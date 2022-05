BIDV Nghệ An: Trao xe cứu thương trị giá 1,2 tỷ đồng cho ngành Y tế

Chiều 16/5, tại TP. Vinh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Nghệ An tổ chức trao tặng xe cứu thương cho ngành Y tế tỉnh Nghệ An. Đến dự có các đồng chí: Trần Minh Tuệ - Phó Giám đốc Sở Y tế; Nguyễn Đình Khuê - Giám đốc Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An.

Toàn cảnh lễ trao tặng xe cứu thương cho ngành Y tế tỉnh Nghệ An. Ảnh: Hoàng Vĩnh Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Minh Tính - Giám đốc BIDV Nghệ An nhấn mạnh: Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh thì thực hiện trách nhiệm xã hội và mang lại lợi ích cho cộng đồng cũng là sứ mệnh và giá trị cốt lõi mà BIDV hướng tới. Với việc trao 1 xe cứu thương cùng đầy đủ trang thiết bị chuyên dụng có tổng giá trị 1,2 tỷ đồng ngày hôm nay, BIDV Nghệ An mong muốn góp một phần nhỏ vào sự nghiệp chăm lo sức khỏe toàn dân của ngành Y tế tỉnh Nghệ An nói chung và Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An nói riêng. Nghi thức bàn giao thủ tục xe cứu thương cho Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An. Ảnh: Hoàng Vĩnh Đại diện Ban Giám đốc Trung tâm Huyết học và Truyền máu Nghệ An đã gửi lời cảm ơn đến tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động trong hệ thống BIDV đã dành tình cảm vô cùng quý giá, trao tặng cho đơn vị một món quà hết sức đặc biệt và ý nghĩa; đồng thời hứa sẽ sử dụng xe vào mục đích khám, chữa bệnh, góp phần cùng với tỉnh chăm lo tốt sức khỏe cho người dân. Kiểm tra thiết bị bên trong xe cứu thương. Ảnh: Hoàng Vĩnh Bên trong xe cứu thương được trang bị các dụng cụ, thiết bị y tế hiện đại. Ảnh: Hoàng Vĩnh Đây là 1 trong 65 xe cứu thương được trao cho 63 tỉnh, thành trên cả nước nhân dịp kỷ niệm 65 năm thành lập BIDV.