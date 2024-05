Bình luận viên Quang Tùng: ‘Sông Lam Nghệ An cần chú trọng hơn về chất lượng đào tạo’

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Bình luận viên Quang Tùng khẳng định, chính sách trẻ hóa lực lượng của Sông Lam Nghệ An là hợp lý, nhưng vấn đề và yếu tố quyết định đến thành công phải đến từ chất lượng và công nghệ đào tạo.

Chiến thắng trước M. Quy Nhơn Bình Định giúp Sông Lam Nghệ An thắp lên hy vọng về đích an toàn tại V.League 2023/24. Trận đấu chứng kiến sự tỏa sáng của những cầu thủ trẻ mới 18-19 tuổi của Đội bóng xứ Nghệ như Lê Đình Long Vũ và Nguyễn Quang Vinh… hay lớn tuổi hơn là Nguyễn Văn Việt, Trần Nam Hải đều đang ở độ tuổi U23. Điều này giúp người hâm mộ xứ Nghệ kỳ vọng về một lứa cầu thủ trẻ kế cận trong tương lai.

Cầu thủ trẻ Quang Vinh (SN 2005) của Sông Lam Nghệ An đã có 2 bàn thắng đầu tiên tại V.League 2023/24. Ảnh: Chung Lê

Mùa giải năm nay, Sông Lam Nghệ An gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng khi các cầu thủ trụ cột ra đi và đội bóng xứ Nghệ có chính sách sử dụng một lực lượng trẻ có độ tuổi trung bình 22-23. Việc các cầu thủ trẻ còn thiếu kinh nghiệm trận mạc và chưa có thành tích tốt ở mùa giải năm nay là điều bình thường. Tuy nhiên, Bình luận viên Quang Tùng có một góc nhìn khác về công tác này.

Bình luận viên Quang Tùng cho biết: “Thứ nhất, chính sách sử dụng cầu thủ trẻ và trẻ hóa lực lượng là hợp lý và là điều hết sức bình thường, nó đã giúp Đội bóng xứ Nghệ tồn tại và duy trì sức sống suốt hàng chục năm qua chứ không chỉ riêng tại V.League 2023/24. Về lâu dài, đấy vẫn là con đường của bất kỳ đội bóng nào muốn tiến lên chuyên nghiệp.

Tuy nhiên, tôi cho rằng, Sông Lam Nghệ An cần đánh giá lại chất lượng đào tạo, chất lượng các cầu thủ trẻ đôn lên V.League và sự hòa nhập của họ. Trong những năm gần đây, thành tích của các Đội trẻ Sông Lam Nghệ An đang có dấu hiệu sụt giảm. Tất nhiên, bây giờ các câu lạc bộ Việt Nam cũng đều chú trọng đến công tác đào tạo trẻ và sự cạnh tranh là điều dễ nhận thấy.

Sử dụng nhiều cầu thủ trẻ tại V.League và họ dễ mắc sai số, còn non nớt và thiếu kinh nghiệm cũng là chuyện hết sức bình thường. Tuy nhiên, đào tạo trẻ tại Sông Lam Nghệ An vẫn còn mang nặng tính truyền thống và cần phải nâng cấp công nghệ, chất lượng đào tạo, chuẩn hóa các tiêu chuẩn để bắt kịp xu thế.

Trong một vài năm trở lại đây, số lượng cầu thủ trẻ góp mặt ở các đội tuyển trẻ quốc gia còn khá hạn chế và thi đấu nổi bật là chưa nhiều. Điều đó cũng là một thước đo phản ánh chất lượng trong đào tạo của Sông Lam Nghệ An”.

“Ngay cả khi có một lực lượng, lứa cầu thủ trẻ tốt, thì muốn có được thành tích khả quan tại V.League, các đội bóng cần chuẩn bị kỹ lưỡng về chiều sâu đội hình, chất lượng ngoại binh để giải quyết được trận đấu. Cũng giống như Viettel, việc chuẩn bị lực lượng không tốt và không có sự chuẩn bị về tâm lý khiến thành tích của câu lạc bộ này không được như kỳ vọng”, Bình luận viên Quang Tùng chia sẻ.

Tại Vòng chung kết U23 châu Á 2024 vừa qua, “lò” đào tạo Sông Lam Nghệ An đóng góp 3 cầu thủ là Nguyễn Văn Việt, Lê Nguyên Hoàng và Hồ Văn Cường (Công an Hà Nội). Còn tại Đội tuyển U19 Quốc gia mới đây, dù còn thiếu nhiều gương mặt nhưng đợt I, trước mắt Sông Lam Nghệ An có 4 gương mặt là thủ môn Bảo Ngọc, hậu vệ Hoàng Minh Hợi, tiền vệ Phạm Nguyễn Quốc Trung và Nguyễn Trọng Tuấn.

Ngoài ra, rất có thể những cầu thủ như Nguyễn Mai Hoàng, Phùng Văn Nam (đang thi đấu cho Kon Tum) hay những tài năng đang chơi tại V.League như Long Vũ, Quang Vinh, Văn Thành… của Sông Lam Nghệ An đều có thể góp mặt ở những đợt tập trung chính thức sắp tới.

Bình luận viên Quang Tùng ủng hộ chính sách trẻ hóa của SLNA. Ảnh: TK

Có thể thấy, chính sách và con đường mà Sông Lam Nghệ An lựa chọn là phù hợp với xu thế phát triển của bóng đá Việt Nam và bối cảnh hiện tại. Tuy nhiên, việc mạnh dạn trẻ hóa lực lượng có mang đến thành công trong những năm tới hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào một cuộc “cách mạng” về nâng cấp chất lượng đào tạo trẻ.

Được biết, trong nửa năm qua, Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã ký hợp đồng và thực hiện hợp tác với 2 đối tác lớn. Đó là một đơn vị tư vấn dinh dưỡng nhằm nâng cao thể trạng, thể chất cho các cầu thủ trẻ. Hai là hợp tác về chuyên môn, đào tạo, vận hành câu lạc bộ với Câu lạc bộ Mito Hollyhock (Nhật Bản).

Dù chưa thể mang lại kết quả ngay tức thì, nhưng người hâm mộ xứ Nghệ mong rằng trong 2-3, thậm chí là tầm nhìn 5 năm tới, đội bóng xứ Nghệ sẽ có một diện mạo mới mẻ, hiện đại hơn thay vì chỉ phụ thuộc quá nhiều vào tính truyền thống. Điều này rất cần sự chung tay của nhiều phía, đặc biệt là từ phía các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương và sự ủng hộ của người hâm mộ, nhà tài trợ.