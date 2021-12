Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chúc mừng Tòa giám mục giáo phận Vinh và các Giáo xứ

Tại các nơi đến thăm lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các Giám mục, các linh mục, tu sĩ, chức sắc, chức việc cùng toàn thể bà con giáo dân trên địa bàn đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc trong hồng ân của Thiên Chúa. Và gửi lời cảm ơn đến các linh mục, hội đồng mục vụ các giáo xứ, giáo họ trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua đã tạo điều kiện hỗ trợ giúp đỡ cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và tích cực động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc…

Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh cùng lãnh đạo huyện Nghi Lộc tặng quà, chúc mừng lễ Giáng sinh tại Đại chủng viện Vinh -Thanh. Ảnh: Trọng Kiên

Đồng thời bày tỏ, trong thời gian tới, các vị giám mục, linh mục, tu sĩ nam, nữ, chức việc và bà con giáo dân các giáo phận sẽ tiếp tục phát huy tinh thần "Kính Chúa, yêu nước", "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc", đoàn kết cùng Nhân dân cả nước thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, chung sức xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cùng với cả nước hướng tới mục tiêu "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ và văn minh".



Thượng tá Phan Đại Nghĩa, Chỉ huy Trưởng Bộ CHQS tỉnh tặng hoa chúc mừng Giáo xứ Đồng Lèn xã Nghĩa Hội huyện Nghĩa Đàn nhân ngày Lễ Giáng sinh 2021. Ảnh: Trọng Kiên

Các vị Giám mục, linh mục gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã đến chúc mừng nhân dịp Giáng sinh, đồng thời gửi lời cảm ơn cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh Nghệ An trong thời gian qua đã luôn đồng hành, giúp đỡ Nhân dân trên địa bàn nói chung, bà con giáo dân nói riêng trong phòng chống thiên tai, dịch bệnh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Đồng thời bày tỏ trong thời gian tới sẽ tiếp tục vận động bà con giáo dân phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết dân tộc cùng nhân dân cả nước thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, sống phúc âm trong lòng dân tộc và luôn tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống; cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.