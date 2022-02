Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý làm việc với lãnh đạo Tập đoàn Sembcorp tại Singapore

Nhận lời mời của Tổng thống Cộng hòa Singapore Halimah Yacob, chiều 24/2, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng Phu nhân Trần Nguyệt Thu dẫn đầu Đoàn đại biểu Cấp cao Việt Nam lên đường thăm cấp Nhà nước tới Singapore từ 24-26/2. Chuyến thăm lần này góp phần củng cố tin cậy chính trị, làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược hợp tác nhiều mặt, đưa quan hệ song phương Việt Nam-Singapore đi vào thực chất, hiệu quả hơn. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An cùng lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương tháp tùng Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân trong chuyến thăm.

Tại cuộc làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý đánh giá cao kết quả đầu tư của VSIP vào Nghệ An. Đây là nền tảng rất quan trọng để phát triển, đặc biệt là thu hút đầu tư. Trong suốt quá trình đó, chính quyền Nghệ An luôn sát cánh cùng VSIP để giải quyết các vấn đề liên quan. Dự kiến theo lộ trình, quý III/2022, VSIP Nghệ An sẽ lấp đầy giai đoạn 1 và bắt đầu tiến hành đầu tư khu đô thị.

VSIP cũng đang triển khai thủ tục xin cấp phép dự án VSIP Nghệ An II tại Khu công nghiệp Thọ Lộc. Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An mong muốn KCN VSIP II sẽ sớm hình thành để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư lớn vào địa bàn Nghệ An; đồng thời nhấn mạnh mô hình xây dựng khu công nghiệp của VSIP là kinh nghiệm quý giá cho Nghệ An trong quá trình xây dựng các khu, cụm công nghiệp của tỉnh.