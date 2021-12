Bí tiền tiêu xài, nam thanh niên gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản

Đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Hồng Ngọc Ngày 18/12, Công an huyện Quỳ Hợp cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án trộm cắp tài sản , bắt giữ 01 đối tượng, làm rõ số tài sản bị mất trộm gần 40 triệu đồng.

Trước đó, ngày 10/12/2021, Công an thị trấn Quỳ Hợp nhận được tin báo của gia đình anh Trần Thanh B., trú tại thị trấn Quỳ Hợp về việc bị kẻ gian đột nhập vào nhà lấy trộm số tiền 27.500.000 đồng và một số giấy tờ khác. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị trấn Quỳ Hợp đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp Công an huyện tiến hành điều tra, xác minh.







Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ngày 16/12/2021, Công an huyện Quỳ Hợp phá thành công chuyên án, bắt giữ đối tượng Nguyễn Xuân Trường (sinh năm 1997), trú tại khối 1, thị trấn Quỳ Hợp về hành vi trộm cắp tài sản.

Tại cơ quan Công an đối tượng Trường đã khai nhận do thiếu tiền tiêu xài cá nhân và sử dụng ma túy nên đã thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài vụ trộm trên, cũng bằng thủ đoạn lợi dụng đêm tối dỡ ngói nhà và đột nhập từ trên xuống, Trường đã có 02 lần đột nhập nhà chị Nguyễn Thị V., trú tại khối 2, thị trấn Quỳ Hợp vào các ngày 15 và 18/11/2021 lấy trộm số tiền 10 triệu đồng.

Ngày 17/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Trường để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.