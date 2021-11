Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý tiếp xúc cử tri phường Vinh Tân, thành phố Vinh

Toàn cảnh họi nghị tiếp xúc cử tri tại phường Vinh Tân, TP. Vinh. Ảnh: Thành Duy

Sáng 25/11, các đại biểu Quốc hội khóa XV gồm các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thái Văn Thành - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở GD&ĐT tiếp xúc cử tri phường Vinh Tân, TP. Vinh, Nghệ An sau Kỳ họp thứ 2. Cùng tiếp xúc cử tri có các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, HĐND TP. Vinh khóa XXII thuộc đơn vị bầu cử trên địa bàn phường tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4. NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI TẠO ĐỘNG LỰC CHO NGHỆ AN PHÁT TRIỂN Tại hội nghị, cử tri đồng tình, đánh giá cao chất lượng Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV diễn ra trong thời điểm đặc biệt, khi cả nước đang trở lại trạng thái “bình thường mới”. Cử tri Nguyễn Tiến Sỹ - khối Tân Phúc ghi nhận, sau khi kiện toàn, Quốc hội và HĐND các cấp khóa mới đã có nhiều đổi mới trong hoạt động và đi sát với nguyện vọng, giải quyết được những vấn đề bức xúc của Nhân dân; qua đó mong muốn các cơ quan dân cử tiếp tục phát huy để giải quyết những vấn đề cử tri và Nhân dân kiến nghị.

Các đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri tại phường Vinh Tân. Ảnh: Thành Duy Kỳ vọng về các giải pháp để phòng, chống dịch hiệu quả; đồng thời phục hồi kinh tế - xã hội, trở lại nhịp sống bình thường là vấn đề được cử tri và Nhân dân quan tâm. Cử tri Nguyễn Văn Nhạc - khối Tân Phượng, đánh giá cao công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cũng như TP. Vinh. Bước vào thực hiện Nghị quyết 128/NQ - CP của Chính phủ về quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; qua tổng hợp ý kiến cử tri trên địa bàn đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương, chính quyền các địa phương cần tiếp tục quan tâm có những giải pháp hữu hiệu, hạn chế tối đa lây lan dịch bệnh, và có kế hoạch tiêm vắc - xin cho trẻ em. Đại biểu Quốc hội Thái Văn Thành - Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An báo cáo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thành Duy Đặc biệt, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. Theo cử tri, đây là điều kiện hết sức quan trọng, tạo động lực đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Do đó, cử tri đề nghị các đại biểu Quốc hội phát huy vai trò kiểm tra, giám sát để thúc đẩy Nghị quyết triển khai có hiệu quả trên thực tiễn; báo cáo Quốc hội, Chính phủ tháo gỡ các vướng mắc cho tỉnh trong quá trình thực hiện; đồng thời hỗ trợ tỉnh đề xuất cụ thể hóa thêm các cơ chế đặc thù phù hợp với yêu cầu thực tiễn của địa phương.

Cử tri phường Vinh Tân phát biểu ý kiến. Ảnh: Thành Duy

Cùng với đó, cử tri cũng đề nghị một số nội dung như các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lý tình trạng kích động, nói xấu các tổ chức, cá nhân trên không gian mạng; đẩy nhanh tiến độ thi công đường cao tốc Bắc - Nam…



Mặt khác, nhiều ý kiến cử tri cũng chia sẻ nhiều tâm tư, ý kiến về một số vấn đề xung quanh công tác xây dựng, quản lý các khu đô thị, chung cư trên địa bàn.

Cùng tiếp xúc cử tri có các đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, HĐND TP. Vinh khóa XXII thuộc đơn vị bầu cử trên địa bàn phường tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4. Ảnh: Thành Duy Cử tri Nguyễn Tiến Sỹ cũng như nhiều cử tri nêu lên tình trạng khó khăn trong công tác bàn giao, quản lý các nhà chung cư hiện nay; qua đó đặt ra vấn đề an ninh, phòng cháy, chữa cháy, quản lý dân cư rất bất cập. Do đó, ông đề nghị các cấp chính quyền có giải pháp để nâng cao hiệu quả quản lý các khu chung cư, đặc biệt là công tác quản lý hành chính.



Nhiều ý kiến cử tri cũng nêu lên thực trạng “nhà không số, phố không tên” trên nhiều tuyến đường gây khó khăn cho Nhân dân và đề nghị cần sớm rà soát, để khắc phục tình trạng này; đồng thời kiến nghị các vấn đề về di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi một số dự án xây dựng khu đô thị; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; giải quyết chế độ, chính sách cho dân công hỏa tuyến; hệ thống hạ tầng giao thông, nhà văn hóa, lưới điện sinh hoạt trên địa bàn; việc triển khai hỗ trợ cho người dân bị nhiễm Covid -19; chế độ, chính sách cho cán bộ khối, phường…

Phó Chủ tịch UBND TP. Vinh Trần Thị Cẩm Tú trả lời các kiến nghị của cử tri đối với thành phố. Ảnh: Thành Duy

Phó Giám đốc Sở LĐ - TB&XH Nghệ An Bùi Văn Hưng trả lời các kiến nghị của cử tri những vấn đề thuộc quản lý của ngành. Ảnh: Thành Duy Tại hội nghị, lãnh đạo TP. Vinh và một số sở, ngành đã trả lời các kiến nghị của cử tri. Trong đó, đối với việc hỗ trợ người dân bị tác động của dịch Covid -19 theo Nghị quyết của Chính phủ và Quyết định của UBND tỉnh, Phó Giám đốc Sở LĐ - TB&XH Nghệ An Bùi Văn Hưng cho biết: Đến nay, Sở đã trình 26 lượt, trong đó UBND tỉnh đã quyết định phê duyệt 25 lượt trong toàn tỉnh với tổng kinh phí hỗ trợ là 100,7 tỷ đồng để chi trả cho 68.413 đối tượng, riêng thành phố Vinh số lượng lớn nhất với kinh phí 46 tỷ đồng chi trả cho 30.000 lượt người, chiếm 40% cả tỉnh.

Trong đó, phường Vinh Tân có 18 hộ kinh doanh, 2.000 lao động tự do thuộc diện hỗ trợ. Đến đầu tháng 11/2021, cơ quan chức năng đã chi trả cho 6 hộ với 18 triệu đồng và 1.596 người với số tiền 2,4 tỷ đồng, còn hơn 400 lao động tự do, TP. Vinh đang cân đối ngân sách để tiếp tục chi trả.

ĐỀ NGHỊ CỬ TRI ĐỒNG HÀNH, TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT VỀ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Trực tiếp trao đổi, trả lời những vấn đề cử tri đặt ra, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý chia sẻ những tác động của dịch Covid -19 đối với tỉnh, trong đó có TP. Vinh - địa phương được đánh giá là chịu nhiều tác động nhất trong các địa phương của tỉnh.

Tuy nhiên, theo người đứng đầu Tỉnh ủy, điều đáng trân trọng là trong bối cảnh khó khăn, hệ thống chính trị, cũng như cử tri và Nhân dân trong tỉnh đã đồng tâm, đồng lực, chia sẻ, nhân lên tình đoàn kết, nghĩa đồng bào, ủng hộ, sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền các cấp phòng, chống dịch bệnh.

Tỉnh Nghệ An bên cạnh tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống dịch, triển khai các chính sách hỗ trợ người dân, cũng đã tập trung phát triển kinh tế - xã hội. Năm nay, Nghệ An là một trong những tỉnh tăng trưởng khá của khu vực Bắc Trung Bộ, thu ngân sách cũng vượt dự toán, quốc phòng, an ninh được giữ vững;... Để có những kết quả đó, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh có đóng góp rất lớn của TP. Vinh nói chung và phường Vinh Tân nói riêng.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu tiếp thu, trả lời các kiến nghị của cử tri. Ảnh: Thành Duy Liên quan đến các ý kiến, kiến nghị cụ thể của cử tri, đồng chí Thái Thanh Quý đã tiếp thu, làm rõ, trong đó, đối với các bất cập tại các khu đô thị mới, các khu chung cư từ hạ tầng, quản lý hậu xây dựng đến thực hiện quy hoạch được phê duyệt.., Bí thư Tỉnh ủy cho biết, vấn đề này tỉnh rất quan tâm và chỉ đạo Sở Xây dựng tổ chức nhiều đoàn kiểm tra, thanh tra trên lĩnh vực này.



Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng mong cử tri yên tâm vì cấp ủy, chính quyền tỉnh quản lý rất chặt chẽ, dứt khoát không cho điều chỉnh quy hoạch các khu đô thị một cách tùy tiện để tăng diện tích xây dựng lên, giảm diện tích cây xanh hay các hạng mục khác xuống nhằm chia lô, bán nền. Tỉnh cũng dứt khoát không cho phép xây dựng nhà cao tầng trong vũng lõi thành phố…

Chia sẻ với cử tri, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cũng đề nghị cử tri đồng hành, tăng cường giám sát, theo dõi trên lĩnh vực này, nếu thấy có điểm gì chưa đúng thì trực tiếp phản ánh với cơ quan chức năng để tiếp cận thông tin và chỉ đạo xử lý.

Người đứng đầu Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh rất quan tâm đến đội ngũ cán bộ khối, xóm, bản và tới đây tỉnh sẽ tiếp tục kiến nghị với Trung ương trong quá trình sửa đổi Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố để xem xét mức chi hỗ trợ cho cán bộ khối, phường ở khu vực đô thị theo kiến nghị của cử tri.