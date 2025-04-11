Quốc tế Bloomberg: Anh cung cấp thêm tên lửa tầm xa Storm Shadow cho Ukraine Hãng tin Bloomberg ngày 3/11 đưa tin, Anh đã cung cấp cho Ukraine một lô tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow mới. Động thái này được cho là nhằm giúp Kiev duy trì khả năng tấn công sâu vào lãnh thổ Nga trong những tháng mùa đông.

Tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không Storm Shadow/SCALP. Ảnh: REUTERS

Dẫn các nguồn thạo tin giấu tên, Bloomberg cho biết, lô hàng mới nhất, với số lượng không được tiết lộ, được thiết kế để hỗ trợ chiến dịch tấn công tầm xa của Ukraine.

London lần đầu tiên công bố việc chuyển giao các tên lửa phóng từ trên không có tầm bắn hơn 250km cho Kiev vào tháng 5/2023.

Thông tin này xuất hiện sau khi Thủ tướng Anh Keir Starmer, trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky và Tổng Thư ký NATO Mark Rutte vào tháng trước, tuyên bố London đang "đẩy nhanh chương trình cung cấp cho Ukraine hơn 5.000 tên lửa hạng nhẹ" để gây "áp lực quân sự" lên Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Vào tháng 10, Kiev cũng tuyên bố đã sử dụng tên lửa Storm Shadow cùng các vũ khí khác để tấn công một cơ sở công nghiệp sâu bên trong nước Nga.

Về phía Moskva, Nga đã nhiều lần cáo buộc Kiev sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để nhắm vào các khu vực dân sự và cơ sở hạ tầng quan trọng. Hồi tháng 1, Nga cho biết tên lửa Storm Shadow và ATACMS (do Mỹ sản xuất) đã làm hư hại hàng chục ngôi nhà riêng ở Vùng Bryansk.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov hồi tháng 6 từng phát biểu rằng, Ukraine "sẽ bất lực nếu không có người Anh", đồng thời nói London "100%" dính líu đến cuộc xung đột.

Tương tự, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova vào tháng 3 đã cáo buộc "mệnh lệnh" cho vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng đường ống dẫn dầu Sudzha "đến từ London".

Moskva mô tả cuộc xung đột ở Ukraine là một "cuộc chiến ủy nhiệm" mà phương Tây đang tiến hành chống lại Nga. Các quan chức Nga cũng lưu ý rằng, các hệ thống vũ khí tinh vi như Storm Shadow không thể được lực lượng Ukraine sử dụng hiệu quả nếu không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân phương Tây.