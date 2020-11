Biden tiến gần mốc 270 phiếu đại cử tri, Trump giậm chân tại chỗ

Kết quả Bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020

+ Donald Trump: 214 phiếu đại cử tri

+ Joe Biden: 264 phiếu đại cử tri

Cập nhật số phiếu bầu của các ứng viên (theo Fox News):

- Những bang ông Donald Trump giành chiến thắng: Alabama, Kentucky, Tennessee, Oklahoma, Arkansas, Mississippi, Tây Virginia, Indiana, Missouri, Nam Carolina, Lousiana, Nam Dakota, Bắc Dakota, Wyoming, Nebraska, Kansas, Utah, Idaho, Florida, Ohio, Texas

- Những bang ông Joe Biden giành chiến thắng: Illinois, New Jersey, Virginia, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Washington DC, Delaware, Vermont, New York, Colorado, New Hampshire, Oregon, Washington, California, Arizona, New Mexico, Hawaii, Wincosin, Michigan