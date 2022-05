BIDV thay đổi logo mới nhân dịp kỷ niệm 65 năm ngày thành lập

(Baonghean.vn) - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Nghệ An trao tặng xe cứu thương cho ngành Y tế tỉnh Nghệ An là hoạt động thiết thực chào mừng 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 2022) và 65 năm ngày truyền thống BIDV chi nhánh Nghệ An (27/5/1957 - 2022), ra mắt nhận diện thương hiệu mới của BIDV kể từ 26/4/2022.