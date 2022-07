Biến thể BA.5 có khả năng kháng vaccine Covid-19 cao gấp 4 lần so với Omicron

(Baonghean.vn) - Trước trận đấu ở vòng 7 giữa chủ nhà Sông Lam Nghệ An (SLNA) với người hàng xóm Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT), nhiều người gọi là “derby xứ Nghệ”, HLV Huy Hoàng chỉ mong đội nhà “có điểm”, có lẽ ông mong ít nhất một trận hòa, mà không mơ tới một chiến thắng với 3 điểm cầm tay.

(Baonghean.vn) - Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với công lao, sự hy sinh, mất mát to lớn của các thương, bệnh binh, những người có công với Tổ quốc.

(Baonghean.vn) - Ngày 16/7, đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội cùng các đại biểu Trung ương, tỉnh Nghệ An về dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn.

(Baonghean.vn) - Sáng 16/7, tại TP. Vinh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ trao tặng Bằng Tổ quốc ghi công tới 75 thân nhân gia đình liệt sĩ, đại diện cho 387 liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến vệ quốc được truy tặng nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

(Baonghean.vn) - Bóng đá trẻ có ưu điểm ở sự cống hiến, cháy hết mình của từng cá nhân và tập thể trong bất cứ thời khắc nào, nhưng đi theo đó là tính không ổn định, dễ sụp đổ. Điều này không chỉ xảy ra ở một đội bóng hay một cá nhân nào đó, mà gần như là hầu hết các đội bóng trẻ, kể cả những đội được coi là xuất sắc nhất so cùng trang lứa.

(Baonghean.vn) - Sáng 16/7, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), đồng chí Vương Đình Huệ - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm, tặng quà thương binh, Mẹ Việt Nam anh hùng tại Nghệ An.

(Baonghean.vn) - Tại buổi lễ, Đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, những người con yêu dấu của quê hương đã anh dũng hy sinh cho Tổ quốc, cho hạnh phúc của nhân dân.

(Baonghean.vn) - Hai đối tượng bị bắt có hộ khẩu tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào) xách theo 1kg ma tuý đá vào Nghệ An để tiêu thụ.

(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Đào Ngọc Dung thăm, tặng quà cán bộ lão thành cách mạng, tiền khởi nghĩa, thương binh tại Nghệ An; Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam trao Kỷ niệm chương và ủng hộ an sinh xã hội tại Nghệ An; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 7/2022… là những thông tin đáng chú ý trong ngày 15/7.