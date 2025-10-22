Xã hội Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập phòng thủ khu vực năm 2025 Ngày 22/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập phòng thủ khu vực cho Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Vạn An.

Sau khi nghe Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Vạn An báo cáo kết quả công tác quy hoạch, xây dựng, sửa chữa Sở chỉ huy diễn tập phòng thủ khu vực và xác định các vị trí thực binh, Đại tá Đinh Bạt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác quy hoạch cũng như tiến độ thực hiện việc xây dựng, sửa chữa các hạng mục trong Sở Chỉ huy, xác định vị trí diễn tập thực binh chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập phòng thủ khu vực.

Đại tá Đinh Bạt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập phòng thủ khu vực cho Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Vạn An. Ảnh: Trọng Kiên

Nhất trí với đề xuất điều chỉnh một số hạng mục trong Sở Chỉ huy diễn tập theo kiến nghị của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Vạn An, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ Quân sự tỉnh nhấn mạnh: Năm 2025, Nghệ An được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao tổ chức diễn tập phòng thủ khu vực cho Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Vạn An để làm điểm, rút kinh nghiệm triển khai trong toàn Quân khu.

Trên cơ sở nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, gắn với tình hình thực tiễn đặt ra trong bối cảnh thực hiện chính quyền 2 cấp, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Vạn An cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới hiện nay đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị mình. Tiếp tục làm tốt mọi công tác chuẩn bị, trong đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa Sở chỉ huy diễn tập. Quá trình thi công phải theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng công trình và yếu tố bí mật.

Kiểm tra công tác tiến độ xây dựng, sửa chữa Sở chỉ huy diễn tập. Ảnh: Trọng Kiên

Đoàn công tác kiểm tra các vị trí xác định vị trí thực binh tại xã Yên Trung. Ảnh: Trọng Kiên

Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị làm công tác chuẩn bị, luyện tập các nội dung diễn tập; chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất, sẵn sàng bước vào thực hiện nhiệm vụ diễn tập đạt kết quả, chất lượng cao, bảo đảm an toàn về mọi mặt.