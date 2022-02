Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý thăm, chúc Tết Nhà giáo nhân dân Lê Văn Phớt

Nhâm dịp năm mới Nhâm Dần 2022, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và ngành Giáo dục Nghệ An đến thăm, chúc Tết gia đình Nhà giáo nhân dân Lê Văn Phớt, một trí thức tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Ảnh: Thành Duy

Tiến sỹ Lê Văn Phớt sinh năm 1943 tại xã Thanh Lĩnh, huyện Thanh Chương, hiện sinh sống tại TP. Vinh. Ông là một trí thức tiêu biểu, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. Từ năm 1966 - 1992, ông là cán bộ giảng dạy khoa Vật lý, Đại học Sư phạm Vinh, chức danh khoa học Tiến sỹ Vật lý (CHDC Đức) và từng giữ cương vị là Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Vinh.

Từ năm 1992 - 2003, ông chuyển về công tác tại Sở GD&ĐT Nghệ An, từng là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý bày tỏ trân trọng những cống hiến, đóng góp của Nhà giáo nhân dân Lê Văn Phớt. Ảnh: Thành Duy

Sau khi nghỉ hưu, Nhà giáo nhân dân Lê Văn Phớt vẫn tích cực tham gia phong trào khuyến học và các hoạt động của cựu giáo chức tỉnh nhà. Từ năm 2003 - 2020, ông đảm nhận chức danh Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An (2003 - 2008); Chủ tịch Hội Cựu Giáo chức Nghệ An; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu Giáo chức Việt Nam; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An (2012 - 2020).

Tiến sỹ Lê Văn Phớt được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như: Huy chương chống Mỹ cứu nước hạng Nhất, Huân chương Lao động hạng Ba, Huy hiệu 55 tuổi Đảng (2020), danh hiệu Nhà giáo ưu tú. Đặc biệt, Tiến sỹ Lê Văn Phớt là một trong 2 nhà giáo đầu tiên của Nghệ An được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân.