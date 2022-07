Bộ Chỉ huy Quân sự Nghệ An tổ chức Hội nghị hiệp đồng hành quân dã ngoại làm công tác dân vận

(Baonghean.vn) - Sáng 13/7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị hiệp đồng các đơn vị hành quân dã ngoại làm công tác dân vận trên địa bàn tỉnh năm 2022.

Đại tá Phạm Văn Đông - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại biểu Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị và cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện công tác dân vận trên địa bàn tỉnh.

Năm 2021 mặc dù tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp song tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An cơ bản ổn định. Tuy nhiên, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị vẫn chống phá quyết liệt; đời sống Nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào các dân tộc thiểu số, vùng biên giới, hải đảo còn gặp nhiều khó khăn… Tình hình trên đã tác động, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của lực lượng vũ trang nói chung và nhiệm vụ hành quân dã ngoại làm công tác dân vận nói riêng.

Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, sự phối kết hợp có hiệu quả với cấp ủy, chính quyền các địa phương cùng sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, công tác hành quân dã ngoại làm công tác dân vận của các đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2021 đạt được nhiều kết quả tốt.

Nổi bật là, tổ chức 57 buổi tuyên truyền trên đài phát thanh các địa phương; đổ 2.427 m2 diện tích bê tông các công trình nông thôn mới; củng cố khuôn viên UBND xã, Đài tưởng niệm, trường học, Trạm y tế, giúp 76 hộ gia đình phát triển các mô hình kinh tế nâng cao thu nhập.

Công tác chính sách được các đơn vị quan tâm triển khai kịp thời bằng các việc làm thiết thực như tặng hơn 2.777 suất quà trị giá hơn 1,5 tỷ đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, quân nhân mắc bệnh hiểm nghèo; huy động hơn 3.274 lượt cán bộ, chiến sĩ, lực lượng Dân quân tự vệ tham gia nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; huy động 3.900 lượt cán bộ, chiến sĩ và lực lượng dân quân tự vệ phục vụ 28 điểm cách ly; phát động và vận động cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng ủng hộ quỹ Covid-19; phối hợp tiếp nhận tiền, hàng hoá nhu yếu phẩm ủng hộ Nhân dân và lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng chống dịch Covid-19; Công tác phối hợp tham gia khắc phục hậu quả thiên tai được triển khai hiệu quả với hàng nghìn ngày công, hàng trăm lượt phương tiện tham gia phòng chống lụt bão, cháy rừng, cứu hộ, cứu nạn; phát quang gần 50km đường băng cản lửa phòng chống cháy rừng, chữa cháy 357 héc ta rừng…

Thảo luận tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao việc lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị hiệp đồng các đơn vị hành quân dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận. Đây là một hội nghị thiết thực để Bộ CHQS tỉnh Nghệ An, các đơn vị và địa phương cùng nhau trao đổi, bàn biện pháp khắc phục những mặt hạn chế, tháo gỡ những khó khăn, đi tới thống nhất các nội dung cần phối hợp để đợt dân vận thành công tốt đẹp.

Trên cơ sở đã hiệp đồng, hội nghị thống nhất một số nhiệm vụ chủ yếu cần phối hợp thực hiện tốt như: Các cơ quan, đơn vị phối hợp xây dựng kế hoạch, khảo sát, hiệp đồng các nội dung, công việc cụ thể phù hợp, sát với đặc điểm, nhiệm vụ của đơn vị và điều kiện của từng địa phương. Phối hợp chặt chẽ giữa công tác dân vận với công tác chính sách vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, chính sách xã hội, chính sách hậu phương Quân đội.

Các địa phương được các đơn vị đến làm công tác dân vận chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị đề xuất nhu cầu cần giúp đỡ, phối hợp sử dụng nguồn lực hợp lý, hiệu quả; tuyên truyền vận động Nhân dân tích cực tham gia các hoạt động cùng bộ đội, tránh tư tưởng ỷ lại, trông chờ, phó mặc mọi công việc cho các đơn vị.

Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh quyên góp ủng hộ các nhu yếu phẩm cho Nhân dân và LLVT thành phố Hồ Chí Minh trong công tác phòng chống dịch Covid-19