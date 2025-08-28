Giải trí Biểu tượng sắc đẹp của điện ảnh cách mạng và cuộc sống an yên tuổi bát tuần Được gọi là "huyền thoại nhan sắc", "người phụ nữ có đôi mắt đẹp nhất điện ảnh Việt", bà sống một mình ở tuổi ngoài 80 nhưng không cô đơn.

Lịch sử điện ảnh Việt Nam không thiếu những nữ diễn viên tài sắc vẹn toàn. Nhưng nhắc đến biểu tượng sắc đẹp của điện ảnh cách mạng Việt Nam, thường khán giả sẽ nghĩ ngay đến NSND Trà Giang.

"Đôi mắt đẹp nhất điện ảnh cách mạng"

Sinh năm 1942 tại Quảng Ngãi, NSND Trà Giang bén duyên với điện ảnh từ rất sớm và nhanh chóng khẳng định vị thế nhờ khả năng nhập vai xuất sắc. Bà thuộc thế hệ sinh viên khóa đầu tiên của Đại học Điện ảnh Việt Nam (sau này là Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội).

Bộ phim đầu tiên Trà Giang tham gia là Một ngày đầu thu năm 1961. Năm 1962, nữ diễn viên đóng chị Tư Hậu trong bộ phim cùng tên, mang về Huy chương Bạc Liên hoan phim (LHP) quốc tế Moskva, Nga. Hàng loạt phim sau đó lưu dấu ấn của Trà Giang như Vĩ tuyến 17 ngày và đêm (giải "Nữ diễn viên xuất sắc" tại LHP quốc tế Moskva), Bài ca ra trận, Em bé Hà Nội, Ngày lễ thánh...

Vẻ đẹp của NSND Trà Giang trên màn ảnh.

Bà là nữ diễn viên đầu tiên được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSND và được Hội Điện ảnh Việt Nam tôn vinh với giải Thành tựu trọn đời.

NSND Trà Giang còn được khán giả, người trong nghề tôn vinh với những danh xưng như "huyền thoại nhan sắc", "người phụ nữ có đôi mắt đẹp nhất điện ảnh Việt".

NSND - đạo diễn Bạch Diệp, người cùng thời với NSND Trà Giang, từng nhận xét: “Trà Giang không phải người đẹp nhất khóa, nhưng đôi mắt thì vô địch". Vị đạo diễn tài hoa cũng kể rằng, có những lúc mới cầm kịch bản, bà đã biết chắc: “Vai này chỉ có Trà Giang mới diễn nổi. Chỉ Trà Giang mới có thể lột tả bằng ánh mắt mà không cần lời".

NSND Trà Giang là một trong những biểu tượng sắc đẹp của điện ảnh cách mạng Việt Nam.

Trà Giang là một trong những diễn viên có đóng góp to lớn cho nền điện ảnh nước nhà, là ngôi sao sáng trong suốt 3 thập niên. Sau tác phẩm Dòng sông hoa trắng (1989), bà mới vắng mặt trên màn ảnh.

Trà Giang cho biết, sau thời gian này, bà vẫn chờ vai diễn thích hợp với mình nhưng mãi không có. Đầu thập niên 1990, đất nước bước vào thời kỳ kinh tế thị trường, hàng loạt phim "mì ăn liền" ra đời; bà cảm thấy không phù hợp với loại hình này nên quyết định giải nghệ.

Rời nghiệp diễn nhưng Trà Giang luôn giữ ngọn lửa đam mê nghệ thuật. Nhiều năm qua, bà vẫn thường tham gia các lễ trao giải điện ảnh, liên hoan phim, xem đây là dịp kết nối với đồng nghiệp cùng các thế hệ đàn em, đồng thời "để đỡ nhớ nghề”.

Thỉnh thoảng, nghệ sĩ tham gia các buổi chia sẻ, nhắc nhớ kỷ niệm về nghề diễn; đưa ra lời khuyên cho thế hệ diễn viên trẻ khi có dịp gặp gỡ trong những sự kiện.

“Để có những bộ phim hay, giữ sức sống qua nhiều thế hệ, ngoài kịch bản hay, tài năng và sự xả thân của đạo diễn, các diễn viên cần có quá trình đào tạo, rèn luyện và trải nghiệm gian khổ mới diễn ra thần thái, cá tính nhân vật”, bà từng chia sẻ.

Tuổi già sống một mình nhưng không cô đơn

Ở tuổi 83, nữ nghệ sĩ sống một mình trong căn hộ chung cư tại TP.HCM. Nhiều năm qua, Trà Giang khép lại giấc mơ phim ảnh để đến với miền đất mới - hội họa.

Từ suy nghĩ ban đầu là "chỉ dạo chơi", giờ đây bà đã có hàng trăm bức vẽ đủ thể loại, lấy cảm hứng từ phụ nữ, phim ảnh, vùng đất từng đi qua suốt thời tuổi trẻ. Bà từng nói, tìm được hội họa như tìm được thú vui cứu rỗi sau khi rời điện ảnh.

Trà Giang không dám nhận là họa sĩ, chỉ xem mình là diễn viên vẽ. Dù vậy, đến nay bà đã có 10 cuộc triển lãm nhóm, 4 cuộc triển lãm cá nhân.

NSND Trà Giang tìm niềm vui bên hội họa ở tuổi xế chiều.

Với Trà Giang, 3 điều quan trọng nhất đời là đóng phim, chồng và con gái. Bà tự thấy may mắn vì cuộc đời phẳng lặng, có sự nghiệp tròn đầy, gia đình viên mãn.

Chồng bà là Giáo sư âm nhạc Nguyễn Bích Ngọc. Hai người cưới nhau năm 1967. Sau này bà cùng chồng chuyển vào TP.HCM sinh sống cho đến khi ông Ngọc mất năm 1999.

Khi chồng qua đời, bà hụt hẫng, chới với vì cảm giác mất đi điểm tựa. Có thời điểm bà một mình ngày qua ngày đối diện với nỗi cô đơn mà không cách nào thoát ra. Lâu dần, nghệ sĩ tập chấp nhận nỗi buồn. Bà tin dẫu cuộc sống thế nào thì cũng phải bằng lòng bởi nếu cứ day dứt, vùi đầu vào quá khứ mãi, người ta chỉ tự làm khổ bản thân.

Vợ chồng NSND Trà Giang có một con gái tên là Bích Trà, người sang Nga học tập từ năm 14 tuổi và hiện là nghệ sỹ dương cầm nổi tiếng ở nước ngoài. Cứ cách 1-2 tháng, nghệ sĩ Bích Trà lại về nước làm việc kết hợp thăm mẹ.

Trà Giang và con gái - nghệ sĩ piano Bích Trà.

Nói về cuộc đời của mình, Trà Giang dùng hai từ “mãn nguyện”. Nhìn đời, nhìn người qua con mắt lạc quan, nghệ sĩ tự thấy cuộc đời lúc này bình lặng, hạnh phúc. Bà suy nghĩ tích cực, tìm niềm vui trong từng khoảnh khắc đời thường, không lo nghĩ chuyện một ngày nào đó nằm xuống sẽ thế nào. Với bà, cuộc sống lúc này là đếm ngược nên cứ lo trọn cho hôm nay, không nghĩ chuyện tương lai.

“Cuộc đời mỗi người có số phận riêng, không được chọn lựa. Ta cứ tích cực, tự tạo niềm vui, hạnh phúc từ điều bình dị”, nữ nghệ sĩ trải lòng.