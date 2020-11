Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Thanh Chương

Cùng dự, về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Thái Thanh Quý - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thị Minh Sinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Phạm Trọng Hoàng - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy; lãnh đạo một số ban, ngành...

Chi bộ, Ban Cán sự, Ban Công tác Mặt trận thôn đã đoàn kết, cộng sự, trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đạt được nhiều kết quả cụ thể. Thôn có diện tích gieo trồng hàng năm là 150 ha, trong đó, sản xuất được 2 vụ là 50 ha, tập trung vào sản xuất vụ xuân; thu nhập bình quân 30 - 40 triệu đồng/ha/năm. Ngoài ra, người dân trong thôn còn trồng rừng, chăn nuôi, xuất khẩu lao động. Đời sống nhân dân trong thôn ngày càng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo còn 3,6% với 9 hộ.

Dự và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân thôn 1, xã Thanh Lâm, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương bày tỏ vui mừng trước không khí rộn ràng, sôi nổi của một miền quê giàu truyền thống cách mạng.

Vui hơn nữa khi cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đã sát cánh, kề vai, chung lưng đấu cật vượt qua khó khăn sau đợt mưa bão, ngập lụt vừa qua, nhanh chóng khôi phục trở lại với khí thế, quyết tâm mới.

“Phải làm sao để không khí trong thôn luôn vui vẻ, rộn ràng như Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân hôm nay. Tôi mong muốn cấp ủy, chính quyền các cấp. Mặt trận Tổ quốc và toàn thể nhân dân tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân, tương ái; khơi dậy sức mạnh và khát vọng phát triển của mỗi người trong công cuộc đổi mới quê hương, đất nước. Chúc cho thôn 1 sớm trở thành thôn kiểu mẫu", đồng chí Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh.

Dịp này, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng trao hỗ trợ 1 tỷ đồng cho tỉnh Nghệ An khắc phục thiên tai, trao hỗ trợ huyện Thanh Chương 500 tấn xi măng; trao quà cho khu dân cư thôn 1, xã Thanh Lâm và trao quà cho 100 hộ dân bị thiệt hại do lũ lụt ở các xã Thanh Lâm, Thanh Giang.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng trao hỗ trợ khắc phục thiên tai cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Dịp này, đồng chí Vũ Dương Châu - Trưởng ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng quà cho 5 hộ dân thôn 1, xã Thanh Lâm tiêu biểu trên các lĩnh vực. Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam tặng nhân dân Thanh Chương 500 triệu đồng.

Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Xuân Thắng trao tặng quà cho người dân 2 xã Thanh Lâm, Thanh Giang bị thiệt hại do lũ lụt vừa qua. Ảnh: Thành Duy

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trao tặng quà cho người dân 2 xã Thanh Lâm, Thanh Giang bị thiệt hại do lũ lụt vừa qua. Ảnh: Thành Duy

Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trao hỗ trợ tỉnh Nghệ An 2 tỷ đồng ủng hộ đồng bào lũ lụt. Ảnh: Thành Duy

Trước đó, tối 13/11, tại TP. Vinh, nhằm chia sẻ khó khăn với nhân dân Nghệ An bị thiệt hại do thiên tai, ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam đã trao hỗ trợ tỉnh Nghệ An 2 tỷ đồng.