Xã hội Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức sơ kết Cuộc vận động về quản lý, khai thác vũ khí Chiều 25/9, tại Lữ đoàn xe tăng 215 (xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An), Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức Hội nghị Sơ kết Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông" (Cuộc vận động 50) giai đoạn 2020-2024.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp; Đại tá Phan Hải Long - Phó Tư lệnh Binh chủng Tăng thiết giáp, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động; Đại tá Nguyễn Đức Thanh - Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật Binh chủng, Tổng Cục Kỹ thuật. Đại diện lãnh đạo Cục Quân huấn, Quân lực (Bộ Tổng Tham mưu); các cơ quan thuộc Tổng cục Kỹ thuật; các đơn vị trong Binh chủng Tăng thiết giáp; Lữ đoàn Pháo binh 16, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 206 (Quân khu 4); Ban Chỉ huy Quân sự và Công an huyện Quỳnh Lưu.

Đại tá Phan Hải Long - Phó Tư lệnh Binh chủng, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động 50 Binh chủng Tăng thiết giáp phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Thành Chung

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá năng lực, hiệu quả lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về duy trì, thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” giai đoạn 2020-2024 trong toàn Binh chủng Tăng thiết giáp.

Qua đó, rút ra những kinh nghiệm hay, cách làm hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện cuộc vận động ở các cấp; xác định phương hướng, giải pháp để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cuộc vận động đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của Binh chủng trong tình hình mới.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp phát biểu chỉ đạo việc thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2025 - 2029. Ảnh: Thành Chung

Theo đó, trong giai đoạn 2020-2024, Binh chủng Tăng thiết giáp đã quán triệt và triển khai thực hiện thắng lợi các nội dung, mục tiêu, yêu cầu của Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông”.

Các nội dung, chỉ tiêu về quản lý vũ khí trang bị kỹ thuật; khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền; bảo đảm an toàn vũ khí trang bị kỹ thuật, an toàn vệ sinh lao động, an toàn trật tự, an toàn trật tự, an ninh mạng, an toàn giao thông; thực hành tiết kiệm... đều đạt kết quả toàn diện.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Tăng thiết giáp tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Cuộc vận động. Ảnh: Thành Chung

Nhận thức của cán bộ, chiến sĩ và chất lượng công tác kỹ thuật của Binh chủng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện đào tạo, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; góp phần xây dựng Binh chủng vững mạnh toàn diện "Mẫu mực, tiêu biểu".

Trong giai đoạn 2025 - 2029, Binh chủng Tăng thiết giáp sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng về tổ chức thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” trong tình hình mới; chú trọng đổi mới phương pháp tiến hành, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động của mọi tổ chức, mọi cá nhân; tập trung vào mục tiêu khai thác trang bị kỹ thuật tốt, bền, nhất là trang bị kỹ thuật mới; bảo đảm an toàn trong mọi hoạt động; gắn thực hiện cuộc vận động với phong trào Thi đua Quyết thắng và các cuộc vận động khác, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ của Binh chủng.

Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức ký kết giao ước thi đua thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2025 -2029. Ảnh: Thành Chung

Tại hội nghị, Binh chủng Tăng thiết giáp đã tiến hành khen thưởng 13 tập thể, 17 cá nhân đã có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong việc thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” giai đoạn 2020 -2024; phát động và ký kết thi đua thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và An toàn giao thông” giai đoạn 2025 -2029.