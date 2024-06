Xã hội Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tập huấn cho lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, Lào Ngày 24/6, tại thành phố Vinh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức khai mạc lớp tập huấn cho lực lượng vũ trang tỉnh Xiêng Khoảng, Lào.

Dự và chỉ đạo khai mạc có Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; Đại tá Pin Kẹo Pa In Phon – Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Xiêng Khoảng.

Các đại biểu tham gia tập huấn. Ảnh: Châu Khang

Nhằm bồi dưỡng một số nội dung cơ bản công tác phối hợp giữa Quân sự, Công an, Biên phòng trong tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng, Lào thống nhất tổ chức tập huấn cho 30 cán bộ thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng.

Các học viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng tham quan phòng Truyền thống Bộ CHQS tỉnh Nghệ An. Ảnh: Châu Khang

Trong thời gian 7 ngày, các học viên được tập huấn, trao đổi một số kinh nghiệm trong tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Những nội dung cơ bản về tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương trong tổ chức phối hợp giữa Quân sự, Công an, Biên phòng trong tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Một số nội dung cơ bản trong phối hợp bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh trật tự trên khu vực biên giới…

Thông qua tập huấn, nhằm củng cố, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa hai quốc gia Việt Nam - Lào, hai tỉnh Nghệ An và Xiêng Khoảng và đặc biệt là giữa Bộ CHQS tỉnh Nghệ An và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Xiêng Khoảng.