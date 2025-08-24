Biểu tình ngày càng quyết liệt tại Israel yêu cầu chấm dứt chiến tranh

Tối 23/8 (giờ địa phương), hàng nghìn người dân Israel lại xuống đường biểu tình yêu cầu chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu tiến tới thỏa thuận với Hamas về việc trả tự do cho các con tin còn lại đang bị giam giữ gần 700 ngày qua ở Dải Gaza. Cuộc biểu tình chính diễn ra lúc 20h00 tại Quảng trường Con tin, trước Bảo tàng Tel Aviv.

Người biểu tình tiến vào khu vực trung tâm thành phố Tel Aviv, tối 17/8.

Bên cạnh cuộc biểu tình ở Tel Aviv, nhiều hoạt động tụ tập cũng đã diễn ra tại Sha’ar HaNegev, Kiryat Gat, Jerusalem và các địa điểm khác.

Mặc dù bị cảnh sát rút giấy phép, cuộc tuần hành hòa bình quy mô lớn với khẩu hiệu “Chấm dứt đói kém, chấm dứt chiến tranh - Vì sự sống và hòa bình” vẫn diễn ra tại Tel Aviv vào chiều 23/8, thu hút hàng nghìn người Arập và Do Thái.

Ban tổ chức cho biết, cảnh sát đã rút giấy phép từ tối 21/8 và yêu cầu giới hạn số người tham gia xuống còn 500 thay vì 5.000 như đã phê duyệt trước đó. Tuy nhiên, cuộc tuần hành vẫn được tổ chức, bắt đầu lúc 16h30 tại Quảng trường Dizengoff và kết thúc ở Quảng trường Habima, nhằm kêu gọi “chấm dứt nạn đói, chấm dứt chiến tranh và trả tự do cho các con tin”.

Sự kiện nêu trên do Ủy ban Giám sát Cấp cao của Công dân Arập tại Israel - tổ chức đại diện cho cộng đồng người Arập tại Israel - phối hợp cùng Phong trào Đối tác vì Hòa bình và các tổ chức nhân quyền tổ chức. Cuộc tuần hành cũng thu hút sự tham gia của 4 chính đảng Arập - gồm Hadash, Ta’al, Balad và Ra’am.

Sau ngày đình công và biểu tình 17/8 vừa qua, các gia đình con tin tiếp tục kêu gọi “Ngày đoàn kết toàn quốc” vào 26/8 tới. Dưới khẩu hiệu “Israel đồng lòng”, sự kiện sẽ bao gồm các cuộc biểu tình trên khắp cả nước, kết thúc bằng cuộc tuần hành lúc 19h00 từ ga trung tâm Savidor đến Quảng trường Con tin, nơi sẽ diễn ra lễ kêu gọi thả con tin lúc 20h00.