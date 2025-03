eMagazine Bình yên "trên bến, dưới thuyền" ở xã biển Từng là điểm nóng về an ninh trật tự với nhiều tệ nạn như trộm cắp, đánh bạc, cố ý gây thương tích... xã biển Quỳnh Lập (thị xã Hoàng Mai) nay đã chuyển mình mạnh mẽ. Đằng sau sự bình yên “trên bến, dưới thuyền”, là những nỗ lực không ngừng của lực lượng Công an chính quy – những người lặng thầm bảo vệ cuộc sống bình yên cho Nhân dân. TIEU DE

Khánh Ly • 19/03/2025

Trở về từ chuyến đi biển dài ngày, ông Lê Văn Đức - Chủ tàu cá NA 90208 xã Quỳnh Lập vui vẻ cho biết: Mỗi một con trăng, chúng tôi ra khơi tầm 15-18 ngày, ngoài việc chấp hành nghiêm các quy định về khai thác hải sản trên biển, với trách nhiệm là chủ thuyền, tôi còn cam kết với lực lượng chức năng quản lý tốt 9 lao động trên tàu, không để xảy ra những sự cố, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn khi đi biển.

Ông Lê Văn Đức (giữa) - Chủ tàu cá NA 90208 xã Quỳnh Lập trao đổi với lực lượng Công an xã và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở . Ảnh: Khánh Ly

Quá trình vươn khơi, chúng tôi vẫn thường xuyên cập nhật các chủ trương, chính sách mới qua bộ đàm, qua Zalo, Facebook của nhóm Hội nghề cá. Bên cạnh đó, nhờ lực lượng Công an chính quy thường xuyên bám thôn, bám thuyền, tuyên truyền kết hợp răn đe, xử lý nghiêm, mà hiện tệ nạn uống rượu bia, gây gổ đánh nhau, gây mất an ninh trật tự của các lao động nghề cá khi về bờ giảm hẳn; khiến các gia đình và chủ thuyền đều thấy yên tâm.

Đó cũng là đánh giá chung của nhiều hộ dân ở các thôn trên địa bàn xã Quỳnh Lập về những chuyển biến về an ninh trật tự khi có lực lượng Công an chính quy về xã.

Nhờ trang bị đầy đủ các trang thiết bị, mỗi chuyến ra khơi bám biển, ông Lê Văn Đức - chủ tàu cá NA 90208 xã Quỳnh Lập vẫn cập nhật đầy đủ các chủ trương, chính sách mới. Ảnh: Khánh Ly

Là xã ven biển nằm ở phía Đông Bắc thị xã Hoàng Mai, có tổng diện tích 2.208 ha, dân số, 3.015 hộ, hơn 13.000 khẩu, sinh sống ở 8 thôn chia thành 2 vùng tách biệt nhau. Ngoài giáp các xã Quỳnh Lộc, Quỳnh Phương, Quỳnh Lập còn có 3 thôn tiếp giáp với thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Người dân chủ yếu dựa vào nghề biển và xuất khẩu lao động. Do đặc thù địa bàn, trước đây tình hình ANTT ở xã biển này diễn biến phức tạp, nổi lên là tệ nạn cờ bạc, rượu chè, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng…

Những con thuyền bám biển vươn khơi ở xã Quỳnh Lập. Ảnh tư liệu : Duy Sơn

Trước thực tế đó, lực lượng Công an chính quy về xã đã dành nhiều thời gian xuống địa bàn để nắm bắt thực tế, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, khó khăn, vướng mắc của nhân dân. Từ đó, kịp thời tham mưu đề xuất cấp uỷ, chính quyền địa phương biện pháp tháo gỡ, không để hình thành các “điểm nóng” về ANTT.

Đại úy Văn Đức Dự - Trưởng công an xã Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai. Ảnh: Khánh Ly

Đại úy Văn Đức Dự - Trưởng Công an xã Quỳnh Lập cho hay: Đặc thù, người dân vùng biển thường nghỉ học sớm, lại thường xuyên bám biển dài ngày, ít tham gia hội họp, sinh hoạt nên vấn đề tuyên truyền nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của người dân không dễ dàng.

Với phương châm “phòng ngừa là chính”, lực lượng Công an thường xuyên phối hợp với hệ thống chính trị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh; đồng thời ứng dụng công nghệ số tăng cường tuyên truyền qua mạng xã hội, qua kênh của các Hội đoàn thể và Hội nghề cá.

Hệ thống camera giám sát hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chức năng ở Quỳnh Lập trong công tác đảm bảo ANTT. Ảnh: Khánh Ly

Mặt khác, trên các chuyên mục bản tin an ninh, tuyên truyền phổ biến pháp luật trên trang Web chính thống của UBND xã (quynhlap.gov.vn) cũng cập nhật kịp thời các chủ trương, chính sách, quy định pháp luật mới cũng như cảnh báo các vấn đề liên quan đến lừa đảo công nghệ cao, xuất cảnh trái phép… Qua đó, vận động người dân chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật, tích cực vươn khơi bám biển, làm ăn lao động chân chính.

Diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" tại xã Quỳnh Lập. Ảnh: CSCC Diễn đàn "Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" tại xã Quỳnh Lập. Ảnh: CSCC

Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã còn phối hợp chặt chẽ với MTTQ xã tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, thu nhận hàng chục lượt ý kiến về tình hình ANTT trên địa bàn, tập trung vào các nội dung như: tình trạng hát karaoke tại một số gia đình gây ảnh hưởng đến hàng xóm; bán hàng rong không rõ nguồn gốc, không đảm bảo chất lượng tại các cổng trường học; vấn đề họp chợ cóc tại một số thôn; tình trạng không đội mũ bảo hiểm, đốt pháo nổ dịp Tết cổ truyền... từ đó, có những giải pháp chấn chỉnh kịp thời.

Công tác xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật cũng được thực hiện nghiêm để tăng tính răn đe. Trong năm 2024, Công an xã Quỳnh Lập đã tiến hành bắt, chuyển cơ quan điều tra cấp trên khởi tố 03 vụ, 04 đối tượng liên quan đến mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý và lừa đảo chiếm đoạt tài sản; xử lý vi phạm hành chính 01 vụ, 01 đối tượng chế tạo trái phép pháo nổ; 01 vụ, 01 đối tượng tàng trữ pháo trái phép; 02 vụ, 05 đối tượng uống rượu, bia say gây mất an ninh trật tự; tham mưu UBND xã xử lý 08 đối tượng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường…

Công an xã Quỳnh Lâp giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Ảnh: Khánh Ly Công an xã Quỳnh Lập tiếp công dân ở bộ phận một cửa. Ảnh: Khánh Ly

Ngoài ra, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương kiểm tra, nhắc nhở đối với 05 quán bi a và 01 cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn; vận động thu hồi 02 kiếm, 02 dao, 15 quả pháo bi, 02 thuổng tự chế, 01 súng cồn tự chế.

Bên cạnh đó, với nhiều cách làm quyết liệt, hiệu quả, cùng với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương, năm 2024, Quỳnh Lập được công nhận xã "sạch" về ma tuý. Hiện trên địa bàn không có người nghiện, không có tụ điểm phức tạp về ma tuý.

Sự bình yên “trên bến, dưới thuyền” mà xã biển Quỳnh Lập có được hôm nay còn nhờ lực lượng Công an xã đã tích cực, phối hợp với địa phương xây dựng và duy trì hiệu quả các mô hình toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Ngư dân Hội nghề cá xã Quỳnh Lập đánh bắt trên ngư trường Hoàng Sa. Ảnh: CSCC

Nổi bật như mô hình camera an ninh với hơn 30 mắt được lắp đặt tại các vị trí đông dân cư, các ngã ba, ngã tư; mô hình CLB Cựu chiến binh đảm bảo ANTT; mô hình giáo dục, giúp đỡ người sau cai nghiện ma tuý tái hoà nhập cộng đồng; tổ liên gia phòng cháy, chữa cháy; mô hình giáo dục ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng sống trong trường học; mô hình hội cựu CAND với công tác đảm bảo ANTT; khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội…

Đặc biệt, là xã có đội tàu khai thác hải sản hùng hậu gồm 186 tàu trên 15m (mỗi tàu khoảng 10 lao động), lực lượng Công an và chính quyền xã chú trọng phát huy mô hình “An toàn nghề cá vì bình yên biển đảo” nhằm hỗ trợ ngư dân trong các hoạt động khai thác đánh bắt thủy, hải sản; đồng thời nâng cao nhận thức của ngư dân trong bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Theo đó, mỗi con thuyền là một cột mốc sống trên biển; mỗi thuyền trưởng là một tuyên truyền viên vận động ngư dân chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật và các quy định không sử dụng chất nổ, kích điện trong đánh bắt hải sản; không vi phạm khai thác bất hợp pháp…

Lực lượng Công an xã và an ninh, trật tự cơ sở xã Quỳnh Lập tuần tra tại khu vực cảng cá. Ảnh: Khánh Ly

Trò chuyện với chúng tôi, Trưởng Công an xã Quỳnh Lập Văn Đức Dự còn nhấn mạnh đến vai trò của các tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Đây không chỉ là lực lượng sát cánh cùng Công an xã tham gia giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương mà còn là cầu nối giữa chính quyền và cộng đồng dân cư.

Điển hình như ông Hoàng Văn Quy (61 tuổi) - Tổ trưởng bảo vệ an ninh, trật tự thôn Tâm Tiến. Ông Quy cho biết: Từ khi thành lập đến nay, ông cùng các thành viên của tổ thường xuyên phối hợp với Công an xã tuần tra kiểm soát; ngăn chặn, giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT tại địa bàn; tham gia hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

Trong năm 2024, lực lượng Công an xã và các tổ an ninh, trật tự ở cơ sở đã sát cánh cùng cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai các đợt ra quân cao điểm giải toả hành lang ATGT; vận động 15 hộ dân kinh doanh dọc các tuyến đường chính vào UBND xã không tái lấn chiếm hành lang ATGT.

Quỳnh Lập là địa bàn đất chật, người đông. Ảnh: Khánh Ly

Theo chính quyền địa phương, là địa bàn đất chật, người đông, xã Quỳnh Lập còn tiềm ẩn nhiều phức tạp liên quan đến lấn chiếm, tranh chấp đất đai. Trong năm 2024 trên địa bàn có 11 trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, lực lượng Công an xã đã kịp thời nắm bắt; tham mưu chính quyền địa phương lập hồ sơ, xử lý 6 trường hợp ngay khi mới có dấu hiệu vi phạm; vận động 3 gia đình khắc phục hậu quả, trả lại mặt bằng; không để phát sinh điểm nóng ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Với những nỗ lực không ngừng, Công an xã Quỳnh Lập đã được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen trong phong trào Vì an ninh Tổ quốc.

Lực lượng Công an xã trao đổi với các tổ trưởng, tổ phó tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở trên địa bàn. Ảnh: Khánh Ly

Ông Vương Đại Tương - Phó Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Lập đánh giá: Từ khi về cơ sở, lực lượng Công an xã chính quy đã tích cực bám dân, bám địa bàn, giải quyết ổn định tình hình an ninh nông thôn. Ngoài ra, lực lượng Công an xã còn tích cực hỗ trợ địa phương trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; xây dựng các mô hình điển hình trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Sự bình yên “trên bến, dưới thuyền”, đã tạo thuận lợi cho địa phương tập trung xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.