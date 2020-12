Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh và các giáo xứ nhân dịp Lễ Noel 2020

Cùng đi có Đại tá Lê Như Cương -Bí thư Đảng ủy, Chính ủy; Đại tá Trần Đăng Khoa -Phó Chính ủy BĐBP tỉnh.



Lãnh đạo Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An tặng hoa chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Vinh. Ảnh: Lê Thạch

Thay mặt cán bộ, chiến sỹ BĐBP Nghệ An, đoàn công tác của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tặng hoa, chúc mừng Giám mục Nguyễn Hữu Long, cùng các linh mục; Hội đồng mục vụ và bà con giáo dân toàn giáo phận đón mùa Noel thật vui tươi, an lành, hạnh phúc và luôn phát triển.



BĐBP Nghệ An đã cảm ơn bà con giáo dân, nhất là ở địa bàn biên giới, ven biển đã có những đóng góp tích cực, giúp đỡ BĐBP Nghệ An hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Đồng thời, mong muốn thời gian tới Giám mục cùng các linh mục, Hội đồng mục vụ và bà con giáo dân tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, sống "Tốt đời, đẹp đạo" và phúc âm trong lòng dân tộc, tiếp tục có những đóng góp, giúp đỡ BĐBP hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi chúc mừng Noel 2020 tại Tòa Giám mục Giáo phận Vinh.

Đức Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự giúp đỡ hỗ trợ của cán bộ, chiến sỹ BĐBP tỉnh, đặc biệt là giúp đỡ những giáo dân nghèo trong xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ phát triển kinh tế… Đồng thời khẳng định với trách nhiệm của mình sẽ tiếp tục động viên bà con giáo dân kính Chúa, yêu nước, đồng hành với cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng BĐBP trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.



Đoàn công tác Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An chúc mừng Giáo xứ La Nham (xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc).

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP Nghệ An đã cử các đoàn công tác về địa bàn các huyện Quỳnh Lưu, Diễn Châu, Nghi Lộc, thị xã Cửa Lò và thị xã Hoàng Mai tặng hoa và quà, chúc mừng các giáo xứ và bà con giáo dân nhân dịp Lễ Noel 2020.