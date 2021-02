Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thăm, chúc Tết các nhân sỹ, trí thức, văn nghệ sỹ tiêu biểu

Cùng đi có đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh: Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế, Trần Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành. Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đến chúc mừng năm mới Tân Sửu 2021 nhạc sỹ Lê Hàm và gia đình. Ảnh: Thành Duy Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong đoàn đã đến thăm, chúc Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 gia đình nhạc sỹ Lê Hàm, Hội viên Hội Nhạc sỹ Việt Nam, Hội Liên hiệp VHNT tỉnh Nghệ An tại phường Trường Thi, TP. Vinh.



Chúc Tết nhạc sỹ Lê Hàm cùng gia đình năm mới Tân Sửu 2021, đồng chí Thái Thanh Quý trân trọng ghi nhận những đóng góp tích cực trong việc phát triển âm nhạc của tỉnh Nghệ An.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý trò chuyện, gửi lời chúc mừng năm mới đến vợ chồng nhạc sỹ Lê Hàm. Ảnh: Thành Duy Nhạc sỹ Lê Hàm, sinh năm 1934, quê ở xã Diễn Hồng,huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, được ví là cây đại thụ trong làng âm nhạc xứ Nghệ. Công chúng biết đến ông với nhiều tác phẩm sáng tác về quê hương xứ Nghệ như: “Vinh - Thành phố bình minh”, “Người mẹ làng Sen”;…



Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng các đồng chí trong đoàn chụp ảnh lưu niệm với gia đình nhạc sỹ Lê Hàm. Ảnh: Thành Duy Với những đóng góp của mình, nhạc sỹ Lê Hàm đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý. Hội Nhạc sỹ Việt Nam đã xét chọn hồ sơ đề nghị Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước xét tặng “Giải thưởng Nhà nước” về Văn học nghệ thuật năm 2021 chuyên ngành âm nhạc.



Tiếp đó, Bí thư Tỉnh ủy cùng đoàn đã đến thăm, chúc Tết gia đình Tiến sỹ, bác sỹ Nguyễn Văn Định - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An (CDC Nghệ An). Tiến sỹ Nguyễn Văn Định quê ở xã Viên Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An hiện sinh sống tại phường Hưng Dũng, TP. Vinh.

Đồng chí Thái Thanh Quý chúc mừng năm mới Tân Sửu 2021 gia đình Tiến sỹ Nguyễn Văn Định. Ảnh: Thành Duy Đồng chí Thái Thanh Quý ghi nhận những cống hiến, đóng góp của Tiến sỹ Nguyễn Văn Định trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe cho nhân dân.



Đặc biệt, Tiến sỹ Nguyễn Văn Định đã lãnh đạo CDC Nghệ An thực hiện tốt các nhiệm vụ, góp phần để tỉnh Nghệ An thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid - 19. Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch Covid - 19, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý đề nghị Tiến sỹ Nguyễn Văn Định tiếp tục phát huy tốt vai trò người đứng đầu, lãnh đạo CDC Nghệ An tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, để đảm bảo an toàn, sức khỏe cho nhân dân.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý và các đồng chí trong đoàn tặng quà chúc mừng năm mới gia đình Tiến sỹ Nguyễn Văn Định. Ảnh: Thành Duy Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cùng các đồng chí trong đoàn chụp ảnh lưu niệm với gia đình Tiến sỹ Nguyễn Văn Định. Ảnh: Thành Duy Bí thư Tỉnh ủy cùng các đồng chí trong đoàn đến thăm, chúc Tết gia đình Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Thị Trang Thanh, Phó Viện trưởng, Viện Sư phạm Xã hội, Trường Đại học Vinh tại phường Lê Mao, TP. Vinh.



Sinh năm 1974, quê quán tại xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, PGS. TS Nguyễn Thị Trang Thanh là giảng viên tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực và nghiên cứu khoa học.