1%.



Tuy nhiên, Hậu Giang cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn, đặc biệt là về nguồn nhân lực và phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, thu hút đầu tư;…

Tại cuộc làm việc, đoàn công tác tỉnh Hậu Giang đã nghe các thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư năm 2020 và giai đoạn 2015 - 2020, định hướng thời gian tới của tỉnh Nghệ An.

Lãnh đạo hai tỉnh cùng các sở, ngành dự cuộc làm việc đã trao đổi một số kinh nghiệm trong công tác thu hút đầu tư, nhất là công tác giải phóng mặt bằng; giải pháp xây dựng, phát triển hạ tầng khu công nghiệp; công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, phát triển doanh nghiệp; hỗ trợ, khuyến khích các hộ kinh doanh cá thể thành lập doanh nghiệp;…

Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy Bên cạnh đó, hai tỉnh cũng trao đổi, tìm hiểu về công tác phát triển nguồn nhân lực; cải cách hành chính, đặc biệt là nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách thủ tục hành chính; cơ chế, chính sách để huy động, phát huy nguồn lực, nhất là nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước hiệu quả để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; cách làm hay trong công tác giảm nghèo;…



Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đã trực tiếp thông tin nhiều nội dung về cách làm, giải pháp của tỉnh đối với các lĩnh vực trên; đồng thời trao đổi, chia sẻ một số định hướng của tỉnh trong thời gian tới.

Đặc biệt, đối với công tác thu hút đầu tư, Nghệ An đang tích cực triển khai nhiều giải pháp để trở thành điểm đến hấp dẫn, có sức cạnh tranh cao đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, trong đó kiên trì để thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Quan điểm thu hút đầu tư của Nghệ An là giải quyết hài hòa lợi ích của người dân và doanh nghiệp trong đầu tư, đồng thời phải bảo vệ môi trường.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An mong rằng, sau cuộc làm việc này, mối quan hệ hợp tác, chia sẻ giữa 2 tỉnh sẽ có bước tiến mới, ngày càng gắn bó hơn nữa. Hai tỉnh sẽ thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm của nhau để cùng phát triển.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu chia sẻ một số kinh nghiệm của Nghệ An trong công tác xã hội hóa để thực hiện giảm nghèo, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: Thành Duy Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu chia sẻ, trong điều kiện là một địa phương có diện tích rộng nhất cả nước, dân số đông và từ đầu năm đến nay phải đối mặt với ảnh hưởng của dịch bệnh, thiên tai, song Nghệ An đã đạt được kết quả đáng trân trọng, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước.



Chúc mừng thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An; thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX vừa qua, tạo đà cho giai đoạn phát triển mới, người đứng đầu Tỉnh ủy Hậu Giang bày tỏ, qua trao đổi kinh nghiệm, Hậu Giang đã thu nhận được nhiều nội dung rất bổ ích về cách làm, phương pháp tiếp cận, hiệu quả công việc trên nhiều lĩnh vực của Nghệ An.

Chia sẻ một số kinh nghiệm về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch, doanh nghiệp, nâng cao chỉ số cạnh tranh của các sở, ngành, các địa phương cấp huyện, ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính mà Hậu Giang đang thực hiện, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang mong muốn, qua cuộc làm việc này, mối quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm giữa hai tỉnh sẽ ngày càng chặt chẽ hơn để có thêm kinh nghiệm thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của mỗi tỉnh.

Đoàn công tác tỉnh Hậu Giang do đồng chí Lê Tiến Châu - Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn trao hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả do mưa lụt vừa qua. Ảnh: Thành Duy Tại cuộc làm việc, chia sẻ với những khó khăn của người dân các tỉnh miền Trung, trong đó có tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang Lê Tiến Châu đã trao hỗ trợ 500 triệu đồng góp phần giúp tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua. Đây là tấm lòng, tình cảm của người dân Hậu Giang hướng về đồng bào miền Trung.



Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cảm ơn tỉnh Hậu Giang đã có động viên, chia sẻ kịp thời với Nghệ An và khẳng định tỉnh sẽ sử dụng số kinh phí ủng hộ đúng mục đích, kịp thời, đặc biệt là để hỗ trợ sinh kế cho bà con bị thiệt hại.