Biên phòng Nghệ An khen thưởng 11 cán bộ, chiến sỹ được tăng cường lên biên giới chống dịch trở về

Đại tá Hồ Hữu Thắng - Phó Chỉ huy trưởng BĐBP Nghệ An tặng giấy khen của Bộ đội Biên phòng Nghệ An cho 11 cá nhân thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch.