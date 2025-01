Kinh tế Bí xanh Anh Sơn được giá dịp cận Tết Bí xanh là nông sản có giá trị kinh tế cao trên địa bàn huyện Anh Sơn. Những ngày cận Tết, trùng với thời điểm thu hoạch, bà con đang tất bật ra đồng để cắt những lứa bí nhập cho thương lái, có tiền sắm Tết sớm.

Clip: Q.A

Trên cánh đồng màu xanh ngát trải dài hàng trăm héc-ta trên địa bàn xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn những ngày giữa tháng Chạp không khí rất nhộn nhịp khi người dân tập trung ra đồng thu hoạch bí xanh.

Vùng màu rộng lớn trên địa bàn xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn. Ảnh: Q.A

Gia đình chị Nguyễn Thị Hải ở xóm 4, xã Cẩm Sơn là một trong những hộ dân có diện tích bí xanh nhiều nhất trên địa bàn. Chị Hải cho biết: Những năm qua, bí xanh đã khẳng định được giá trị kinh tế hơn các cây rau màu khác, do đó, năm nay gia đình quyết định mở rộng diện tích trồng bí xanh lên 9 sào, hơn 3 sào so với năm ngoái. Nhờ có kinh nghiệm nhiều năm trồng bí, nên ngay từ đầu vụ gia đình đã tập trung chăm sóc, bón lót các loại phân đạm, tiến hành bấm ngọn, cắm giàn đúng thời điểm để bí sinh trưởng tốt, ra quả đều.

Gia đình chị Nguyễn Thị Hải ở xã Cẩm Sơn có 9 sào bí xanh đang trong mùa thu hoạch. Ảnh: Q.A

Cách đó không xa, gia đình ông Cao Xuân Khánh cũng đang tất bật với công việc thu hoạch bí xanh. Do thương lái hẹn đúng giờ sẽ đến thu mua nên ông Khánh đã huy động cả gia đình để cắt bí. Chỉ trong 2 giờ đồng hồ, gia đình đã thu hoạch được hơn 5 tạ bí, chất thành đống bên đường chờ người đến nhập.

Năng suất bí xanh đạt từ 2 - 3 tấn/sào. Ảnh: Q.A

Ông Khánh cho biết: Đây là năm thứ 4 gia đình trồng bí xanh, diện tích bí nhiều hơn so với các cây rau màu khác. Cây bí có nhiều ưu điểm như thời gian trồng đến khi thu hoạch ngắn, khoảng 3 tháng, cho ra từ 5 - 6 lứa quả, giúp gia đình có thu nhập liên tục với đầu ra tương đối ổn định. Năm nay thời tiết tương đối thuận lợi nên bí ít sâu bệnh, cho năng suất tốt, hơn nữa, giống bí này ruột đặc, bảo quản được lâu ngày.

Theo tìm hiểu, bí xanh là cây trồng vụ Đông có diện tích lớn trên địa bàn xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn với 50 ha. Năng suất trung bình đạt từ 2 - 3 tấn quả/sào. Mỗi quả bí trung bình dài từ 50 - 70cm, cân nặng dao động từ 2 - 4 kg/quả. Đầu tháng Chạp, thương lái thu mua với giá 11.500 đồng/kg, đến giữa tháng Chạp có giá 8.500 đồng/kg, với mức giá này, bà con vẫn có lãi sau khi trừ các chi phí.

Thương lái thu mua bí xanh cho người dân Anh Sơn. Ảnh: Q.A

Chị Hoàng Thị Nga, thương lái thu mua bí trên địa bàn huyện Anh Sơn cho biết: Dịp giáp Tết là thời điểm các loại rau, củ được thị trường tiêu thụ mạnh, trong đó có bí xanh. Trung bình mỗi ngày, tôi nhập từ 20 - 30 tấn bí cho người dân huyện Anh Sơn với giá 8.500 đồng/kg, mức giá này đã giảm hơn khoảng 3.000 đồng/kg so với dịp đầu vụ, vì hiện nay đã bước vào giai đoạn thu hoạch đại trà, mặc dù vậy, đây vẫn là mức giá ổn định so với các năm trước.

Bí xanh hiện là cây màu cho thu nhập cao nhất trên địa bàn huyện Anh Sơn. Ảnh: Q.A

Chính quyền xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn cho biết: Bí xanh là cây màu vụ Đông cho thu nhập cao nhất trên địa bàn, gấp 10 lần so với trồng ngô và gấp 3 - 4 lần so với các cây trồng khác như bầu, mướp, rau các loại…Từ hiệu quả mang lại, UBND xã Cẩm Sơn đã quy hoạch diện tích ở vùng bãi ven sông Lam vào sản xuất chuyên canh nhiều loại rau màu hàng hóa, trong đó chủ yếu trồng bí xanh.

Người dân nhập bí xanh cho thương lái. Ảnh: Q.A

Đặc biệt, năm nay, địa phương được Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Nghệ An, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện lựa chọn xây dựng điểm mô hình “Sản xuất rau đảm bảo an toàn thực phẩm”, do đó, bí xanh và các loại rau màu khác nói chung đều có năng suất tốt, riêng bí xanh có năng suất bình quân trên 40 tấn/ha, sản lượng toàn xã ước trên 2.000 tấn bí vụ Đông, giá trị hàng chục tỷ đồng.

Người dân xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn phấn khởi vì bí xanh được mùa, được giá dịp cận Tết. Ảnh: Quang An

Vụ Đông năm nay toàn huyện Anh Sơn sản xuất gần 400 ha rau màu các loại, trong đó, diện tích bí xanh trên 100 ha, được trồng nhiều ở các xã Cẩm Sơn, Đức Sơn, Tào Sơn… Là cây trồng vụ Đông có giá trị kinh tế cao nhất đến thời điểm này.