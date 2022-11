Bình luận viên Quang Tùng: Saudi Arabia là 'liều doping' cho các đội chiếu dưới

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý tiếp xúc cử tri; Bế giảng lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An; TP. Vinh chấn chỉnh tình trạng lộn xộn tại điểm bán hoa ở đường Lê Mao... là những nội dung nổi bật trong ngày 22/11.

(Baonghean.vn) - Ngày 22/11, tại Thủ đô Hà Nội, tỉnh Nghệ An phối hợp với Viện Kinh tế Việt Nam, Tổng cục Du Lịch Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến chuyên gia góp ý Dự thảo Chiến lược phát triển du lịch Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

(Baonghean.vn) - Ngày 22/11/2022, Công an huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đình Sơn (26 tuổi), trú tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An về tội Cướp giật tài sản.