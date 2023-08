Bị vây đánh vô cớ, nam thanh niên đâm 1 người tử vong

(Baonghean.vn) - Ngày 22/8, Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 1 đối tượng về hành vi mua bán trái phép gần 164kg pháo nổ.