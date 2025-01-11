Thể thao Bị VAR từ chối bàn thắng, CAHN vẫn đánh bại PVF-CAND; Mbappe nhận Chiếc giày vàng Bị VAR từ chối bàn thắng, CAHN vẫn đánh bại PVF-CAND; Kết quả HAGL 2-2 Nam Định: Chỉ thăng hoa trong hiệp đầu; Bến đỗ bất ngờ của tiền đạo MU; Mbappe nhận Chiếc giày vàng: ‘Tôi muốn thắng tiếp vào năm sau"... là những thông tin thể thao nổi bật 24h qua.

Bị VAR từ chối bàn thắng, CAHN vẫn đánh bại PVF-CAND

Tối 31/10, Alan và Đình Tiến lần lượt ghi bàn giúp CAHN đánh bại PVF-CAND 2-0 ở vòng 9 V.League 2025/26 diễn ra trên sân Hàng Đẫy.

Phút 72, của trận đấu, hai cầu thủ CAHN bị ngã trong vòng cấm sau khi tranh chấp bóng bổng với các cầu thủ của PVF-CAND. Sau hơn bốn phút kiểm tra, VAR xác định hậu vệ đội khách đã có tác động không hợp lệ và chỉ tay vào chấm phạt đền.

Trên chấm 11 m, tiền đạo Alan thực hiện cú đá lạnh lùng, đánh bại thủ thành Sỹ Huy để mở tỉ số trận đấu. Đây cũng là pha lập công thứ 8 của chân sút người Brazil tại V.League 2025/2026, giúp anh tiếp tục dẫn đầu danh sách ghi bàn.

Tiền đạo Alan lập công giúp CAHN đánh bại PVF-CAND.

Thực tế, CAHN từng sớm khiến lưới PVF-CAND rung lên ở phút 14 nhờ pha đánh đầu của trung vệ Hugo Gomes. Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài vài phút trước khi VAR xác định cầu thủ người Brazil đã rơi vào thế việt vị. Bàn thắng bị từ chối khiến CAHN thêm quyết tâm, họ dồn đội hình lên rất cao, kiểm soát hoàn toàn thế trận và tạo ra hàng loạt pha uy hiếp khung thành đối phương.

Bước sang hiệp hai, sức ép từ đội chủ nhà càng lớn. Dù bỏ lỡ vài cơ hội ngon ăn, CAHN vẫn giữ được thế chủ động và kiên trì tấn công cho đến khi VAR mang về bước ngoặt ở phút 72. Trước khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị Đình Tiến lập công ấn định tỉ số 2-0 cho CAHN.

Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Mano Polking nối dài mạch trận ấn tượng, đồng thời duy trì vị trí nhì bảng với 20 điểm sau 9 vòng đấu. Trong khi đó, PVF-CAND chỉ có 7 điểm và rơi xuống vị trí thứ 11.

Kết quả HAGL 2-2 Nam Định: Chỉ thăng hoa trong hiệp đầu

Cùng các nhà ĐKVĐ Nam Định tiếp tục chuỗi trận thất vọng khi chỉ có được trận hoà 2-2 trước HAGL ở vòng 9 V.League 2025/26. Đáng nói, cả 4 bàn thắng trận đấu đều được ghi ở hiệp đấu đầu tiên và theo những kịch bản khó tin.

Trước chuyến hành quân lên Pleiku, Nam Định trải qua trận hoà 1-1 đầy thất vọng với Đà Nẵng ngay tại Thiên Trường. Đấy đã là trận đấu thứ 5 liên tiếp các nhà ĐKVĐ V.League không biết đến hương vị chiến thắng. Trong khi đó, HAGL bất ngờ hạ Thể Công ở vòng 8 để giành 3 điểm đầu tay.

Nam Định kéo dài chuỗi 6 trận không thắng - Ảnh- Trần Minh

Sau những phút chơi thận trọng, HAGL bất ngờ tăng tốc với những tình huống tấn công ở trung lộ. Phút 18, Jairo suýt nữa ghi bàn sau cú đánh đầu từ quả đá phạt góc của Vĩnh Nguyên. Chỉ 1 phút sau đó, lưới của Nam Định đã tung lên sau một pha phản công của HAGL. Minh Tâm phá bẫy việt vị khi Lucao và Văn Tới mắc sai lầm khi dâng cao. Đội khách đã đẩy cao đội hình nhằm tạo ra những áp lực ở khu vực giữa sân. Cũng một pha phạt góc, Văn Vĩ thực hiện để Brenner đánh đầu gỡ hoà 1-1 cho Nam Định.

Thật khó tin, sau bàn thắng này, đôi bên đã chơi rất cởi mở. Phút 35, lại là Văn Vĩ đá phạt góc, bóng lộn xộn trong vòng cấm và Văn Đạt với một tình huống nhanh nhẹn đã khiến Minh Tâm phạm lỗi trong vòng cấm. Không bỏ lỡ, Brenner dễ dàng nâng tỉ số lên 2-1 cho Nam Định. Những tưởng đây là bàn thắng cuối cùng khi hiệp 1 khép lại nhưng không, sự điên rồ tiếp tục diễn ra ở những giây cuối cùng. Phút 45+3, Marciel phá bật việt vị, thoát xuống tung cú sút cận chân. Nguyên Mạnh đã cản phá rất hay nhưng sau đó khi bóng bật ra, Thành Nhân đã băng vào đá bồi, gỡ hoà 2-2 cho HAGL.

Đội chủ sân Pleiku đã chơi khá tốt ở đầu hiệp 2 nhưng lợi thế này kéo dài không được lâu khi họ để Nam Định lấy lại thế trận. Sau quãng thời gian chơi khá tưng bừng, hơn 20 phút cuối cùng, trận đấu đã không còn sự hấp dẫn khi đôi bên chơi chơi quá thận trọng. Kết quả cuối cùng HAGL và Nam Định hoà nhau với tỉ số 2-2.

Bến đỗ bất ngờ của tiền đạo MU

AC Milan tính chiêu mộ Joshua Zirkzee của MU để thay thế Santiago Gimenez đang sa sút phong độ.

Theo Gazzetta dello Sport, ban lãnh đạo AC Milan đang xem xét nghiêm túc việc chiêu mộ Joshua Zirkzee từ MU, trong bối cảnh đội bóng không hài lòng với phong độ của Santiago Gimenez. Chân sút người Mexico vẫn chưa ghi được bàn nào sau 9 trận đầu mùa tại Serie A.

Zirkzee có thể trở lại Serie A. Ảnh- Reuters.

Phong độ của Gimenez bị cho là không đáp ứng được yêu cầu chiến thuật tại Serie A. Do đó, việc chiêu mộ thêm một tiền đạo như Zirkzee được xem là giải pháp “chữa cháy” hiệu quả cho Milan.

Tại sân Old Trafford, Zirkzee hiện không được trọng dụng dưới thời Ruben Amorim, khi mới ra sân 5 trận – tất cả đều từ ghế dự bị. Trước đó, tiền đạo người Hà Lan từng tỏa sáng rực rỡ trong màu áo Bologna, ghi 11 bàn và 4 kiến tạo, giúp đội bóng này giành vé dự cúp châu Âu mùa 2023/24.

Milan từng cố gắng chiêu mộ Zirkzee hồi mùa hè nhưng không đạt thỏa thuận. Hiện tại, đội bóng áo đỏ - đen cân nhắc đề nghị mượn 6 tháng kèm điều khoản mua đứt, với kỳ vọng tận dụng kinh nghiệm Serie A cùng khả năng làm tường và chơi đầu tốt của chân sút 24 tuổi.

Zirkzee được xem là mẫu tiền đạo phù hợp để kết nối với mũi nhọn Rafael Leao, nhờ khả năng kiểm soát và chuyền bóng linh hoạt. Nếu thương vụ thành công, đây có thể là nước cờ đáng chờ đợi giúp Milan thật sự cạnh tranh chức vô địch Serie A mùa 2025/26.

Mbappe nhận Chiếc giày vàng: ‘Tôi muốn thắng tiếp vào năm sau’

Kylian Mbappe vừa nhận Chiếc giày vàng 2024/25, tự tin hướng đến tham vọng chiến thắng giải thưởng một lần nữa vào năm sau.

Cũng giống như câu “một bức ảnh đáng giá hơn ngàn lời nói”, Kylian Mbappe chính là thủ lĩnh của Real Madrid. Anh có thể né tránh, nhưng không thể chối bỏ điều mà ai cũng thấy.

Khán phòng VIP sân Bernabeu chật kín, trước sự hiện diện của đồng đội, quan khách, hàng loạt vị khách mời và giới truyền thông, khoảnh khắc ấy đã đến. Bức ảnh ấy. Anh nhận giải Chiếc giày vàng châu Âu 2024/25.

Mbappe nhận Chiếc giày vàng

Đây là lần đầu tiên Mbappe giành giải. Anh cũng là cầu thủ thứ 3 của Real Madrid nâng cao danh hiệu này. Chỉ 3 người trong 58 mùa giải, kể từ năm 1967.

Người đầu tiên là Hugo Sanchez với 38 bàn mùa 1989/90. Sau đó, Cristiano Ronaldo có 3 lần chiến thắng – lần lượt 40 bàn (2010/11), 31 bàn (2013/14) và 48 bàn (2014/15).

Tính cả chiếc đầu tiên giành được ở MU, Ronaldo có tổng cộng 4 lần được vinh danh.

Mbappe không giấu niềm hạnh phúc: “Thật là tuyệt khi được nhận Chiếc giày vàng! Cảm ơn tất cả mọi người. Đây là khoảnh khắc quan trọng đối với tôi. Lần đầu tiên tôi giành giải này, có ý nghĩa rất lớn”.

Mbappe đầy tham vọng: “Được chơi cho Real Madrid là một vinh dự lớn lao. Ai cũng biết đây là giấc mơ thuở nhỏ của tôi. Tôi mong sẽ gắn bó thật lâu dài, để mang lại niềm vui cho các Madridista.



Ngày này thật tuyệt vời. Hy vọng chúng ta sẽ tiếp tục như vậy, vì điều quan trọng nhất là tập thể. Nếu không có tất cả những người đang ở đây, tôi không thể giành được giải này.



Cảm ơn toàn thể CLB: các bác sĩ, đội ngũ kỹ thuật và tất cả những ai giúp đỡ tôi trong lẫn ngoài sân cỏ... Không có họ, chẳng thể nào có được danh hiệu này.



Tôi rất hạnh phúc và muốn viết tiếp lịch sử. Mùa trước là 31 bàn.... Mùa này tôi khởi đầu rất tốt (11 bàn La Liga; 16 trên mọi mặt trận – PV), nên... tất nhiên, tôi muốn giành nó mùa tới nữa!”.