Bình luận viên Ngô Quang Tùng: Tin ở tinh thần quyết đấu của Sông Lam Nghệ An

(Baonghean.vn) -Từ xưa đến nay, 4 chữ Sông Lam Nghệ An luôn trong tim người dân xứ Nghệ. Bởi đây là đội bóng có truyền thống lâu đời và giàu bản sắc bậc nhất Việt Nam. Mùa giải mới với tinh thần quyết đấu của các cầu thủ xứ Nghệ, hy vọng SLNA sẽ đạt được kết quả như người hâm mộ mong muốn.

Báo Nghệ An có cuộc trao đổi nhanh với bình luận viên Ngô Quang Tùng về bóng đá xứ Nghệ.

P.V: Xin chào bình luận viên Quang Tùng! Ông có nhận xét thế nào về Sông Lam Nghệ An trong thời gian gần đây?

Bình luận viên Ngô Quang Tùng: Sông Lam Nghệ An là đội bóng có lối chơi giàu thể lực, giàu tinh thần quyết đấu. Các cầu thủ được đào tạo, trưởng thành cùng nhau, nên có được sự thấu hiểu, ăn ý khi ra sân. Đó là một sự khác biệt giữa Sông Lam Nghệ An so với các đội bóng khác.

Tinh thần thi đấu máu lửa đã từng theo Sông Lam Nghệ An trong suốt hơn 40 năm qua. Sông Lam Nghệ An chưa bao giờ xuống hạng, bên cạnh đó còn là đội bóng giàu thành tích trong kỷ nguyên của V.league. Họ đã sở hữu danh hiệu Vô địch Quốc gia, Cup Quốc gia, tạo ra được nhiều dấu ấn. Nhiều thế hệ, nhiều thời kỳ Sông Lam Nghệ An luôn có sự góp mặt vào đội tuyển quốc gia. Với những yếu tố đó đã mang đến sự thích thú khi theo dõi đội Sông Lam Nghệ An thi đấu.

P.V: Nghệ An là địa phương có truyền thống bóng đá, vậy ông nhận xét như thế nào về tình yêu của người hâm mộ xứ Nghệ dành cho đội bóng Sông Lam Nghệ An?

Bình luận viên Ngô Quang Tùng: Người Nghệ An đương nhiên phải yêu những gì thuộc về Nghệ An. Yêu từ dòng sông Lam, yêu từ bát cháo lươn, bát chè xanh... Những cái gì thuộc về Nghệ An thì người Nghệ An đều yêu cả. Và Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An không phải là ngoại lệ. Đó là niềm tự hào của người dân xứ Nghệ.

Người dân luôn mong mỏi Sông Lam Nghệ An phải đạt được thành tích cao, phải là đội bóng luôn luôn chiến thắng. Nếu không đạt được danh hiệu, thì khi ra sân cũng phải có được khí thế hừng hực, cũng phải “chiến đấu” hết mình. Thế nhưng, trong cuộc sống không phải bao giờ cũng trôi chảy. Bóng đá cũng vậy, không phải lúc nào cũng có được chiến thắng. Có rất nhiều nguyên nhân để không giành được chiến thắng. Và trong nguyên nhân không chiến thắng đó, đương nhiên những người yêu mến, những người hâm mộ sẽ có những nỗi niềm, khi đội bóng con cưng của mình chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Tôi nghĩ rằng, tình yêu bóng đá của người Nghệ An vốn dĩ đã rất đặc biệt. Tôi may mắn được chứng kiến thời điểm Sông Lam Nghệ An bắt đầu có được vị trí dẫn đầu Giải vô địch Quốc gia, tạo được sự ảnh hưởng lớn và có được những danh hiệu đầu tiên. Đó là giai đoạn cuối những năm 90, đầu những năm 2000. Khi đó sân Vinh thường tổ chức các trận đấu bóng đá vào lúc 15h, nhưng khoảng 13h đã có rất nhiều những chuyến xe khách từ khắp nơi đổ về sân Vinh. Phải khẳng định rằng, thời điểm đó sân Vinh là “chảo lửa” và tình yêu của người hâm mộ dành cho đội bóng quê hương là không thể đong đếm.

P.V: Sông Lam Nghệ An trong những năm gần đây không đạt được thành tích cao, đâu là lý do, thưa ông?

Bình luận viên Ngô Quang Tùng: Trước mùa giải 2022, chúng ta hiểu rõ vấn đề của Sông Lam Nghệ An. Họ không đủ tài chính để giữ chân những cầu thủ tốt nhất, những người đủ chất lượng có thể đảm bảo được tiêu chuẩn tại V.League. Về lực lượng ngoại binh cũng có nhiều hạn chế và không đáp ứng được với mong muốn của ban huấn luyện. Vì vậy, dẫn đến kết quả thi đấu của Sông Lam Nghệ An chỉ dừng lại ở mức độ khiêm tốn.

Đến mùa giải 2022, với sự tham gia của nhà tài trợ mới, Sông Lam Nghệ An đã có được điều kiện tài chính ổn định hơn. Họ có sự chuẩn bị chu đáo hơn bằng việc đưa về những cầu thủ ngoại mà ban huấn luyện mong muốn. Bên cạnh đó, giữ chân được những trụ cột quan trọng trong đội hình. Tuy nhiên, chúng ta thấy ở mùa giải 2022, kết quả của Sông Lam Nghệ An ở giai đoạn đầu và cuối thiếu sự đồng đều. Đội bóng xứ Nghệ đã khởi đầu tương đối hưng phấn, nhưng cuối mùa, chỉ có được vị trí thứ 5 chung cuộc. Nếu đánh giá một cách khách quan, vị trí thứ 5 là phù hợp với những gì mà đội bóng đang có hiện tại. Mùa giải 2022 có thể chưa thực sự hài lòng với đông đảo người hâm mộ, nhưng tôi nghĩ rằng, với những bước đi như trên, là quá trình cần thiết để Sông Lam Nghệ An có được sự tích lũy kinh nghiệm. Ở đây có cả sự tích lũy điều hành câu lạc bộ, điều hành đội bóng. Đây là mùa giải đầu tiên làm việc ở V.league của Huy Hoàng, thế nên chúng ta dành cho huấn luyện viên này thêm một thời gian nữa, thì rất có thể mọi chuyện sẽ trôi chảy hơn.

Có thể thấy Sông Lam Nghệ An ở mùa giải đã qua vẫn còn rất nhiều những tia sáng đáng để chờ đợi. Ví dụ như trường hợp của Phạm Xuân Mạnh, Quế Ngọc Hải. Họ luôn có mặt ở thời điểm quan trọng của đội bóng, thường xuyên thi đấu ở tiêu chuẩn cao. Ngoài ra, những cầu thủ trẻ như Đình Tiến, Đinh Xuân Tiến, Văn Hoàng cũng đã có một mùa giải không tệ. Đối với trường hợp của Trọng Hoàng, người chơi rất ít ở mùa giải qua, nhưng khi quay trở lại ở đoạn cuối cũng đem đến rất nhiều niềm hy vọng. Sở hữu chất Nghệ trong đội bóng, cùng tình yêu bóng đá của người dân Nghệ An, tin rằng trong tương lai gần, Sông Lam Nghệ An sẽ trình diễn một thứ bóng đá ở một tiêu chuẩn cao, đạt được những thành tích tốt.

P.V: Với những nhân tố hiện tại của đội bóng, liệu có đủ năng lực để cạnh tranh ngôi vô địch ở V.League 2023?

Bình luận viên Ngô Quang Tùng: Với bề dày được tích lũy, với những con người hiện có, cùng kinh nghiệm điều hành câu lạc bộ của nhà tài trợ mới, tôi nghĩ rằng mục tiêu tốp 3 hoàn toàn có thể được chinh phục. Mùa giải 2023 có thể sẽ rất khó lường. Bởi nhiều đội bóng đang đối diện với điều kiện kinh tế không hề thuận lợi. Đó sẽ là trở ngại nhất định, ảnh hưởng đến quá trình cạnh tranh vị trí ở V.League. Nói như vậy để thấy, Sông Lam Nghệ An vẫn có những cơ hội của riêng mình. Một đội bóng có được sự hậu thuẫn tốt từ nhà tài trợ, từ tình yêu của những người hâm mộ, một đội bóng được xây dựng bởi nòng cốt là những tuyển thủ quốc gia, có bản sắc riêng, Sông Lam Nghệ An hoàn toàn có thể đạt được một vị trí tốt ở mùa giải mới.

P.V: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!