Dự kiến ở Đức sẽ tổ chức "Tuần hành Phục sinh" thường niên vào cuối tuần này, trong đó dân chúng ở hơn 120 thành phố của Đức sẽ tham gia biểu tình phản đối việc cung cấp vũ khí cho Kiev và yêu cầu một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo Netzwerk Friedenskooperative - tổ chức điều phối các cuộc biểu tình trên khắp đất nước, ít nhất 3.000 người đang tham gia cuộc biểu tình ở Berlin. Cuộc biểu tình bắt đầu tại một quảng trường ở trung tâm Wedding.

Những người tuần hành mang theo những lá cờ có hình chim bồ câu hòa bình và các biểu ngữ: "Mỹ và NATO - hãy cút khỏi Ukraine", "Ngoại giao, không phải vũ khí", "Phản đối các biện pháp trừng phạt vô nghĩa, năng lượng rẻ ngay bây giờ", " Xe tăng không bao giờ mang lại hòa bình”… Các cuộc biểu tình cũng nhằm chống lại sự phụ thuộc của châu Âu vào chính sách của Mỹ.

Trước khi bắt đầu cuộc diễu hành, một nghệ sĩ đã hát bài "Let There Always Be Sunshine" (Hãy để mặt trời luôn bừng sáng) bằng tiếng Nga, tiếng Đức và tiếng Yiddish, đồng thời các diễn giả kêu gọi nhanh chóng đàm phán hòa bình về Ukraine.

"Ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine, điều này (việc cung cấp vũ khí - TG) chỉ dẫn đến leo thang và kéo dài xung đột!", một diễn giả nói. Ông cũng nhấn mạnh rằng cần phải tôn trọng các lợi ích an ninh của Nga trước việc NATO trang bị vũ khí và mở rộng đến sát biên giới Nga.

Những người ủng hộ Ukraine đã cố gắng can thiệp vào sự kiện, nhưng vì số lượng ít nên họ không thể tạo được sức ảnh hưởng nào.

Trong thông báo về kế hoạch hành động, các nhà tổ chức cuộc diễu hành yêu cầu ngừng cung cấp vũ khí của Đức cho Kiev, ngừng triển khai vũ khí hạt nhân ở Ramstein của Đức và chấm dứt các lệnh trừng phạt đối với Nga - chính những điều này, theo họ, ngay từ đầu đã gây tổn hại lớn cho chính Cộng hoà Liên bang Đức. Họ cũng kêu gọi chính quyền Berlin tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, cũng như tạo ra một cấu trúc an ninh châu Âu "từ Lisbon đến Vladivostok”.