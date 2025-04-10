Xã hội “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” mang tết Trung thu đến với trẻ em vùng biên Tối 3/10, Đồn Biên phòng Ngọc Lâm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) phối hợp Đảng uỷ, UBND xã Sơn Lâm tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” cho các em học sinh trên địa bàn.

Hàng trăm em nhỏ vùng biên háo hức tham dự Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” do Đồn Biên phòng Ngọc Lâm phối hợp tổ chức. Ảnh: HC

Chương trình đã trao tặng 1.200 suất quà, gồm bánh trung thu và đèn ông sao... trị giá 31,6 triệu đồng. Số kinh phí này do Dược sĩ Thái Thuỳ Lâm (TP Hồ Chí Minh) hỗ trợ. Đây là món quà tinh thần đầy ý nghĩa, giúp các em nhỏ vùng biên giới Sơn Lâm có một mùa Trung thu trọn vẹn, ấm áp sau những ngày bị ảnh hưởng bởi bão số 10.

Không khí rộn ràng, ấm áp của đêm hội khi các em nhỏ cầm trên tay đèn lồng, đèn ông sao lung linh. Ảnh: HC

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ngọc Lâm cho biết, chương trình không chỉ mang đến niềm vui cho các em thiếu nhi mà còn góp phần thắt chặt tình đoàn kết gắn bó quân dân nơi biên cương. “Trong khó khăn chung sau bão lũ, việc tổ chức tết Trung thu cho các cháu là cách để chúng tôi cùng chính quyền và nhà hảo tâm sẻ chia, tiếp thêm động lực để bà con vững tin hơn trong cuộc sống”.

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ngọc Lâm ân cần trao tận tay các phần quà trung thu cho các em nhỏ. Ảnh: HC

Đêm hội được tổ chức trong không khí rộn ràng, ấm áp. Tiếng trống múa lân vang lên, các tiết mục văn nghệ đặc sắc trong ánh đèn rực rỡ hoà cùng nụ cười hồn nhiên của những đứa trẻ khiến bản làng như xua đi nỗi lo toan sau mưa lũ. Những chiếc bánh trung thu, chiếc đèn ông sao tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng cả tấm lòng của người lính quân hàm xanh và tấm lòng thiện nguyện từ phương xa gửi về miền biên ải.

Các em thiếu nhi biên giới chung vui tết Trung thu trong tiếng cười hồn nhiên, rộn rã. Ảnh: HC

Dược sĩ Thái Thuỳ Lâm, người đồng hành trong chương trình, bày tỏ: “Tôi mong muốn mang chút quà nhỏ đến với các em nhỏ vùng biên, để các em cảm nhận được sự quan tâm, yêu thương từ cộng đồng. Trung thu là Tết của thiếu nhi, và niềm vui của các em chính là động lực để chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng bà con nơi đây”.

Các em thiếu nhi vui mừng nhận quà Trung thu từ Bộ đội Biên phòng và nhà hảo tâm trong đêm hội. Ảnh: HC

Chính sự hỗ trợ từ Bộ đội Biên phòng và các nhà hảo tâm đã tiếp thêm sức mạnh tinh thần cho địa phương, nhất là trong bối cảnh bão số 10 vừa qua đã gây nhiều thiệt hại, khiến đời sống người dân gặp khó khăn. Nhìn thấy con trẻ được vui đùa, phá cỗ dưới ánh trăng, càng cảm nhận rõ hơn sự gắn bó giữa chính quyền, bộ đội và nhân dân.

Niềm vui hiện rõ trên gương mặt các em nhỏ khi được nhận quà Trung thu từ chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm". Ảnh: HC

“Biên cương - Đêm hội trăng rằm” không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà còn khẳng định trách nhiệm, tình cảm của những người lính biên phòng đối với thế hệ trẻ vùng cao. Trong ánh trăng rằm đầu tháng Tám, nụ cười trẻ thơ nơi bản làng Sơn Lâm sáng lên như niềm tin về sự đoàn kết, đồng lòng vượt qua thiên tai, xây dựng cuộc sống ấm no ở biên giới Nghệ An./.