Thứ Tư, 22/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Xã hội

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập phòng thủ khu vực năm 2025

Trọng Kiên (Bộ CHQS tỉnh) 22/10/2025 15:59

Ngày 22/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Đại tá Đinh Bạt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập phòng thủ khu vực cho Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Vạn An.

Sau khi nghe Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Vạn An báo cáo kết quả công tác quy hoạch, xây dựng, sửa chữa Sở chỉ huy diễn tập phòng thủ khu vực và xác định các vị trí thực binh, Đại tá Đinh Bạt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh ghi nhận và đánh giá cao công tác quy hoạch cũng như tiến độ thực hiện việc xây dựng, sửa chữa các hạng mục trong Sở Chỉ huy, xác định vị trí diễn tập thực binh chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập phòng thủ khu vực.

1 (2)
Đại tá Đinh Bạt Văn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập phòng thủ khu vực cho Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Vạn An. Ảnh: Trọng Kiên

Nhất trí với đề xuất điều chỉnh một số hạng mục trong Sở Chỉ huy diễn tập theo kiến nghị của Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Vạn An, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ Quân sự tỉnh nhấn mạnh: Năm 2025, Nghệ An được Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao tổ chức diễn tập phòng thủ khu vực cho Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 1 - Vạn An để làm điểm, rút kinh nghiệm triển khai trong toàn Quân khu.

Trên cơ sở nghiên cứu các văn bản chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Quân khu 4 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, gắn với tình hình thực tiễn đặt ra trong bối cảnh thực hiện chính quyền 2 cấp, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 1 - Vạn An cần quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng nền quốc phòng toàn dân trong tình hình mới hiện nay đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị mình. Tiếp tục làm tốt mọi công tác chuẩn bị, trong đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng, sửa chữa Sở chỉ huy diễn tập. Quá trình thi công phải theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng công trình và yếu tố bí mật.

2 (1)
Kiểm tra công tác tiến độ xây dựng, sửa chữa Sở chỉ huy diễn tập. Ảnh: Trọng Kiên
3 (1)
Đoàn công tác kiểm tra các vị trí xác định vị trí thực binh tại xã Yên Trung. Ảnh: Trọng Kiên

Bên cạnh đó, các cơ quan đơn vị làm công tác chuẩn bị, luyện tập các nội dung diễn tập; chuẩn bị tốt nhất về cơ sở vật chất, sẵn sàng bước vào thực hiện nhiệm vụ diễn tập đạt kết quả, chất lượng cao, bảo đảm an toàn về mọi mặt.

Bài liên quan

Đọc tiếp

Nhiều tuyến đường ở xã Mỹ Lý vẫn sạt lở gây chia cắt, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tăng cường lực lượng hỗ trợ

Nhiều tuyến đường ở xã Mỹ Lý vẫn sạt lở gây chia cắt, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tăng cường lực lượng hỗ trợ

Bộ CHQS tỉnh tập huấn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Bộ CHQS tỉnh tập huấn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh rà soát công tác chuẩn bị sắp xếp, điều chỉnh cơ quan quân sự địa phương

Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh rà soát công tác chuẩn bị sắp xếp, điều chỉnh cơ quan quân sự địa phương

Xã Vạn An

Đọc tiếp

Nhiều tuyến đường ở xã Mỹ Lý vẫn sạt lở gây chia cắt, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tăng cường lực lượng hỗ trợ

Nhiều tuyến đường ở xã Mỹ Lý vẫn sạt lở gây chia cắt, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An tăng cường lực lượng hỗ trợ

Bộ CHQS tỉnh tập huấn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Bộ CHQS tỉnh tập huấn số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh rà soát công tác chuẩn bị sắp xếp, điều chỉnh cơ quan quân sự địa phương

Bộ CHQS tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh rà soát công tác chuẩn bị sắp xếp, điều chỉnh cơ quan quân sự địa phương

Xem thêm Xã hội

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      x
      Xã hội
      Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị diễn tập phòng thủ khu vực năm 2025

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO