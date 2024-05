BIDV Nghệ An góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh

(Baonghean.vn) - Trong những năm qua, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An (BIDV Nghệ An) luôn kiên trì nỗ lực cải thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng và góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An.

Phát huy các giá trị truyền thống của 67 năm xây dựng và phát triển (27/5/1957 – 27/5/2024), BIDV Nghệ An trở thành một trong những tổ chức tín dụng trên địa bàn luôn thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, Nhà nước, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, ổn định tài chính tiền tệ. Một trong những điểm nhấn của BIDV Nghệ An là hoạt động thu hút đầu tư. Có thể kể đến các dự án trọng điểm mang dấu ấn của BIDV như: Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 Nghi Sơn - Cầu Giát, Dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 đoạn Nam cầu Bến Thủy - đường tránh TP. Hà Tĩnh, Dự án Nhà máy Xi măng Sông Lam, Dự án Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore…

Toà nhà BIDV Nghệ An.

Giai đoạn 2022 - 2024, BIDV Nghệ An là ngân hàng đầu mối tài trợ vốn đầu tư, vốn lưu động, cấp bảo lãnh cho chủ đầu tư cũng như các nhà thầu thi công công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, góp phần đưa dự án đi vào hoạt động đúng tiến độ.

Bên cạnh đó, BIDV Nghệ An luôn mang đến những giá trị nhân văn tốt đẹp cho cộng đồng, xã hội thông qua thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Nổi bật là các dự án như: Chương trình như trồng 1 triệu cây “Cho cuộc sống xanh”, bảo vệ nhân dân với “Nhà cộng đồng tránh lũ”, trao xe cứu thương hỗ trợ cộng đồng… BIDV Nghệ An cũng tích cực tham gia các hoạt động xã hội trên địa phương, như đồng hành cùng Giải chạy marathon Nghệ An năm 2024 “Hành trình về Làng Sen”; chương trình nghệ thuật “Làng Sen nuôi chí lớn”; Giải Bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An…

BIDV Nghệ An tổ chức trao xe cứu thương cho Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh. Ảnh: HV

Thực hiện chủ trương của Chính phủ về “Chuyển đổi số Quốc gia”, đặc biệt trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, BIDV Nghệ An tích cực triển khai các giải pháp để đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt. Chi nhánh tích cực truyền thông mạnh mẽ với khách hàng về các lợi ích thanh toán không dùng tiền mặt; liên tục đưa ra các gói sản phẩm/dịch vụ, chương trình ưu đãi dành cho cả khách hàng cá nhân trên nền tảng smartbanking và khách hàng doanh nghiệp trên nền tảng Ibank.

Bên cạnh đó, việc thúc đẩy và hoàn thiện cổng thanh toán theo hướng ngân hàng mở, kết nối với các nhà cung cấp dịch vụ bán lẻ và các trung gian thanh toán đã cho phép khách hàng thanh toán hóa đơn điện, nước, truyền hình, Internet, học phí, viện phí, nộp thuế và các dịch vụ công ích một cách thuận tiện, không dùng tiền mặt. Tỷ trọng số lượng giao dịch qua kênh số trên 50%. Số lượng giao dịch trên kênh số tăng trưởng bình quân 40%.

Với sứ mệnh đem lại lợi ích, tiện ích tốt nhất cho khách hàng, cổ đông, người lao động và cộng đồng xã hội thông qua trụ cột phát triển khách hàng, nguồn nhân lực và văn hóa doanh nghiệp, công nghệ và ngân hàng số, BIDV Nghệ An luôn chú trọng xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân lực để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ tới khách hàng.

Trụ sở chính của chi nhánh và 9 PGD của chi nhánh nằm tại các khu vực trung tâm của thành phố Vinh đang phục vụ hơn 250.000 khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp và định chế tài chính. BIDV Nghệ An đã phần nào đáp ứng được nhu cầu tài chính - ngân hàng - bảo hiểm của khách hàng trên địa bàn và các vùng lân cận. Bên cạnh các sản phẩm truyền thống như cho vay, huy động, BIDV Nghệ An đã và đang cung cấp rất nhiều sản phẩm đa dạng, hiện đại tới khách hàng như: bảo hiểm, ngân hàng điện tử, thanh toán hóa đơn…

BIDV Nghệ An luôn đáp ứng nguồn vốn cho khách hàng. Ảnh: HV