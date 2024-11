Pháp luật Biến sân phơi thành bãi tập kết cát tại TX.Thái Hòa Người dân xóm Bắc Ninh, xã Tây Hiếu (TX.Thái Hòa), thời gian gần đây bức xúc trước việc 1 bãi tập kết cát ngang nhiên mọc lên giữa khu dân cư.

Theo ý kiến phản ánh của người dân xóm Bắc Ninh, thời gian gần đây, sân phơi của 1 đơn vị kinh doanh cà phê trên địa bàn xuất hiện 1 bãi tập kết cát, sỏi. Hằng ngày, nhiều xe tải có trọng tải lớn chở cát về đây tập kết, đến ban đêm lại bốc lên xe đầu kéo đưa đi nơi khác tiêu thụ. Đáng nói, tình trạng này đã diễn ra trong một thời gian dài, làm ảnh hưởng đến đời sống người dân, hư hỏng đường sá, ô nhiễm môi trường nhưng vẫn không được xử lý.

Clip: Tiến Đông

Bãi cát nằm sát với khu dân cư. Ảnh: Tiến Đông

Một người dân sống tại xóm Bắc Ninh cho biết: Hằng ngày, xe Howo chở cát về tập kết tại bãi này rất đông, đến chập tối lại được xe đầu kéo dài chở đi nơi khác. Do con đường nối từ Tỉnh lộ 545 (nay được đặt tên là đường Hải Thượng Lãn Ông) vào đến bãi tập kết là đường bê tông, ngắn và nhiều khúc cua nên mỗi khi xe tải chở cát vào, ra thường làm vương vãi cát, gây ô nhiễm môi trường, hư hỏng hết đường của xóm.

Cổng vào bãi tập kết cát. Ảnh: Tiến Đông

Một số người dân bức xúc khi xe tải nặng chở cát, ra vào liên tục nhưng không thấy cơ quan chức năng kiểm tra xử lý. Có thời điểm, khi xe đầu kéo dài ra, vào chở cát còn va vào bờ tường làm hư hỏng nhà của người dân.

Một chiếc xe Howo đang đổ cát vào bãi. Ảnh: Tiến Đông

Có mặt tại khu vực bãi cát nói trên vào sáng 7/11 vừa qua, chúng tôi chứng kiến nhiều chuyến xe tải chở cát vào đổ tại bãi tập kết. Thậm chí, khi chiếc xe nặng chở cát đi qua, còn khiến mặt đất rung lắc.

Chiếc xe Howo rời khỏi bãi sau khi đã đổ cát xong. Ảnh: Tiến Đông

Theo tìm hiểu của chúng tôi, khu đất nói trên thuộc Công ty Thái Hòa Nghệ An của Tập đoàn Thái Hòa Việt Nam do ông Nguyễn Văn An (SN 1956) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, và có tới 15 công ty thành viên như: Thái Hòa Hòa Bình, Thái Hòa Lâm Đồng, Thái Hòa Lào, Thái Hòa Quảng Trị, Thái Hòa Sơn La, Thái Hòa Buôn Ma Thuột, Thái Hòa Nghệ An, Cà phê An Giang,… hoạt động chính trên lĩnh vực cà phê.

Chiếc xe Howo vừa đổ cát xong. Ảnh: Tiến Đông

Khu đất này có tổng diện tích 18.898m2, dùng làm sân phơi và nhà kho tập kết nông sản. Ngoài ra, đơn vị này còn được thuê khoảng 3.700m2. Tuy nhiên, theo quan sát thực tế, hiện các khu đất thuộc quản lý của Công ty Thái Hòa Nghệ An đã được cho đơn vị khác thuê làm nhà kho, làm bãi tập kết cát như đã nói ở trên. Thậm chí còn làm nơi tập kết phế liệu.

Khu đất của Công ty Thái Hòa Nghệ An nhìn từ trên cao. Ảnh: Tiến Đông

Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Đình Đường - Chủ tịch UBND xã Tây Hiếu cho biết, sau khi nắm bắt sự việc sẽ cho kiểm tra rồi thông tin cụ thể.

Đáng ngạc nhiên, bà Trần Thị Tình - Trưởng phòng TN&MT, UBND thị xã Thái Hòa còn cho rằng, không biết 2 khu đất nói trên được Công ty Thái Hòa Nghệ An thuê./.