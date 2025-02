Xã hội Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An kiểm tra công tác giao, nhận quân Trong 2 ngày (8 và 9/2), đoàn công tác của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do Đại tá Phan Đại Nghĩa – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác chuẩn bị cho Lễ giao, nhận quân tại Ban Chỉ huy Quân sự các huyện Diễn Châu, Nghi Lộc và Nam Đàn.

Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã nghe báo cáo từ Ban Chỉ huy Quân sự các huyện về: Kết quả tuyển quân năm 2025 tính đến thời điểm hiện tại; tiến độ cấp phát quân tư trang; công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống; kế hoạch tổ chức Lễ giao, nhận quân.

Với phương châm “nhanh gọn, trang trọng, an toàn”, các địa phương đã hoàn thành công tác chuẩn bị. Các phương án đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy, chữa cháy cũng được triển khai nghiêm túc.

Đoàn công tác kiểm tra tại Ban CHQS huyện Nam Đàn.

Trên cơ sở báo cáo và kiểm tra thực tế, Đại tá Phan Đại Nghĩa đánh giá cao kết quả tuyển quân và công tác chuẩn bị của các đơn vị. Đồng chí yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát hồ sơ, phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Huyện ủy, quản lý sát sao tâm tư của công dân trúng tuyển, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, cần tổ chức Lễ giao, nhận quân trang trọng, ý nghĩa, bám sát chỉ đạo của cấp trên.

Năm 2025, Nghệ An được giao chỉ tiêu gọi 3.254 công dân nhập ngũ, giao cho 13 đơn vị nhận quân (9 đơn vị của Bộ và 4 đơn vị của Quân khu 4). Đến nay, Nghệ An chốt quân số, phát lệnh gọi nhập ngũ vào quân đội 3.416 công dân (chính thức 3.254 công dân, dự phòng 162 công dân). Trong số này, có 49 đảng viên, 945 thanh niên tình nguyện, 1.105 thanh niên tham gia lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng, 210 người có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp, 813 thanh niên dân tộc thiểu số và 237 thanh niên có đạo.

Gặp mặt động viên thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2025.

Các địa phương đã triển khai đồng bộ giải pháp đảm bảo sức khỏe cho tân binh như: khám cận lâm sàng, xét nghiệm HIV, ma túy; trang bị máy đo mắt, huyết áp; ban hành quy chế trách nhiệm người đứng đầu. Bên cạnh đó, UBND tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tặng quà cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Các ban, ngành, đoàn thể từ cấp xã đến huyện cũng tổ chức thăm hỏi, động viên tân binh.

Tổ chức gặp mặt, biểu dương thanh niên huyện Kỳ Sơn Viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Đến nay, 100% thanh niên đã nhận lệnh gọi nhập ngũ, quân tư trang và sẵn sàng lên đường.